Alerta ANSES: este grupo no cobrará la Ayuda Escolar en 2026
ANSES detalló qué tipo de prestación no habilita el cobro de la Ayuda Escolar, aun cuando los hijos estén escolarizados.
ANSES confirmó que un sector específico de beneficiarios no cobrará la Ayuda Escolar Anual durante el ciclo lectivo 2026, pese a tener hijos en edad escolar. La aclaración oficial llegó tras una ola de consultas de familias que esperaban el depósito del beneficio educativo al inicio de las clases.
Desde el organismo previsional explicaron que la exclusión no responde a un error administrativo ni a la falta de presentación de documentación, sino al tipo de prestación que percibe el grupo familiar, la cual no se encuentra incluida dentro del régimen de asignaciones familiares.
Quiénes no cobran la Ayuda Escolar en 2026
Según detalló ANSES, las titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos quedan excluidas del cobro de la Ayuda Escolar Anual. Esto se debe a que esta prestación no forma parte del sistema de asignaciones familiares, requisito indispensable para acceder al beneficio educativo.
De esta manera, aunque los hijos estén escolarizados y cumplan con los requisitos de edad, la pensión no genera derecho automático a la Ayuda Escolar, ya que el pago está destinado únicamente a quienes cobran:
La Asignación Universal por Hijo (AUH)
Asignaciones familiares del sistema SUAF
Por qué las PNC no acceden al beneficio
Las Pensiones No Contributivas, incluida la PNC para madres de siete hijos, tienen un régimen propio y no están vinculadas a las asignaciones por hijo. Por ese motivo, no habilitan el cobro de beneficios complementarios como la Ayuda Escolar, incluso cuando los menores asisten a establecimientos educativos formales.
Desde ANSES remarcan que este punto suele generar confusión, ya que muchas familias consideran que la escolaridad por sí sola garantiza el pago, cuando en realidad el tipo de prestación es determinante.
Quiénes sí pueden cobrar la Ayuda Escolar
La Ayuda Escolar Anual está dirigida a familias que cobran AUH o SUAF y tienen hijos que cursan:
Nivel inicial
Primario
Secundario
En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad, la edad habilitada va desde los 45 días hasta los 17 años inclusive.
Para acceder al pago, es obligatorio presentar todos los años el Certificado de Escolaridad, ya sea:
A través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social
De forma presencial en una oficina del organismo
En el caso de titulares de la AUH, este requisito se cumple mediante la presentación del Formulario Libreta.
Ayuda Escolar y discapacidad: qué cambia
Cuando el hijo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), no existe límite de edad para el cobro de la Ayuda Escolar. Sin embargo, ANSES exige igualmente la constancia de escolarización o formación, que puede corresponder a:
Instituciones educativas reconocidas
Talleres protegidos
Espacios de formación laboral
Procesos de rehabilitación
Sin la carga y validación de esta documentación, el beneficio no se liquida, aun cuando se cumplan el resto de los requisitos.