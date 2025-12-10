ANSES paga AUH y Tarjeta Alimentar con montos actualizados

Familias con hijos de hasta 17 años que cobran AUH

Personas gestantes que perciben AUE desde los 3 meses

Madres con 7 hijos o más que reciben PNC

No requiere solicitud. Se mantiene activa mientras se cumplan los requisitos de edad, ingresos y datos familiares actualizados en Mi ANSES.

¿Cuánto se cobra por Tarjeta Alimentar en diciembre?

La Tarjeta Alimentar se mantiene sin aumento:

$52.250 → familias con un hijo o embarazo

$81.936 → familias con dos hijos

$108.062 → familias con tres hijos o más

No está alcanzada por movilidad y solo se actualiza ante una decisión extraordinaria del Gobierno, lo que no ocurrió en diciembre.

El congelamiento supera medio año.

AUH en diciembre 2025: nuevo monto confirmado

La AUH sí se actualiza mediante la Resolución 361/2025:

AUH por hijo : $122.492 Se acredita: $97.993,60 $24.498,40 retenidos (20%) para cobro con la Libreta AUH 2026

AUH por discapacidad : $398.853 Se acredita: $319.082,40



La retención mensual es obligatoria hasta que se presente la Libreta con controles escolares y de salud.

AUH + Tarjeta Alimentar: cuánto se deposita en total

Ambos beneficios se pagan juntos, en una sola fecha según DNI.

Montos totales estimados en diciembre:

• Familia con 1 hijo

AUH: $97.993

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total: $150.243

• Familia con 2 hijos

AUH: $195.987

Tarjeta Alimentar: $81.936

Total: $277.923

• Familia con 3 hijos

AUH: $293.981

Tarjeta Alimentar: $108.062

Total: $402.043

¿Cuándo se paga en diciembre 2025 según DNI?

Calendario oficial ANSES:

DNI 0 → 9 de diciembre

DNI 1 → 10 de diciembre

DNI 2 → 11 de diciembre

DNI 3 → 12 de diciembre

DNI 4 → 15 de diciembre

DNI 5 → 16 de diciembre

DNI 6 → 17 de diciembre

DNI 7 → 18 de diciembre

DNI 8 → 19 de diciembre

DNI 9 → 22 de diciembre

No hay pagos separados para Tarjeta Alimentar.