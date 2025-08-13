Un reconocido ex Gran Hermano soprendió y se sumó a Cuestión de Peso: de quién se trata

“Yo era hermoso, era como Brad Pitt. Era una preciosura, era rubio, tenía pelo largo, físico estupendo, carisma. Llegar a un lugar y llamar la atención, ser el centro de las miradas. Ahora también no soy, pero un par de cambios hubo, unos 20 o 30 kilitos de más”, se empezó presentando.

Y prosiguió: “Lo que me pierde a mí son las harinas, la pizza. Una crocante de muzzarella, una fugazzetta rellena. Mi sobrepeso, mi obesidad, va por ser harinero”.

“Llegó el momento de enfrentar un gran cambio y sacrificio, de salir de una vez por todas de mi zona de confort. Quiero mejorar mi cuerpo, mi salud y, por qué no, mi vida. Ahora que engordé, tengo el pubis adiposo, no me gusta. Esa parte me da bronca, y el culo, yo tenía lindo culito. Ahora también se me cayó y hay unos pocitos de celulitis. Mi meta es llegar a diciembre muchísimo mejor, hace meses que no me peso, pero vengo a bajar, ojalá que se dé”, cerró.

Embed

Cómo fue el cruce entre Mario Massaccesi y Camilota en Cuestión de Peso

Camila Deniz, más conocida como Camilota, es la hermana del ex Gran Hermano Thiago Medina y desde el año pasado participa en Cuestión de Peso, el reality de El Trece conducido por Mario Massaccesi. Aunque ya logró bajar unos 40 kilos, en varias ocasiones pensó en renunciar al ceder ante las tentaciones calóricas durante estos meses.

Con el paso de las semanas, Camilota fue ganando confianza en sí misma, respaldada por un gran número de seguidores en redes sociales. Esto la llevó a mostrarse más exigente con el programa, actitud que en las últimas horas molestó al conductor, quien no dudó en invitarla a abandonar el reality.

Este miércoles, Camilota logró superar una nueva ronda de eliminación, pero en lugar de celebrar, lanzó un comentario picante al aire, asegurando que "no se siente parte del grupo" porque la dejan de lado. Fue en ese momento cuando Massaccesi la detuvo y mantuvo una fuerte discusión con la joven, señalándole la puerta de salida del estudio.

Tras el conflicto con su grupo, que no llegó a ninguna conclusión positiva, Camila aclaró que su regreso al programa no buscaba ningún beneficio. “No quiero que piensen que estoy acá o hice todo por los audífonos porque nada que ver”, aseguró, y agregó que había intentado hablarlo antes del aire, pero que “no tuvo el coraje para hacerlo”, explicó.

Massaccesi, visiblemente molesto, le respondió sin filtros: “¡Qué raro que siempre tenés coraje al aire! Pedís hablar, vienen a hablar por vos y vos no tenés el coraje, pero sí tenés el coraje de ser espontánea en cámara. Te encanta saltar sin red”, y le agregó: “No me tomes el pelo. Una vez te dije no tires de la cuerda”.

En ese momento, Sergio Verón aprovechó para aclararle a la hermana de Thiago Medina y al resto de los participantes que renunciar al programa también implica abandonar el tratamiento. Camilota lo interrumpió protestando y aseguró que “el primer contrato no dice eso”.

Ese comentario terminó de enfurecer a Massaccesi, quien la interrumpió con un tajante: “¿Me dejás hablar? Un tratamiento médico no es algo espontáneo, no se hace porque se te canta; por sobre tu palabra están las de los médicos. Está tu salud en juego, está tu salud en riesgo, y son los médicos los que ponen el gancho”.

“Ahí tenés la puerta. Te vas, hablás con producción, lo resuelven y mañana veremos cómo sigue tu continuidad y en calidad de qué, cómo, dónde y de qué manera”, concluyó el conductor, fuera de sí, mientras Camilota abandonaba el programa en vivo.