Alerta ANSES: este grupo no cobrará la Ayuda Escolar en 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignaciones familiares del sistema SUAF

Por qué las PNC no acceden al beneficio

Las Pensiones No Contributivas, incluida la PNC para madres de siete hijos, tienen un régimen propio y no están vinculadas a las asignaciones por hijo. Por ese motivo, no habilitan el cobro de beneficios complementarios como la Ayuda Escolar, incluso cuando los menores asisten a establecimientos educativos formales.

Desde ANSES remarcan que este punto suele generar confusión, ya que muchas familias consideran que la escolaridad por sí sola garantiza el pago, cuando en realidad el tipo de prestación es determinante.

Quiénes sí pueden cobrar la Ayuda Escolar

La Ayuda Escolar Anual está dirigida a familias que cobran AUH o SUAF y tienen hijos que cursan:

Nivel inicial

Primario

Secundario

En el caso de niños y adolescentes sin discapacidad, la edad habilitada va desde los 45 días hasta los 17 años inclusive.

Para acceder al pago, es obligatorio presentar todos los años el Certificado de Escolaridad, ya sea:

A través de Mi ANSES , con CUIL y Clave de la Seguridad Social

De forma presencial en una oficina del organismo

En el caso de titulares de la AUH, este requisito se cumple mediante la presentación del Formulario Libreta.

Ayuda Escolar y discapacidad: qué cambia

Cuando el hijo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), no existe límite de edad para el cobro de la Ayuda Escolar. Sin embargo, ANSES exige igualmente la constancia de escolarización o formación, que puede corresponder a:

Instituciones educativas reconocidas

Talleres protegidos

Espacios de formación laboral

Procesos de rehabilitación

Sin la carga y validación de esta documentación, el beneficio no se liquida, aun cuando se cumplan el resto de los requisitos.