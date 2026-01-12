ANSES: el trámite online que es CLAVE y puede destrabar gestiones sin moverte de casa

Que el ciudadano no percibe prestaciones de ANSES

Que no registra aportes como trabajador en relación de dependencia, autónomo, monotributista o personal de casas particulares

Que no cuenta con cobertura médica a través del sistema de seguridad social

Si la persona figura o no como monotributista social

Su uso se extendió también a trámites donde se necesita respaldar la situación previsional previa al inicio de una nueva prestación o beneficio.

Quiénes suelen solicitar la Certificación Negativa

Cada vez más instituciones incluyen la Certificación Negativa dentro de sus procesos de validación de datos. Entre las más frecuentes se encuentran:

Obras sociales

Bancos y entidades financieras

Empleadores

Instituciones educativas

Organismos públicos y privados

En muchos casos, el documento es requerido para altas, evaluaciones, otorgamiento de beneficios o verificación de condiciones laborales y sociales.

Cómo solicitar la Certificación Negativa desde Mi ANSES

El trámite se realiza de forma totalmente digital, a través del sitio web oficial de ANSES o desde la aplicación Mi ANSES.

Los pasos generales son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social

Seleccionar la opción Certificación Negativa

Elegir el período a consultar (dentro de los últimos seis meses)

Descargar el comprobante en formato digital

El documento no requiere firma ni sello del organismo y tiene validez oficial en su versión online.

Desde ANSES remarcan que la Certificación Negativa:

Es gratuita

No requiere gestores ni intermediarios

No demanda asistencia presencial

Puede descargarse en pocos minutos

Esto permite resolver trámites de manera rápida, sin turnos ni esperas en oficinas.

Qué hacer si no se puede emitir la Certificación Negativa

En algunos casos, el sistema puede impedir la emisión del documento debido a inconsistencias en la información laboral o fiscal del solicitante.

Cuando esto ocurre, es necesario:

Verificar y actualizar los datos personales en Mi ANSES

Corregir información laboral o previsional que figure incorrectamente

En caso de no poder resolverlo online, solicitar un turno para atención presencial en una oficina de ANSES

Una vez regularizada la situación, el comprobante puede emitirse sin inconvenientes.