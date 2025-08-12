ANSES: los montos y fechas de cobro para JUBILADOS en AGOSTO 2025

DNI 0 y 1: jueves 8 de agosto

DNI 2 y 3: lunes 11

DNI 4 y 5: martes 12

DNI 6 y 7: miércoles 13

DNI 8 y 9: jueves 14

Jubilados que cobran la mínima:

DNI 0 al 9: del 8 al 21 de agosto

Jubilados con haberes superiores:

DNI 0 y 1: jueves 22

DNI 2 y 3: lunes 25

DNI 4 y 5: martes 26

DNI 6 y 7: miércoles 27

DNI 8 y 9: jueves 28

Créditos disponibles para beneficiarios que cobran por ANSES

Aunque suelen llamarse “créditos ANSES”, en realidad son ofrecidos por entidades habilitadas para beneficiarios que cobran prestaciones de ANSES. Están disponibles para jubilados, pensionados y titulares de PUAM, con las siguientes condiciones:

Monto máximo: hasta $50.000.000

Plazos: hasta 60 cuotas

No es necesario ser cliente bancario

Solicitud online en Mi ANSES o con turno presencial

Cómo consultar tu fecha y lugar de cobro

Se puede verificar ingresando a www.anses.gob.ar o mediante la app Mi ANSES en Android e iOS. Con CUIL y Clave de la Seguridad Social, el sistema muestra: