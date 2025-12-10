En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

La ANSES confirmó novedades sobre la AUH y la Tarjeta Alimentar en diciembre 2025 que modifican cuánto y cuándo se cobra este mes. Aunque uno de los beneficios mantiene su monto congelado, el otro llega con actualización y calendario confirmado.

Las prestaciones de ANSES que incluyen AUH y Tarjeta Alimentar ya tienen definidos sus montos y fechas de pago para diciembre 2025, un mes donde los gastos familiares aumentan por las Fiestas y el cierre de año. El organismo estableció que la Tarjeta Alimentar continúa sin aumentos, mientras que la AUH sí tendrá una actualización oficial.

El congelamiento de valores en la Tarjeta Alimentar se extiende por más de siete meses consecutivos. En paralelo, la AUH recibió un ajuste por movilidad que incrementa el dinero que reciben las familias con hijos menores de 18 años.

A continuación, toda la información detallada sobre los montos, los requisitos, las combinaciones posibles y el calendario completo de depósitos según la terminación del DNI.

¿Quiénes cobran AUH y Tarjeta Alimentar en diciembre 2025?

La Prestación Alimentar es automática y dirigida a la compra de alimentos esenciales. En diciembre la reciben:

  • Familias con hijos de hasta 17 años que cobran AUH

  • Personas gestantes que perciben AUE desde los 3 meses

  • Madres con 7 hijos o más que reciben PNC

No requiere solicitud. Se mantiene activa mientras se cumplan los requisitos de edad, ingresos y datos familiares actualizados en Mi ANSES.

¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en diciembre?

AUH_ANSES
La Tarjeta Alimentar se mantiene sin aumento:

  • $52.250 → familias con un hijo o embarazo

  • $81.936 → familias con dos hijos

  • $108.062 → familias con tres hijos o más

No está alcanzada por movilidad y solo se actualiza ante una decisión extraordinaria del Gobierno, lo que no ocurrió en diciembre.

El congelamiento supera medio año.

AUH en diciembre 2025: nuevo monto confirmado

La AUH sí se actualiza mediante la Resolución 361/2025:

  • AUH por hijo: $122.492

    • Se acredita: $97.993,60

    • $24.498,40 retenidos (20%) para cobro con la Libreta AUH 2026

  • AUH por discapacidad: $398.853

    • Se acredita: $319.082,40

La retención mensual es obligatoria hasta que se presente la Libreta con controles escolares y de salud.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se deposita en total

Ambos beneficios se pagan juntos, en una sola fecha según DNI.

Montos totales estimados en diciembre:

Familia con 1 hijo

  • AUH: $97.993

  • Tarjeta Alimentar: $52.250

  • Total: $150.243

Familia con 2 hijos

  • AUH: $195.987

  • Tarjeta Alimentar: $81.936

  • Total: $277.923

Familia con 3 hijos

  • AUH: $293.981

  • Tarjeta Alimentar: $108.062

  • Total: $402.043

¿Cuándo se paga en diciembre 2025 según DNI?

calendario .jpg
Calendario oficial ANSES:

  • DNI 0 → 9 de diciembre

  • DNI 1 → 10 de diciembre

  • DNI 2 → 11 de diciembre

  • DNI 3 → 12 de diciembre

  • DNI 4 → 15 de diciembre

  • DNI 5 → 16 de diciembre

  • DNI 6 → 17 de diciembre

  • DNI 7 → 18 de diciembre

  • DNI 8 → 19 de diciembre

  • DNI 9 → 22 de diciembre

No hay pagos separados para Tarjeta Alimentar.

