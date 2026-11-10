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ANSES oficializó los montos de la Asignación por Embarazo en noviembre con automatización de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el incremento mensual de la AUE. Sumando el cobro directo y los complementos alimentarios como la Tarjeta Alimentar, las beneficiarias podrán percibir hasta $260.141,80 en noviembre.

Cuáles serán los montos de la Asignación por Embarazo de ANSES en noviembre (Foto: A24.com).

Cuáles serán los montos de la Asignación por Embarazo de ANSES en noviembre (Foto: A24.com).

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos montos de la Asignación por Embarazo (AUE) para noviembre de 2026, los cuales reflejan un incremento del 1,93% en el marco de la movilidad mensual. Con esta actualización, el monto neto de bolsillo a percibir de forma directa por las titulares en concepto del 80% mensual se ubica en $127.688,80 dentro del régimen general.

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Cuánto cobrarían en diciembre los jubilados de ANSES (Foto: A24.com).

La medida, publicada oficialmente en noviembre de 2026, incorpora además un cambio operativo clave en la gestión del organismo previsional.

¿Cuáles son los montos netos de la Asignación por Embarazo en noviembre?

La actualización mensual de los haberes mantiene el esquema de liquidación habitual que divide el haber total entre un pago directo y una retención provisional. Los valores vigentes para el undécimo mes del año se estructuran de la siguiente manera:

  • Régimen General:

    • Monto total: $159.611.

    • Pago mensual directo (80%): $127.688,80.

    • Retención acumulada (20%): $31.922,20.

  • Zona 1 (Región Patagónica):

  • Monto total: $207.495.

  • Pago mensual directo (80%): $165.996.

  • Retención acumulada (20%): $41.499.

¿Cómo funciona la automatización del pago del 20% retenido?

A partir de noviembre de 2026, la ANSES implementó un procedimiento automatizado que simplifica la percepción del porcentaje retenido durante la etapa de gestación. Gracias a la articulación directa con el Ministerio de Salud, el organismo previsional valida de manera automática el cumplimiento de los controles médicos obligatorios y la finalización del embarazo.

De este modo, las beneficiarias cuyos datos se encuentren correctamente registrados ya no deberán realizar trámites presenciales ni presentar formularios en las oficinas para liberar el dinero acumulado. En caso de detectarse incongruencias o la ausencia de registros sanitarios en el sistema, las titulares conservan la alternativa de gestionar la documentación de forma presencial solicitando un turno previo.

¿Qué beneficios alimentarios adicionales se pueden compatibilizar?

Las titulares de la Asignación por Embarazo pueden acceder a complementos y subsidios alimentarios compatibles que robustecen los ingresos mensuales del hogar:

  • Tarjeta Alimentar: cuenta con un monto mensual de $72.250.

  • Complemento Leche (Plan Mil Días): se ubica en $60.203.

De esta manera, sumando el haber mensual general del 80% ($127.688,80) junto a ambos beneficios alimentarios, una beneficiaria que perciba la totalidad de los conceptos alcanzará un ingreso neto total de $260.141,80 mensuales.

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