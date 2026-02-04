En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Ayuda escolar
Previsional

Alerta ANSES: este grupo no cobrará la Ayuda Escolar en 2026

ANSES detalló qué tipo de prestación no habilita el cobro de la Ayuda Escolar, aun cuando los hijos estén escolarizados.

Alerta ANSES: este grupo no cobrará la Ayuda Escolar en 2026

Alerta ANSES: este grupo no cobrará la Ayuda Escolar en 2026

ANSES confirmó que un sector específico de beneficiarios no cobrará la Ayuda Escolar Anual durante el ciclo lectivo 2026, pese a tener hijos en edad escolar. La aclaración oficial llegó tras una ola de consultas de familias que esperaban el depósito del beneficio educativo al inicio de las clases.

Leé también ANSES actualizó los pagos de febrero: nuevos montos y topes tras el aumento
ANSES actualizó los pagos de febrero: nuevos montos y topes tras el aumento

Desde el organismo previsional explicaron que la exclusión no responde a un error administrativo ni a la falta de presentación de documentación, sino al tipo de prestación que percibe el grupo familiar, la cual no se encuentra incluida dentro del régimen de asignaciones familiares.

Quiénes no cobran la Ayuda Escolar en 2026

Según detalló ANSES, las titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de siete hijos quedan excluidas del cobro de la Ayuda Escolar Anual. Esto se debe a que esta prestación no forma parte del sistema de asignaciones familiares, requisito indispensable para acceder al beneficio educativo.

De esta manera, aunque los hijos estén escolarizados y cumplan con los requisitos de edad, la pensión no genera derecho automático a la Ayuda Escolar, ya que el pago está destinado únicamente a quienes cobran:

  • La Asignación Universal por Hijo (AUH)

  • Asignaciones familiares del sistema SUAF

Por qué las PNC no acceden al beneficio

Las Pensiones No Contributivas, incluida la PNC para madres de siete hijos, tienen un régimen propio y no están vinculadas a las asignaciones por hijo. Por ese motivo, no habilitan el cobro de beneficios complementarios como la Ayuda Escolar, incluso cuando los menores asisten a establecimientos educativos formales.

Desde ANSES remarcan que este punto suele generar confusión, ya que muchas familias consideran que la escolaridad por sí sola garantiza el pago, cuando en realidad el tipo de prestación es determinante.

ANSES_calendario

Quiénes sí pueden cobrar la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a familias que cobran AUH o SUAF y tienen hijos que cursan:

  • Nivel inicial

  • Primario

  • Secundario

En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad, la edad habilitada va desde los 45 días hasta los 17 años inclusive.

Para acceder al pago, es obligatorio presentar todos los años el Certificado de Escolaridad, ya sea:

  • A través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social

  • De forma presencial en una oficina del organismo

En el caso de titulares de la AUH, este requisito se cumple mediante la presentación del Formulario Libreta.

Ayuda Escolar y discapacidad: qué cambia

Cuando el hijo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), no existe límite de edad para el cobro de la Ayuda Escolar. Sin embargo, ANSES exige igualmente la constancia de escolarización o formación, que puede corresponder a:

  • Instituciones educativas reconocidas

  • Talleres protegidos

  • Espacios de formación laboral

  • Procesos de rehabilitación

Sin la carga y validación de esta documentación, el beneficio no se liquida, aun cuando se cumplan el resto de los requisitos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Ayuda escolar
Notas relacionadas
ANSES activa aumentos y bonos en febrero: el nuevo monto que cobra cada familia
ANSES: el DOBLE REFUERZO que anunciaron para febrero y cómo se cobra
Atención ANSES: hay un pago de más de $100.000 y pocos saben que existe

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar