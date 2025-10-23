ANSES explicó cómo sacar la constancia de CUIL sin turno y con validez oficial

La constancia de CUIL es el comprobante que certifica ese número. No tiene vencimiento y es válida para cualquier gestión que lo requiera. Entre los principales trámites donde se solicita, se encuentran:

Acceder a prestaciones de ANSES como la Asignación Universal por Hijo (AUH) , jubilaciones o pensiones.

Registrar aportes laborales o previsionales ante empleadores o AFIP.

Abrir una cuenta bancaria , solicitar una tarjeta o realizar gestiones financieras.

Tramitar licencias, inscripciones o registros en organismos públicos.

Iniciar un nuevo empleo formal o actualizar datos personales en empresas e instituciones.

¿Cómo sacar la constancia de CUIL por Internet paso a paso?

El trámite para sacar la constancia de CUIL en ANSES es gratuito, rápido y 100% digital. Puede realizarse desde cualquier computadora o teléfono celular con acceso a Internet.

Paso a paso:

Ingresar al sitio oficial: www.anses.gob.ar.

Hacer clic en “ Mi ANSES ”.

Iniciar sesión con el número de CUIL y Clave de la Seguridad Social . Si no tenés clave, se puede crear desde la misma web en la opción “ Creá tu clave ”.

Dentro del menú principal, seleccionar “ Constancia de CUIL ” o buscarla desde la barra de búsqueda.

Completar los datos personales: nombre, apellido, tipo y número de documento, fecha de nacimiento y sexo según el DNI.

El sistema generará automáticamente la constancia digital .

Descargar el archivo en formato PDF o imprimirlo directamente.

El documento tiene validez oficial en todo el país, no requiere validación adicional y puede presentarse en cualquier institución pública o privada.

¿Qué hacer si no podés descargar la constancia de CUIL?

Si no lográs completar el trámite online o necesitás actualizar tus datos personales, podés realizar la gestión de forma presencial en una oficina de ANSES.

Para eso, solo es necesario presentar el DNI vigente y no se requiere turno previo. También se puede consultar el estado del trámite o pedir asistencia a través de la línea gratuita 130 del organismo.

En caso de que tu número de CUIL no haya sido generado automáticamente, ANSES puede asignarlo en el momento durante la atención presencial.

¿Qué validez tiene la constancia de CUIL emitida por ANSES?

La constancia de CUIL descargada desde el portal oficial de ANSES tiene validez permanente, no vence y no necesita sello ni firma. Es aceptada por bancos, organismos públicos, empleadores y entidades educativas de todo el país.

Este comprobante permite acceder a todas las prestaciones que otorga ANSES, como jubilaciones, pensiones o programas sociales, además de trámites en otras instituciones gubernamentales y financieras.

¿Cuáles son los beneficios de obtener la constancia de CUIL online?

Sacar la constancia digital de CUIL desde la web de ANSES ofrece varias ventajas:

Evita traslados y demoras en las oficinas del organismo.

El trámite es completamente gratuito.

Puede hacerse desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

El documento tiene validez inmediata y permanente.

Esta modalidad digital busca facilitar el acceso a gestiones previsionales y reducir los tiempos de espera, alineándose con el proceso de digitalización de servicios públicos que impulsa el Estado.