ANSES paga más en noviembre: los nuevos montos para AUH y Tarjeta Alimentar que sorprenden

De ese monto, como cada mes, ANSES paga el 80% de manera directa, mientras que el 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH 2025, que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad.

De esta forma, en noviembre los beneficiarios cobrarán:

$95.770,58 por cada hijo (80% del monto total).

El 20% retenido, equivalente a $23.942,65 por niño, podrá recuperarse una vez presentado el formulario.

Este beneficio alcanza a más de 4 millones de niñas, niños y adolescentes en todo el país.

Tarjeta Alimentar: el complemento que sigue firme

La Tarjeta Alimentar, dependiente del Ministerio de Capital Humano, continúa siendo uno de los refuerzos más importantes para las familias que cobran la AUH.

Aunque su monto no tuvo aumento desde 2024, sigue representando una parte clave del ingreso mensual porque se deposita junto con la asignación, sin necesidad de realizar trámites.

Los valores de la Tarjeta Alimentar en noviembre de 2025 son los siguientes:

Familias con 1 hijo: $52.250

Familias con 2 hijos: $81.936

Familias con 3 o más hijos: $108.062

Este beneficio se acredita automáticamente en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH, y solo puede utilizarse para comprar alimentos y bebidas no alcohólicas mediante tarjeta de débito o billeteras virtuales vinculadas a la cuenta.

El combo AUH y Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en total en noviembre

Con los valores actualizados, el combo de AUH + Tarjeta Alimentar se convierte en una de las combinaciones más potentes del sistema de asistencia social de ANSES.

En noviembre, una familia que cobra la AUH por un hijo percibirá $95.770,58 correspondientes al 80% del haber, más $52.250 de la Tarjeta Alimentar, lo que eleva el ingreso total mensual a $148.020,58.

En el caso de quienes tienen dos hijos, el monto a cobrar será de $191.541,16 por la AUH más $81.936 de Tarjeta Alimentar, alcanzando un total de $273.477,16.

Por último, los hogares con tres hijos o más recibirán $287.311,74 de la AUH junto con $108.062 del programa alimentario, sumando un ingreso total que asciende a $395.373,74 en el mes.

Así, una familia con tres hijos o más superará los $395.000 mensuales en noviembre, cifra que puede elevarse aún más si se suman otros complementos como el Plan 1000 Días o la Libreta AUH.

Qué pasa con el 20% retenido de la AUH

El 20% que ANSES retiene cada mes puede cobrarse una vez que el titular presenta la Libreta AUH 2025.

Ese trámite es obligatorio y gratuito, y tiene como fin certificar que los niños y niñas beneficiarios:

Asisten a la escuela.

Cumplen con el esquema de vacunación obligatorio.

Realizan los controles de salud anuales.

El plazo para presentar la Libreta vence el 31 de diciembre de 2025, y quienes no lo hagan pierden el derecho al cobro del acumulado anual, aunque seguirán recibiendo el 80% mensual.

Por eso, presentar la Libreta AUH a tiempo es una de las formas más efectivas de sumar ingresos extra antes de fin de año, ya que el reintegro total puede alcanzar más de $188.000 por hijo, dependiendo de la zona.

AUH_ANSES

Cómo aprovechar al máximo los beneficios combinados

Expertos en seguridad social recomiendan a los titulares de la AUH verificar todos los complementos activos antes de fin de año.

Esto incluye:

Controlar en Mi ANSES si el beneficio de la Tarjeta Alimentar está correctamente vinculado.

Presentar la Libreta AUH 2025 para recuperar la retención del 20%.

Solicitar el Complemento Leche del Plan 1000 Días si hay hijos menores de 3 años o embarazo en curso.

Revisar si el titular puede acceder a créditos ANSES o Cuenta DNI compatibles con la AUH.

De esa forma, una familia puede elevar sus ingresos mensuales de $395.000 a más de $750.000, dependiendo de su situación familiar y los programas activos.