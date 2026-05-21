Jubilados ANSES cobrarán más de $675.000 en junio

A este monto se le sumará el bono extraordinario de $70.000 que el Gobierno continuará otorgando a quienes perciben haberes mínimos. De esta manera, el ingreso mensual alcanzará aproximadamente los $473.396,63 antes de contabilizar el aguinaldo.

En tanto, la jubilación máxima se ubicará en $2.714.477,30.

Las nuevas escalas previsionales quedarán conformadas de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $403.396,63

Jubilación máxima: $2.714.477,30

Pensión Universal para el Adulto Mayor: $322.717,30

Pensiones No Contributivas: $282.377,67

Prestación Básica Universal (PBU): $184.535,54

ANSES_bono ANSES aplica el primer aumento del año y define el cobro de jubilaciones en enero

Cómo se calcula el aguinaldo de jubilados y pensionados

En junio, jubilados y pensionados cobrarán la primera cuota del aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

El SAC equivale al 50% del haber mensual más alto percibido entre enero y junio. Como junio llega con aumento por movilidad, ese será el valor que se utilizará para realizar el cálculo.

En el caso de quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo rondará los $201.737.

El Gobierno aclaró que el bono extraordinario de $70.000 no se incorpora al cálculo del aguinaldo, ya que se trata de un refuerzo excepcional y no remunerativo.

Cuánto cobrará un jubilado de la mínima en junio

Con todos los conceptos incluidos, quienes perciben la jubilación mínima recibirán:

Haber mensual actualizado: $403.396,63

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo: aproximadamente $201.737

Total estimado: $675.133,63

Por su parte, quienes cobran haberes superiores a la mínima pero inferiores al tope definido por ANSES recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el límite establecido.

Qué pasa con la AUH y las asignaciones familiares

El aumento del 2,6% también impactará sobre las asignaciones sociales.

En junio de 2026:

La Asignación Universal por Hijo ascenderá a $144.959,44

La Asignación por Embarazo tendrá el mismo valor

La asignación por hijo del sistema SUAF para el primer rango de ingresos será de $72.487,93

En el caso de la AUH, ANSES continuará reteniendo el 20% del monto mensual hasta la presentación de la Libreta AUH.

Por qué aumentan todos los meses las prestaciones de ANSES

Desde marzo de 2024, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan mensualmente según la evolución de la inflación.

El mecanismo toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC dos meses antes del pago correspondiente.

Por eso, el dato de inflación de abril impacta directamente en los haberes que ANSES pagará durante junio de 2026.