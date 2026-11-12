ANSES oficializó el pago del aguinaldo de diciembre 2026: cuándo cobran los jubilados

Ejemplo de cálculo base: si el haber mensual más alto del semestre fue de $500.000 , el medio aguinaldo será de $250.000 , alcanzando un total bruto de $750.000 antes de las deducciones correspondientes (como los aportes a la obra social PAMI).

Cobro proporcional: quienes hayan obtenido el alta de su jubilación o pensión durante el segundo semestre del año recibirán un monto proporcional a los meses efectivamente liquidados.

Exclusión del bono: en caso de confirmarse la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000, dicho refuerzo se abona por separado y no integra la base de cálculo del aguinaldo.

¿Qué se sabe del aumento de diciembre y del bono de $70.000 para jubilados?

Si bien las fechas de acreditación ya fueron oficializadas mediante la Resolución 349/2025, los montos definitivos de los haberes mínimos y máximos de diciembre dependen de dos definiciones pendientes por parte del Poder Ejecutivo y el organismo estadístico.

El panorama actual respecto de la actualización de los ingresos previsionales presenta dos variables clave:

Porcentaje de aumento por movilidad: se definirá a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, cuya difusión oficial por parte del INDEC determina el ajuste automático de las jubilaciones, pensiones y asignaciones de diciembre.

Continuidad del bono extraordinario: resta la oficialización del Gobierno para confirmar si se mantendrá el refuerzo de hasta $70.000 destinado a quienes perciben la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

¿Cuándo cobran los jubilados de la mínima y las PNC en diciembre según el DNI?

El cronograma dispuesto por la ANSES establece que los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y los jubilados que perciben haberes del primer intervalo de ingresos tendrán acreditados tanto su mensualidad como el medio aguinaldo durante la primera quincena del mes.

El detalle de fechas para estos dos grupos se organiza de la siguiente manera:

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones del primer intervalo de ingresos (haber mínimo):

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

¿Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo y cómo consultar el recibo?

Los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos ingresos pertenecen al segundo tramo previsional cobrarán sus haberes y la segunda cuota del aguinaldo en la semana previa a la Navidad.

Para verificar la liquidación detallada y los descuentos aplicados, los titulares deben ingresar a la plataforma Mi ANSES (www.anses.gob.ar) con su número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Las fechas de acreditación correspondientes al segundo intervalo de ingresos son las siguientes: