Previsional
Febrero
Jubilados
BUENAS NOTICIAS

Febrero trae cambios clave para jubilados de ANSES y sus haberes

ANSES aplica en febrero un nuevo aumento para jubilados y pensionados, en línea con la inflación. El ajuste ya se refleja en los haberes, se combina con el bono vigente y modifica el calendario de cobros por los feriados del mes.

Los jubilados de ANSES quedan en el centro de la política tras confirmarse un nuevo aumento que impacta directamente en los haberes previsionales. La actualización se aplica desde este mes y responde al esquema de movilidad mensual vigente.

El incremento está vinculado al último dato de inflación publicado por el INDEC y se suma a los refuerzos que continúan activos para los ingresos más bajos. La medida alcanza tanto a jubilaciones como a pensiones contributivas y no contributivas.

Además del ajuste en los montos, ANSES puso en marcha el calendario de pagos de febrero, que presenta modificaciones puntuales por los feriados nacionales de Carnaval y reordena algunas fechas de cobro.

De cuánto es el aumento para jubilados de ANSES en febrero

El aumento confirmado para jubilados y pensionados de ANSES en febrero es del 2,85%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre.

Este ajuste se aplica sobre el haber mensual y forma parte del mecanismo de movilidad que actualiza los ingresos previsionales todos los meses. No requiere trámites ni gestiones adicionales por parte de los beneficiarios.

La suba alcanza a jubilaciones mínimas, medias y máximas, aunque el impacto final varía según el nivel de ingresos y la percepción o no de bonos extraordinarios.

Cuánto cobran los jubilados con haber mínimo en febrero

Jubilados_AGIP
Con el aumento aplicado, los jubilados que cobran el haber mínimo perciben en febrero un total de $429.254,34. Este monto surge de la suma del haber actualizado y el bono extraordinario vigente.

El haber mínimo se ubica en $359.254,34, al que se le agrega un bono de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

ANSES aclaró que este bono se deposita de manera automática y no alcanza a quienes perciben haberes superiores al mínimo.

Cómo quedan las pensiones y jubilaciones más altas

En el caso de las jubilaciones que superan el haber mínimo, el aumento del 2,85% se aplica únicamente sobre el haber, sin bonos adicionales. Con esta actualización, la jubilación máxima alcanza los $2.417.441,64.

También se ajustaron las principales prestaciones previsionales:

  • PUAM: $357.403,47, compuesta por haber actualizado más el bono.

  • Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $321.478,04, incluyendo el refuerzo extraordinario.

Estos valores reflejan el impacto del aumento mensual y la continuidad de los bonos como herramienta de contención para ingresos bajos.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en febrero

El calendario de pagos para jubilados y pensionados ya está confirmado. Para quienes cobran el haber mínimo, las fechas comienzan el 9 de febrero y se extienden hasta el 20, según la terminación del DNI.

ANSES informó que el lunes 16 y el martes 17 de febrero no habrá pagos debido a los feriados nacionales de Carnaval. Por ese motivo, algunas acreditaciones se reprograman automáticamente.

Los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo cobran entre el 23 y el 27 de febrero, también de acuerdo con la terminación del documento.

Cómo consultar el aumento y el lugar de cobro

Los jubilados pueden verificar el monto actualizado, la fecha y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde allí, el sistema permite consultar la liquidación mensual y confirmar que el aumento y el bono, si corresponde, estén correctamente acreditados. También se puede realizar la consulta a través de la web oficial del organismo.

ANSES recomienda revisar estos datos antes de la fecha de cobro para evitar confusiones en un mes con calendario modificado.

