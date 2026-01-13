ANSES en enero: aumento, bono y reintegro, cómo se combinan los pagos

Con este incremento, el haber mínimo pasó a ser de $349.299,32, cifra que funciona como piso para millones de jubilados y pensionados. El aumento se deposita junto con el haber mensual, figura claramente discriminado en el recibo y alcanza a todos los beneficiarios, sin excepción y sin necesidad de realizar trámites.

Sin embargo, aunque este ajuste es generalizado, no garantiza que todos cobren lo mismo, ya que sobre esa base se aplican otros pagos que no son universales.

ANSES_jubilados

La Compensación Económica: el refuerzo que no todos reciben

El segundo concepto que entra en juego en enero es la Compensación Económica de hasta $70.000, un refuerzo extraordinario que ANSES continúa otorgando con el objetivo de sostener los ingresos más bajos del sistema previsional.

Este pago se acredita junto con el haber mensual, pero no alcanza a todos los jubilados. Está destinado exclusivamente a quienes no superan un determinado nivel de ingresos, fijado para enero en $419.299,32.

El esquema funciona de la siguiente manera:

Quienes cobran el haber mínimo reciben la Compensación completa de $70.000 .

Quienes tienen haberes superiores al mínimo perciben un monto proporcional , que se reduce gradualmente.

Quienes superan el tope establecido no cobran este refuerzo.

De esta forma, un jubilado que percibe la mínima puede alcanzar un ingreso mensual de $419.299,32, resultado de la suma del haber actualizado y la Compensación Económica. En cambio, otro beneficiario con un haber apenas superior puede recibir un refuerzo menor o directamente no cobrarlo.

El tercer extra: el reintegro de Beneficios ANSES

El tercer componente que puede engrosar el ingreso de enero es el reintegro del programa Beneficios ANSES, un adicional que no se deposita junto con el haber, lo que muchas veces genera confusión.

Este programa devuelve hasta $120.000 mensuales a jubilados y pensionados que realizan compras con tarjeta de débito asociada a su cuenta ANSES en comercios adheridos. El reintegro corresponde a un porcentaje del consumo y se acredita días después de realizada la compra, no en la fecha de cobro del haber.

A diferencia del aumento y del refuerzo, este reintegro no figura en el recibo de haberes, ya que no forma parte del pago previsional, sino que se trata de un beneficio complementario ligado al consumo.

Además, no todos los jubilados lo cobran, ya que depende de:

Usar la tarjeta de débito

Comprar en comercios adheridos

No haber alcanzado el tope mensual de reintegro

Por este motivo, dos jubilados con el mismo haber pueden terminar con ingresos finales muy distintos, según su nivel de consumo y el uso que hagan de este beneficio.

Cómo se combinan los tres pagos en enero

La clave para entender el cobro de enero está en analizar cómo se superponen estos tres conceptos:

Aumento por movilidad: universal, automático y permanente.

Compensación Económica: focalizada, con topes y montos variables.

Reintegro de Beneficios ANSES: opcional, diferido y vinculado al consumo.

Un jubilado que cobra la mínima, accede a la Compensación completa y utiliza el reintegro puede superar ampliamente el ingreso de otro beneficiario con un haber más alto, pero que no recibe refuerzos ni utiliza el programa de beneficios.

Esta combinación explica por qué el monto final no es uniforme y por qué enero suele ser un mes donde aparecen diferencias marcadas entre jubilados del mismo sistema.

Por qué dos jubilados pueden cobrar montos muy distintos

Las diferencias en los ingresos de enero no responden a errores ni irregularidades, sino a la forma en que ANSES estructura los pagos. Mientras el aumento por movilidad es igual para todos en términos porcentuales, los otros dos componentes están segmentados.

Un ejemplo concreto lo ilustra con claridad:

Un jubilado con haber mínimo puede cobrar: Haber actualizado Compensación completa Reintegro por consumos

Otro jubilado con un haber superior: Cobra el aumento Puede recibir una Compensación parcial o nula Puede no acceder al reintegro



El resultado es que el ingreso final varía, incluso entre personas con trayectorias previsionales similares.

Qué tener en cuenta para entender el cobro de enero

Desde ANSES recomiendan revisar el recibo de haberes para identificar qué conceptos están incluidos y no confundir el reintegro con el pago previsional. Además, es importante recordar que:

El aumento y la Compensación se pagan en la misma fecha del haber .

El reintegro se acredita días después del consumo .

El tope del refuerzo define quién cobra y quién queda afuera.

Comprender esta lógica permite anticipar el ingreso real del mes y evitar reclamos innecesarios.