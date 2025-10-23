En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Créditos
Previsional

¡Atención jubilados de ANSES! Aprueban créditos de $1.000.000 en minutos

Habilitaron una línea de créditos personales para jubilados de ANSES que tienen un plazo de devolución de hasta 72 meses. El trámite es 100% digital, se acredita en la cuenta del beneficiario y permite financiar gastos del hogar o cancelar deudas.

Quienes cobren a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder a una línea de créditos personales que se tramitan de forma 100 % digital, con montos de hasta $1.000.000, cuotas fijas en pesos y plazos de devolución de hasta 72 meses.

Créditos para jubilados de ANSES: los montos y plazos

La nueva línea de créditos permite solicitar entre $50.000 y $1.000.000, dependiendo de la capacidad de pago del titular y del banco donde se gestione.

A diferencia de otras líneas de financiamiento, estos préstamos se otorgan con tasa subsidiada, lo que significa que el costo financiero total (CFT) es menor al promedio del mercado. Además, se devuelve en cuotas fijas en pesos, lo que da previsibilidad frente a la inflación.

Montos disponibles:

  • Mínimo: $50.000

  • Máximo: $1.000.000 (dependiendo del perfil del solicitante, puede ser menor o mayor)

Plazos de devolución:

  • Entre 12 y 72 meses (1 a 6 años).

Modalidad:

  • Cuotas fijas y descuento automático en la misma cuenta donde se cobra la prestación.

Los créditos pueden destinarse a consumo familiar, refacciones del hogar, pago de deudas, educación o compra de electrodomésticos, entre otros usos personales.

Jubilados: requisitos para solicitar el crédito

Los beneficiarios deben cumplir con una serie de requisitos básicos antes de iniciar la solicitud. Estos controles buscan garantizar que el préstamo sea sostenible y que no se supere el nivel de endeudamiento permitido por el sistema bancario.

Los requisitos principales son:

  • Ser titular activo de una prestación de ANSES.

  • Cobrar la misma en el mismo banco donde se realiza la gestión del crédito.

  • Tener ingresos compatibles con el monto solicitado.

  • No superar el porcentaje máximo de endeudamiento permitido por la entidad.

  • Contar con una cuenta bancaria activa, en la que ANSES deposite los haberes mensuales.

  • Presentar el DNI actualizado y la Clave de la Seguridad Social para el acceso a Mi ANSES o home banking.

El crédito se acredita directamente en la cuenta del beneficiario, y el primer descuento de cuota se realiza al mes siguiente del desembolso.

Creditos_jubilados

Cómo solicitar el crédito paso a paso

El trámite es completamente digital y puede realizarse desde cualquier dispositivo con conexión a internet. El proceso varía levemente según el banco en el que el beneficiario reciba la asignación (Banco Nación, Banco Provincia, Banco de Santiago del Estero, entre otros).

A continuación, el paso a paso general para pedir el crédito:

1. Ingresar al home banking o aplicación del banco

Desde la app o web de la entidad, el titular debe acceder con su usuario y clave. En la mayoría de los casos, el acceso al préstamo aparece dentro del menú “Créditos personales”.

2. Simular el monto y plazo

Antes de confirmar la operación, el sistema permite simular la cuota, elegir el monto deseado y definir el plazo de devolución (12, 24, 36, 48, 60 o 72 meses).

Ejemplo orientativo:

  • $500.000 en 48 cuotas → cuota estimada: $27.000 mensuales.

  • $1.000.000 en 72 cuotas → cuota estimada: $41.000 mensuales.

Los valores pueden variar según la entidad bancaria y la tasa vigente al momento de la solicitud.

3. Confirmar la solicitud

Una vez revisadas las condiciones, se debe confirmar la operación. El banco enviará un comprobante digital con el detalle del préstamo aprobado.

4. Acreditación del dinero

El monto se deposita directamente en la cuenta donde el titular cobra su haber, generalmente dentro de las 24 a 48 horas hábiles.

Qué tener en cuenta antes de confirmar el préstamo

Se recomienda a los titulares verificar algunos puntos clave antes de aceptar el crédito:

  • Que la cuenta esté activa y sin bloqueos.

  • Que no existan otros préstamos vigentes que puedan generar atrasos.

  • Que las cuotas no superen el 30 % del ingreso mensual.

