ANSES activa una ayuda de hasta $352.400: quiénes pueden cobrarla antes de fin de mes

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo es un beneficio económico destinado a trabajadores registrados que fueron despedidos sin justa causa, finalizaron un contrato laboral o quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad.

El objetivo del programa es brindar un ingreso temporal que permita cubrir necesidades básicas mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral.

Además del pago mensual, el beneficio incluye otros derechos importantes:

Asignaciones familiares , si corresponden.

Cobertura de salud durante el período en que se percibe la prestación.

Reconocimiento de aportes jubilatorios, ya que el tiempo que dura el beneficio cuenta para la jubilación.

Esto convierte a la prestación en una de las herramientas más importantes del sistema de seguridad social para trabajadores que atraviesan un período de desempleo.

Cuánto se cobra por la Prestación por Desempleo en marzo

El monto de la prestación no es igual para todos los beneficiarios, ya que se calcula en función del salario que tenía la persona antes de perder su empleo.

La normativa establece que el pago corresponde al 75% del mejor salario neto promedio de los últimos seis meses trabajados.

Sin embargo, existen límites vinculados al salario mínimo. Esto significa que el beneficio:

No puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

No puede superar el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Con la actualización vigente para marzo, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Monto mínimo: $176.200

Monto máximo: $352.400

Por lo tanto, dependiendo del salario previo de cada trabajador, el beneficio puede ubicarse en cualquier punto dentro de ese rango.

Los nuevos montos que tendrá la ayuda en los próximos meses

La actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil también impactará en los montos de la Prestación por Desempleo durante los próximos meses.

De acuerdo con el esquema de aumentos ya definido, el beneficio tendrá los siguientes topes:

Abril: hasta $357.800

Mayo: hasta $363.000

Junio: hasta $367.800

Julio: hasta $372.400

Agosto: hasta $376.600

Quiénes pueden acceder a la Prestación por Desempleo

El beneficio está destinado exclusivamente a trabajadores registrados que hayan perdido su empleo, pero los requisitos cambian según el tipo de relación laboral que tenían.

Trabajadores permanentes

En este caso, se exige:

Haber trabajado al menos seis meses con aportes en los últimos tres años antes del despido.

Trabajadores eventuales o de temporada

Para quienes tenían trabajos temporarios o estacionales, los requisitos son:

Haber trabajado más de 90 días en el último año .

Haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años.

Trabajadores de la construcción

En el sector de la construcción, la prestación tiene condiciones específicas. Para acceder se requiere:

Un mínimo de ocho meses de aportes en los últimos dos años antes de la finalización de la obra o del contrato laboral.

Motivos válidos para solicitar la prestación

La Prestación por Desempleo puede solicitarse cuando la pérdida del trabajo ocurre por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Entre las situaciones contempladas se encuentran:

Despido sin causa .

Finalización de contrato laboral .

Quiebra o cierre de la empresa .

Fuerza mayor o reducción de personal.

En cambio, no se puede acceder al beneficio si la persona renunció voluntariamente o fue despedida con justa causa.