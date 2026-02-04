Este ajuste se aplica sobre el haber mensual y forma parte del mecanismo de movilidad que actualiza los ingresos previsionales todos los meses. No requiere trámites ni gestiones adicionales por parte de los beneficiarios.

La suba alcanza a jubilaciones mínimas, medias y máximas, aunque el impacto final varía según el nivel de ingresos y la percepción o no de bonos extraordinarios.

Cuánto cobran los jubilados con haber mínimo en febrero

Jubilados_AGIP Febrero trae cambios clave para jubilados de ANSES y sus haberes

Con el aumento aplicado, los jubilados que cobran el haber mínimo perciben en febrero un total de $429.254,34. Este monto surge de la suma del haber actualizado y el bono extraordinario vigente.

El haber mínimo se ubica en $359.254,34, al que se le agrega un bono de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

ANSES aclaró que este bono se deposita de manera automática y no alcanza a quienes perciben haberes superiores al mínimo.

Cómo quedan las pensiones y jubilaciones más altas

En el caso de las jubilaciones que superan el haber mínimo, el aumento del 2,85% se aplica únicamente sobre el haber, sin bonos adicionales. Con esta actualización, la jubilación máxima alcanza los $2.417.441,64.

También se ajustaron las principales prestaciones previsionales:

PUAM : $357.403,47 , compuesta por haber actualizado más el bono.

Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $321.478,04, incluyendo el refuerzo extraordinario.

Estos valores reflejan el impacto del aumento mensual y la continuidad de los bonos como herramienta de contención para ingresos bajos.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en febrero

El calendario de pagos para jubilados y pensionados ya está confirmado. Para quienes cobran el haber mínimo, las fechas comienzan el 9 de febrero y se extienden hasta el 20, según la terminación del DNI.

ANSES informó que el lunes 16 y el martes 17 de febrero no habrá pagos debido a los feriados nacionales de Carnaval. Por ese motivo, algunas acreditaciones se reprograman automáticamente.

Los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo cobran entre el 23 y el 27 de febrero, también de acuerdo con la terminación del documento.

Cómo consultar el aumento y el lugar de cobro

Los jubilados pueden verificar el monto actualizado, la fecha y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde allí, el sistema permite consultar la liquidación mensual y confirmar que el aumento y el bono, si corresponde, estén correctamente acreditados. También se puede realizar la consulta a través de la web oficial del organismo.

ANSES recomienda revisar estos datos antes de la fecha de cobro para evitar confusiones en un mes con calendario modificado.