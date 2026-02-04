Los jubilados de ANSES quedan en el centro de la política tras confirmarse un nuevo aumento que impacta directamente en los haberes previsionales. La actualización se aplica desde este mes y responde al esquema de movilidad mensual vigente.
ANSES aplica en febrero un nuevo aumento para jubilados y pensionados, en línea con la inflación. El ajuste ya se refleja en los haberes, se combina con el bono vigente y modifica el calendario de cobros por los feriados del mes.
Febrero trae cambios clave para jubilados de ANSES y sus haberes
El incremento está vinculado al último dato de inflación publicado por el INDEC y se suma a los refuerzos que continúan activos para los ingresos más bajos. La medida alcanza tanto a jubilaciones como a pensiones contributivas y no contributivas.
Además del ajuste en los montos, ANSES puso en marcha el calendario de pagos de febrero, que presenta modificaciones puntuales por los feriados nacionales de Carnaval y reordena algunas fechas de cobro.
El aumento confirmado para jubilados y pensionados de ANSES en febrero es del 2,85%, porcentaje que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a diciembre.
Este ajuste se aplica sobre el haber mensual y forma parte del mecanismo de movilidad que actualiza los ingresos previsionales todos los meses. No requiere trámites ni gestiones adicionales por parte de los beneficiarios.
La suba alcanza a jubilaciones mínimas, medias y máximas, aunque el impacto final varía según el nivel de ingresos y la percepción o no de bonos extraordinarios.
Con el aumento aplicado, los jubilados que cobran el haber mínimo perciben en febrero un total de $429.254,34. Este monto surge de la suma del haber actualizado y el bono extraordinario vigente.
El haber mínimo se ubica en $359.254,34, al que se le agrega un bono de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.
ANSES aclaró que este bono se deposita de manera automática y no alcanza a quienes perciben haberes superiores al mínimo.
En el caso de las jubilaciones que superan el haber mínimo, el aumento del 2,85% se aplica únicamente sobre el haber, sin bonos adicionales. Con esta actualización, la jubilación máxima alcanza los $2.417.441,64.
También se ajustaron las principales prestaciones previsionales:
PUAM: $357.403,47, compuesta por haber actualizado más el bono.
Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $321.478,04, incluyendo el refuerzo extraordinario.
Estos valores reflejan el impacto del aumento mensual y la continuidad de los bonos como herramienta de contención para ingresos bajos.
El calendario de pagos para jubilados y pensionados ya está confirmado. Para quienes cobran el haber mínimo, las fechas comienzan el 9 de febrero y se extienden hasta el 20, según la terminación del DNI.
ANSES informó que el lunes 16 y el martes 17 de febrero no habrá pagos debido a los feriados nacionales de Carnaval. Por ese motivo, algunas acreditaciones se reprograman automáticamente.
Los jubilados que perciben haberes superiores al mínimo cobran entre el 23 y el 27 de febrero, también de acuerdo con la terminación del documento.
Los jubilados pueden verificar el monto actualizado, la fecha y el lugar de cobro ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Desde allí, el sistema permite consultar la liquidación mensual y confirmar que el aumento y el bono, si corresponde, estén correctamente acreditados. También se puede realizar la consulta a través de la web oficial del organismo.
ANSES recomienda revisar estos datos antes de la fecha de cobro para evitar confusiones en un mes con calendario modificado.