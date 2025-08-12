ANSES: los montos y fechas de cobro para JUBILADOS en AGOSTO 2025

Jubilados que cobran la mínima:
Jubilados con haberes superiores:
DNI 0 y 1: jueves 22
DNI 2 y 3: lunes 25
DNI 4 y 5: martes 26
DNI 6 y 7: miércoles 27
DNI 8 y 9: jueves 28
Créditos disponibles para beneficiarios que cobran por ANSES
Aunque suelen llamarse “créditos ANSES”, en realidad son ofrecidos por entidades habilitadas para beneficiarios que cobran prestaciones de ANSES. Están disponibles para jubilados, pensionados y titulares de PUAM, con las siguientes condiciones:
Monto máximo: hasta $50.000.000
Plazos: hasta 60 cuotas
No es necesario ser cliente bancario
Solicitud online en Mi ANSES o con turno presencial
Cómo consultar tu fecha y lugar de cobro
Se puede verificar ingresando a www.anses.gob.ar o mediante la app Mi ANSES en Android e iOS. Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, el sistema muestra: