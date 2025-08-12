En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
ATENCIÓN BENEFICIARIOS

ANSES: los montos y fechas de cobro para JUBILADOS en AGOSTO 2025

En agosto 2025, ANSES anunció modificaciones en montos y fechas de cobro para jubilados, AUH y pensiones. También se mantienen beneficios extra y opciones financieras para beneficiarios.

Los jubilados de ANSES en agosto 2025 recibirán un aumento del 1,62% sobre sus haberes, en línea con la inflación de junio informada por el INDEC. Este ajuste, previsto en el Decreto 274/2024, se acreditará de forma automática, sin necesidad de trámites.

El haber mínimo pasará a $314.305,37, al que se suma el bono extra de $70.000, alcanzando un total de $384.305,37. El haber máximo será de $2.114.977,60. El aumento impactará también en titulares de pensiones no contributivas, PUAM, AUH, AUE y SUAF.

Además, ANSES reorganizó el calendario de pagos, afectando a millones de beneficiarios en todo el país. Las fechas se pueden consultar con DNI desde la web oficial o la app Mi ANSES, donde figuran los datos actualizados.

¿Cuándo cobran los jubilados de ANSES en agosto 2025?

image.png
Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI 0 y 1: jueves 8 de agosto

  • DNI 2 y 3: lunes 11

  • DNI 4 y 5: martes 12

  • DNI 6 y 7: miércoles 13

  • DNI 8 y 9: jueves 14

Jubilados que cobran la mínima:

  • DNI 0 al 9: del 8 al 21 de agosto

Jubilados con haberes superiores:

  • DNI 0 y 1: jueves 22

  • DNI 2 y 3: lunes 25

  • DNI 4 y 5: martes 26

  • DNI 6 y 7: miércoles 27

  • DNI 8 y 9: jueves 28

Créditos disponibles para beneficiarios que cobran por ANSES

Aunque suelen llamarse “créditos ANSES”, en realidad son ofrecidos por entidades habilitadas para beneficiarios que cobran prestaciones de ANSES. Están disponibles para jubilados, pensionados y titulares de PUAM, con las siguientes condiciones:

  • Monto máximo: hasta $50.000.000

  • Plazos: hasta 60 cuotas

  • No es necesario ser cliente bancario

  • Solicitud online en Mi ANSES o con turno presencial

Cómo consultar tu fecha y lugar de cobro

Se puede verificar ingresando a www.anses.gob.ar o mediante la app Mi ANSES en Android e iOS. Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, el sistema muestra:

  • Fecha exacta de cobro

  • Lugar asignado para retirar el dinero

  • Estado del pago

