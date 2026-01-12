En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Trámites
Previsional

ANSES: el trámite online que es CLAVE y puede destrabar gestiones sin moverte de casa

ANSES lo emite de forma oficial y lo aceptan bancos, empleadores y obras sociales. Qué certifica y cómo obtenerlo.

La Certificación Negativa, emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), acredita que una persona no percibe prestaciones, no realiza aportes formales y no cuenta con cobertura de obra social dentro del sistema de seguridad social. Su gestión es gratuita, 100% online y no requiere intermediarios.

En un contexto de creciente digitalización administrativa, este comprobante se volvió una herramienta fundamental para validar datos personales de manera rápida y oficial, sin necesidad de presentar documentación física.

Qué es la Certificación Negativa de ANSES y para qué sirve

La Certificación Negativa es un comprobante digital que permite acreditar, ante distintos organismos e instituciones, la situación previsional y laboral de una persona.

En concreto, el documento informa:

  • Que el ciudadano no percibe prestaciones de ANSES

  • Que no registra aportes como trabajador en relación de dependencia, autónomo, monotributista o personal de casas particulares

  • Que no cuenta con cobertura médica a través del sistema de seguridad social

  • Si la persona figura o no como monotributista social

Su uso se extendió también a trámites donde se necesita respaldar la situación previsional previa al inicio de una nueva prestación o beneficio.

Quiénes suelen solicitar la Certificación Negativa

Cada vez más instituciones incluyen la Certificación Negativa dentro de sus procesos de validación de datos. Entre las más frecuentes se encuentran:

  • Obras sociales

  • Bancos y entidades financieras

  • Empleadores

  • Instituciones educativas

  • Organismos públicos y privados

En muchos casos, el documento es requerido para altas, evaluaciones, otorgamiento de beneficios o verificación de condiciones laborales y sociales.

image

Cómo solicitar la Certificación Negativa desde Mi ANSES

El trámite se realiza de forma totalmente digital, a través del sitio web oficial de ANSES o desde la aplicación Mi ANSES.

Los pasos generales son los siguientes:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • Seleccionar la opción Certificación Negativa

  • Elegir el período a consultar (dentro de los últimos seis meses)

  • Descargar el comprobante en formato digital

El documento no requiere firma ni sello del organismo y tiene validez oficial en su versión online.

Desde ANSES remarcan que la Certificación Negativa:

  • Es gratuita

  • No requiere gestores ni intermediarios

  • No demanda asistencia presencial

  • Puede descargarse en pocos minutos

Esto permite resolver trámites de manera rápida, sin turnos ni esperas en oficinas.

Qué hacer si no se puede emitir la Certificación Negativa

En algunos casos, el sistema puede impedir la emisión del documento debido a inconsistencias en la información laboral o fiscal del solicitante.

Cuando esto ocurre, es necesario:

  • Verificar y actualizar los datos personales en Mi ANSES

  • Corregir información laboral o previsional que figure incorrectamente

  • En caso de no poder resolverlo online, solicitar un turno para atención presencial en una oficina de ANSES

Una vez regularizada la situación, el comprobante puede emitirse sin inconvenientes.

