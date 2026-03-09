Beneficios para jubilados ANSES 2026: aumento, bono y reintegros elevan el ingreso en marzo

1. Aumento por movilidad mensual

El primer complemento es el incremento que se aplica todos los meses a las jubilaciones y pensiones.

Desde 2024, el Gobierno implementó un nuevo mecanismo de actualización de haberes a través del Decreto 274/2024, que establece que los montos previsionales se ajusten de manera mensual según el índice de inflación.

De acuerdo con esta fórmula, en marzo las jubilaciones registraron un aumento del 2,88%, lo que llevó el haber mínimo a $369.600,88.

Este incremento se aplica automáticamente a todos los jubilados y pensionados del sistema previsional y forma parte de la recomposición mensual de los haberes frente al avance de los precios.

2. Bono extraordinario previsional

Además del aumento por movilidad, el Gobierno nacional mantiene vigente un refuerzo extraordinario destinado a los jubilados y pensionados que perciben haberes más bajos.

Este bono puede alcanzar hasta $70.000 y se paga junto con el haber mensual.

El esquema funciona de la siguiente manera:

Jubilados que cobran la mínima: reciben el bono completo de $70.000.

Quienes cobran por encima de la mínima: reciben un bono proporcional.

A medida que aumenta el haber, el monto del refuerzo disminuye gradualmente hasta desaparecer al alcanzar el tope establecido.

El objetivo de este complemento es reforzar los ingresos de quienes tienen jubilaciones más bajas dentro del sistema previsional.

3. Reintegros por compras con tarjeta de débito

El tercer beneficio que pueden aprovechar los jubilados está vinculado al programa Beneficios ANSES, que ofrece descuentos y reintegros en compras realizadas en comercios adheridos.

El sistema funciona cuando los beneficiarios pagan con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde cobran la jubilación.

Entre las características principales del programa se destacan:

Descuentos que van del 10% al 20% en comercios adheridos.

Reintegros automáticos que se acreditan en la cuenta bancaria del beneficiario.

Promociones en rubros de consumo frecuente, como alimentos, farmacias y productos de primera necesidad.

Este beneficio no tiene un monto fijo, ya que depende del nivel de consumo de cada jubilado y de los comercios donde realice sus compras.

Cuánto pueden cobrar los jubilados que perciben la mínima

Con el aumento aplicado en marzo, el ingreso de quienes perciben la jubilación mínima queda compuesto por los siguientes conceptos:

Haber mínimo: $369.600,88

Bono extraordinario: $70.000

De esta manera, el total aproximado con refuerzo alcanza los $439.600,88 en marzo.

A ese monto todavía pueden sumarse los reintegros obtenidos a través del programa de descuentos al pagar con tarjeta de débito en comercios adheridos.