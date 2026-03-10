El sorpresivo retoque estético que le propusieron hacerse a Diego Leuco y lo descolocó: "Un poquito de..."

Tras escucharla, Diego Leuco explicó: “No me da miedo el acto médico. Me da miedo que me quede mal, o que se me caiga una ceja. Esas cosas que te puedan pasar”.

Mica ahí le dijo que ya se le marca la frente y cerró: "Lo que sí se te paraliza el músculo unos días y lo hace es que te frena para que no se te siga marcando. Vos ya tenés rayas marcadas".

La aclaración de Diego Leuco después de la fuerte polémica con Horacio Pagani

Horacio Pagani grabó un video aclarando sus dichos en Bendita (El Nueve) sobre el rol de las mujeres en el periodismo deportivo y también le contesó fuerte a Diego Leuco, quien había cuestionado su discurso.

Lo cierto es que ante la polémica que se instaló, Leuco habló en el ciclo Intrusos (América Tv) y fue contundente al referirse al enojo del histórico periodista contra él.

“Yo opiné muy crítica y duramente de lo que pasó con respecto a sus declaraciones sobre Morena Beltrán y la posición que pueden o no tener las periodistas deportivas en el fútbol”, explicó el conductor.

En ese sentido, sostuvo que su intervención se dio en el marco de su rol profesional: “Opiné críticamente de una situación como cualquier persona que conduce un programa donde se tocan temas de actualidad”, remarcó.

“No vi el video (de Pagani) porque es muy largo. Ya está, cada uno tiene derecho a enojarse, ofenderse, opinar o decir lo que quiera”, expresó, marcando distancia del conflicto. Y fue aún más claro: “A mí la verdad no me preocupa ni me interesa, tampoco me ocupa el tiempo lo que él piense de mí”, continuó el conductor intentando bajar la tensión.

Y cerró dejando en claro su postura con respecto al escándalo con Horacio Pagani: “De mi parte no hay bronca. No me molesta, no me ofende, no me preocupa y no me duele. No tengo nada que arreglar ni espero a nadie en ningún lado. Pasar esto a otro plano me parece un poco fuerte”.