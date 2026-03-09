En vivo Radio La Red
ANSES movió las fechas de pago: qué jubilados verán adelantado su depósito

La ANSES modificó el calendario de pagos de marzo debido a feriados y días no laborables, lo que provocó cambios en algunas fechas previstas. La medida impacta especialmente en jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo, quienes verán adelantado el depósito de sus haberes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó modificaciones en el calendario de pagos de marzo de 2026 para jubilados y pensionados. La medida responde a una decisión del Gobierno nacional y afecta especialmente a quienes perciben haberes superiores al mínimo.

El cambio se debe a la coincidencia de un feriado y un día no laborable con fines turísticos, lo que altera la operatoria habitual de los depósitos bancarios y obliga a reorganizar algunas fechas del cronograma oficial.

De esta manera, algunos beneficiarios verán adelantado o corrido uno o dos días el depósito de sus haberes, aunque los montos previstos para marzo se mantienen sin cambios.

Qué cambió en el calendario de pagos de ANSES

El cronograma original había sido establecido a través de la Resolución 349/2025 de ANSES, publicada en noviembre del año pasado, donde se oficializó el calendario completo de pagos correspondiente a 2026.

Según ese esquema, el lunes 23 de marzo debían cobrar los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo y cuyos documentos terminan en 0 y 1. Sin embargo, esa fecha fue modificada.

Finalmente, esos beneficiarios cobrarán el viernes 20 de marzo, jornada en la que también percibirán sus haberes los últimos jubilados que reciben la jubilación mínima.

Esto implica que algunos titulares que superan el haber mínimo recibirán el depósito antes de lo previsto.

Como ocurre habitualmente, los pagos se organizan de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Calendario de pagos de marzo: jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

El cronograma para jubilados y pensionados que perciben la jubilación mínima quedó definido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: desde el lunes 9 de marzo

  • DNI terminados en 1: desde el martes 10 de marzo

  • DNI terminados en 2: desde el miércoles 11 de marzo

  • DNI terminados en 3: desde el jueves 12 de marzo

  • DNI terminados en 4: desde el viernes 13 de marzo

  • DNI terminados en 5: desde el lunes 16 de marzo

  • DNI terminados en 6: desde el martes 17 de marzo

  • DNI terminados en 7: desde el miércoles 18 de marzo

  • DNI terminados en 8: desde el jueves 19 de marzo

  • DNI terminados en 9: desde el viernes 20 de marzo

Calendario de pagos: jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Para quienes perciben haberes superiores al mínimo, el cronograma quedó establecido de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0 y 1: desde el viernes 20 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: desde el miércoles 25 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: desde el jueves 26 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: desde el viernes 27 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: desde el lunes 30 de marzo

Fechas de pago de Pensiones No Contributivas (PNC)

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también tienen un cronograma específico de pagos durante marzo.

Las fechas confirmadas son las siguientes:

  • DNI terminados en 0 y 1: desde el lunes 9 de marzo

  • DNI terminados en 2 y 3: desde el martes 10 de marzo

  • DNI terminados en 4 y 5: desde el miércoles 11 de marzo

  • DNI terminados en 6 y 7: desde el jueves 12 de marzo

  • DNI terminados en 8 y 9: desde el viernes 13 de marzo

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en marzo de 2026

Con la actualización aplicada en marzo y el bono extraordinario de $70.000 destinado a los haberes más bajos, los montos de jubilaciones y pensiones quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima:

$439.600,88 (incluye bono)

Jubilación máxima:

$2.487.063,96

Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez:

$328.720,62 (incluye bono)

Pensiones No Contributivas para madres de siete o más hijos:

$439.600,88 (incluye bono)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

$365.680,70 (incluye bono)

