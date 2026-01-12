ANSES: el trámite online que es CLAVE y puede destrabar gestiones sin moverte de casa
ANSES lo emite de forma oficial y lo aceptan bancos, empleadores y obras sociales. Qué certifica y cómo obtenerlo.
El trámite online que puede destrabar gestiones sin moverte de casa
La Certificación Negativa, emitida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), acredita que una persona no percibe prestaciones, no realiza aportes formales y no cuenta con cobertura de obra social dentro del sistema de seguridad social. Su gestión es gratuita, 100% online y no requiere intermediarios.
En un contexto de creciente digitalización administrativa, este comprobante se volvió una herramienta fundamental para validar datos personales de manera rápida y oficial, sin necesidad de presentar documentación física.
Qué es la Certificación Negativa de ANSES y para qué sirve
La Certificación Negativa es un comprobante digital que permite acreditar, ante distintos organismos e instituciones, la situación previsional y laboral de una persona.
En concreto, el documento informa:
Que el ciudadano no percibe prestaciones de ANSES
Que no registra aportes como trabajador en relación de dependencia, autónomo, monotributista o personal de casas particulares
Que no cuenta con cobertura médica a través del sistema de seguridad social
Si la persona figura o no como monotributista social
Su uso se extendió también a trámites donde se necesita respaldar la situación previsional previa al inicio de una nueva prestación o beneficio.
Quiénes suelen solicitar la Certificación Negativa
Cada vez más instituciones incluyen la Certificación Negativa dentro de sus procesos de validación de datos. Entre las más frecuentes se encuentran:
Obras sociales
Bancos y entidades financieras
Empleadores
Instituciones educativas
Organismos públicos y privados
En muchos casos, el documento es requerido para altas, evaluaciones, otorgamiento de beneficios o verificación de condiciones laborales y sociales.
Cómo solicitar la Certificación Negativa desde Mi ANSES
El trámite se realiza de forma totalmente digital, a través del sitio web oficial de ANSES o desde la aplicación Mi ANSES.
Los pasos generales son los siguientes:
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
Seleccionar la opción Certificación Negativa
Elegir el período a consultar (dentro de los últimos seis meses)
Descargar el comprobante en formato digital
El documento no requiere firma ni sello del organismo y tiene validez oficial en su versión online.
Desde ANSES remarcan que la Certificación Negativa:
Es gratuita
No requiere gestores ni intermediarios
No demanda asistencia presencial
Puede descargarse en pocos minutos
Esto permite resolver trámites de manera rápida, sin turnos ni esperas en oficinas.
Qué hacer si no se puede emitir la Certificación Negativa
En algunos casos, el sistema puede impedir la emisión del documento debido a inconsistencias en la información laboral o fiscal del solicitante.
Cuando esto ocurre, es necesario:
Verificar y actualizar los datos personales en Mi ANSES
Corregir información laboral o previsional que figure incorrectamente
En caso de no poder resolverlo online, solicitar un turno para atención presencial en una oficina de ANSES
Una vez regularizada la situación, el comprobante puede emitirse sin inconvenientes.