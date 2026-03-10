Tras la polémica con Nicole Neumann, Mica Viciconte mostró los preparativos de los 15 de Allegra Cubero

Embed

Así, mientras el conflicto mediático sigue dando que hablar, Mica Viciconte dejó en claro que los preparativos continúan y que la idea es enfocarse en disfrutar de un momento especial para la joven.

Días atrás, en una entrevista con Desayuno Americano (América TV), la influencer había explicado por qué había decidido referirse públicamente al tema, algo que en otras oportunidades había evitado. “En esta situación, en todas las anteriores no salí a hablar, en esta sí, porque a mí me perjudicó en algo que yo había firmado con el salón y me parecía que era correcto que lo diga”, sostuvo, remarcando que su malestar se vincula con un acuerdo que ya estaba cerrado.

Según trascendió, el plan original dentro de la familia era que Fabián Cubero se ocupara de organizar la fiesta de 15, mientras que Nicole Neumann se encargaría de preparar un viaje para su hija. Sin embargo, la modelo habría decidido adelantar un festejo propio, lo que —de acuerdo con Viciconte— afectó compromisos previamente pactados.

En ese mismo reportaje, la marplatense también se refirió a los distintos festejos que tuvo la adolescente. “En Punta del Este ya había tenido una fiesta”, recordó sobre la reunión íntima que se realizó durante el verano. Y agregó, marcando su postura: “No hace falta que organices ahora una fiesta en paralelo, podés hacer una íntima”.

IG Mica Viciconte preparativos cumpleaños de 15 de Allegra

Cuál fue la furiosa reacción de Mica Viciconte contra Nicole Neumann por los15 de Allegra Cubero

La polémica alrededor de la fiesta de 15 de Allegra Cubero volvió a encenderse con el festejo que su mamá, Nicole Neumann, le organizó días atrás, y esta vez fue Mica Viciconte quien decidió hablar sin rodeos. En un móvil con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito por América TV, la panelista se refirió al conflicto que mantiene con la modelo y dejó en claro cómo vive toda la situación.

El enfrentamiento sumó tensión luego de que Nicole Neumann publicara en sus redes sociales distintas imágenes y videos del festejo. Allegra, fruto de la relación entre la modelo y Fabián Cubero, quedó en el centro de la escena, ya que la organización del cumpleaños terminó generando un nuevo capítulo en la interna familiar.

De acuerdo con lo que trascendió, Fabián Cubero y Mica Viciconte tenían pensado ocuparse del evento e incluso habían avanzado con el canje del salón para realizar la celebración. Sin embargo, todo cambió cuando, a través de Instagram, se enteraron de las características del festejo que había preparado la modelo, algo que provocó incomodidad y derivó en un fuerte descargo de la ex Combate.

En diálogo con LAM, Mica explicó su postura y el rol que tuvo en los preparativos. “Yo le di una mano a mi pareja con mis redes sociales para hacer las cosas más fáciles”, contó. Y agregó, sorprendida por lo que vio en internet: “Nos enteramos por las redes que era una mega fiesta. Yo tenía la esperanza que sea algo íntimo, pero me falló. Me gustaría no estar diciendo esto, pero siento que es necesario para darle explicaciones en el salón”, remarcó.

Las críticas en redes sociales tampoco tardaron en aparecer y muchos usuarios cuestionaron su distancia con Nicole Neumann. Frente a eso, Viciconte fue contundente al justificar su postura. “¿Cómo vas a compartir una fiesta con alguien que no te hablás? A veces es más sano no juntar porque es una incomodidad, ¿para qué vas a forzar algo?”, expresó.

Además, la pareja de Fabián Cubero se refirió a lo que considera un trato desigual en la opinión pública. “Siempre se protege a la madre y después la pareja del padre es la mala. Fabián ya está acostumbrado, es lo que nos tocó”, sostuvo.

Finalmente, visiblemente cansada por la exposición mediática del conflicto, Viciconte cerró con una frase que reflejó su hartazgo. “Estoy hinchada las b... Uno va procesando y te vas curtiendo, sino te enfermás”, lanzó.

De esta manera, la disputa volvió a quedar expuesta públicamente. Mientras la fiesta de 15 de Allegra Cubero sigue dando que hablar, el vínculo entre Mica Viciconte y Nicole Neumann continúa lejos de encontrar un punto de calma.