Como ocurre en todos los meses, ANSES retiene el 20% del total hasta que se acredite el nacimiento o la interrupción del embarazo. De esta manera, el pago mensual directo que reciben las titulares es de $103.276,80.

En la zona patagónica, donde rigen valores diferenciales, la AUE asciende a $167.825, con un pago directo de $134.260 y una retención de $33.565.

¿Qué beneficios adicionales se cobran junto con la AUE?

embarazo anses.jpg Asignación por Embarazo ANSES: fechas de cobro en febrero y cuánto se cobra

Además del monto principal, las titulares de la Asignación por Embarazo acceden de forma automática a dos refuerzos clave, sin necesidad de realizar trámites ni inscripciones:

Tarjeta Alimentar , con un monto de $52.250 , destinado exclusivamente a la compra de alimentos.

Complemento Leche del Plan de los Mil Días, que en febrero asciende a $48.691.

Estos beneficios se acreditan en la misma cuenta bancaria que la AUE y forman parte de un esquema coordinado entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

¿Cómo influye la inflación en el aumento de la AUE?

El aumento de la AUE se aplica bajo el esquema de movilidad mensual, vigente desde abril de 2024, que ajusta las asignaciones según la evolución de los precios con un desfase de dos meses.

Si bien el haber principal se actualiza por inflación, los refuerzos complementarios, como la Tarjeta Alimentar, no se ajustan automáticamente, lo que explica por qué el ingreso final puede variar según la situación de cada beneficiaria.

Este mecanismo hace que el impacto real del aumento dependa tanto del porcentaje aplicado como de la composición del ingreso mensual total.

¿Cuándo se cobra la AUE en febrero según el DNI?

ANSES confirmó el calendario de pagos de la AUE para febrero, con fechas escalonadas según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: 10 de febrero

DNI terminado en 1: 11 de febrero

DNI terminado en 2: 12 de febrero

DNI terminado en 3: 13 de febrero

DNI terminado en 4: 18 de febrero

DNI terminado en 5: 19 de febrero

DNI terminado en 6: 20 de febrero

DNI terminado en 7: 23 de febrero

DNI terminado en 8: 24 de febrero

DNI terminado en 9: 25 de febrero

Durante el mes habrá dos días sin pagos, el lunes 16 y martes 17 de febrero, debido a los feriados nacionales de Carnaval.

¿Cómo saber si corresponde cobrar la AUE de ANSES?

Las titulares pueden verificar si les corresponde el cobro de la AUE ingresando a la página oficial de ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. El sistema informa fecha, lugar y modalidad de cobro de forma inmediata.

Mantener los datos personales y familiares actualizados es clave para evitar demoras o suspensiones en el pago de la asignación y los refuerzos asociados.