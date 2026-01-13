ANSES en enero: aumento, bono y reintegro, cómo se combinan los pagos
ANSES paga en enero con varios adicionales en juego, un esquema que hace que dos jubilados con el mismo haber base puedan cobrar montos distintos.
El cobro de enero para jubilados y pensionados de ANSES vuelve a dejar en evidencia una situación que se repite mes a mes y que genera dudas entre los beneficiarios: el monto final que llega a la cuenta no depende de un solo pago, sino de la superposición de distintos conceptos que no impactan de la misma manera en todos los casos. Por ese motivo, dos jubilados con el mismo haber base pueden terminar cobrando cifras muy diferentes.
A diferencia de otros momentos del año, enero concentra tres componentes clave: el aumento por movilidad, una Compensación Económica extraordinaria y un reintegro adicional vinculado al consumo con tarjeta de débito. Cada uno tiene reglas propias, topes específicos y condiciones distintas, lo que explica por qué el ingreso total varía según la situación de cada jubilado.
En un contexto donde la inflación sigue condicionando el poder adquisitivo, entender cómo se combinan estos pagos resulta fundamental para anticipar el monto a cobrar y evitar confusiones innecesarias.
El aumento por movilidad: la base del cobro de enero
El primer componente del ingreso de enero es el aumento por movilidad del 2,47 %, aplicado de forma automática sobre todos los haberes previsionales. Este ajuste responde a la fórmula vigente, que actualiza jubilaciones y pensiones en función de la inflación registrada dos meses antes, en este caso la de noviembre.
Con este incremento, el haber mínimo pasó a ser de $349.299,32, cifra que funciona como piso para millones de jubilados y pensionados. El aumento se deposita junto con el haber mensual, figura claramente discriminado en el recibo y alcanza a todos los beneficiarios, sin excepción y sin necesidad de realizar trámites.
Sin embargo, aunque este ajuste es generalizado, no garantiza que todos cobren lo mismo, ya que sobre esa base se aplican otros pagos que no son universales.
La Compensación Económica: el refuerzo que no todos reciben
El segundo concepto que entra en juego en enero es la Compensación Económica de hasta $70.000, un refuerzo extraordinario que ANSES continúa otorgando con el objetivo de sostener los ingresos más bajos del sistema previsional.
Este pago se acredita junto con el haber mensual, pero no alcanza a todos los jubilados. Está destinado exclusivamente a quienes no superan un determinado nivel de ingresos, fijado para enero en $419.299,32.
El esquema funciona de la siguiente manera:
Quienes cobran el haber mínimo reciben la Compensación completa de $70.000.
Quienes tienen haberes superiores al mínimo perciben un monto proporcional, que se reduce gradualmente.
Quienes superan el tope establecido no cobran este refuerzo.
De esta forma, un jubilado que percibe la mínima puede alcanzar un ingreso mensual de $419.299,32, resultado de la suma del haber actualizado y la Compensación Económica. En cambio, otro beneficiario con un haber apenas superior puede recibir un refuerzo menor o directamente no cobrarlo.
El tercer extra: el reintegro de Beneficios ANSES
El tercer componente que puede engrosar el ingreso de enero es el reintegro del programa Beneficios ANSES, un adicional que no se deposita junto con el haber, lo que muchas veces genera confusión.
Este programa devuelve hasta $120.000 mensuales a jubilados y pensionados que realizan compras con tarjeta de débito asociada a su cuenta ANSES en comercios adheridos. El reintegro corresponde a un porcentaje del consumo y se acredita días después de realizada la compra, no en la fecha de cobro del haber.
A diferencia del aumento y del refuerzo, este reintegro no figura en el recibo de haberes, ya que no forma parte del pago previsional, sino que se trata de un beneficio complementario ligado al consumo.
Además, no todos los jubilados lo cobran, ya que depende de:
Usar la tarjeta de débito
Comprar en comercios adheridos
No haber alcanzado el tope mensual de reintegro
Por este motivo, dos jubilados con el mismo haber pueden terminar con ingresos finales muy distintos, según su nivel de consumo y el uso que hagan de este beneficio.
Cómo se combinan los tres pagos en enero
La clave para entender el cobro de enero está en analizar cómo se superponen estos tres conceptos:
Aumento por movilidad: universal, automático y permanente.
Compensación Económica: focalizada, con topes y montos variables.
Reintegro de Beneficios ANSES: opcional, diferido y vinculado al consumo.
Un jubilado que cobra la mínima, accede a la Compensación completa y utiliza el reintegro puede superar ampliamente el ingreso de otro beneficiario con un haber más alto, pero que no recibe refuerzos ni utiliza el programa de beneficios.
Esta combinación explica por qué el monto final no es uniforme y por qué enero suele ser un mes donde aparecen diferencias marcadas entre jubilados del mismo sistema.
Por qué dos jubilados pueden cobrar montos muy distintos
Las diferencias en los ingresos de enero no responden a errores ni irregularidades, sino a la forma en que ANSES estructura los pagos. Mientras el aumento por movilidad es igual para todos en términos porcentuales, los otros dos componentes están segmentados.
Un ejemplo concreto lo ilustra con claridad:
Un jubilado con haber mínimo puede cobrar:
Haber actualizado
Compensación completa
Reintegro por consumos
Otro jubilado con un haber superior:
Cobra el aumento
Puede recibir una Compensación parcial o nula
Puede no acceder al reintegro
El resultado es que el ingreso final varía, incluso entre personas con trayectorias previsionales similares.
Qué tener en cuenta para entender el cobro de enero
Desde ANSES recomiendan revisar el recibo de haberes para identificar qué conceptos están incluidos y no confundir el reintegro con el pago previsional. Además, es importante recordar que:
El aumento y la Compensación se pagan en la misma fecha del haber.
El reintegro se acredita días después del consumo.
El tope del refuerzo define quién cobra y quién queda afuera.
Comprender esta lógica permite anticipar el ingreso real del mes y evitar reclamos innecesarios.