Previsional
ANSES
Noviembre
Previsional

ÚLTIMO MOMENTO: ANSES adelanta los pagos de NOVIEMBRE y hay novedades del AGUINALDO

Dentro de poco comienza el calendario de pagos de todas las prestaciones de ANSES del mes de noviembre, y se supo que los beneficiarios de uno de los principales beneficios cobrarán antes.

Quedan menos de dos semanas para el cierre de octubre, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó el calendario de pagos de noviembre 2025 para jubilados y pensionados del sistema previsional argentino. Según el nuevo cronograma, algunos beneficiarios cobrarán su haber antes de lo previsto, debido a los feriados y puentes turísticos que se avecinan.

ANSES sorprendió con un nuevo aumento en AUH: cuánto vas a cobrar en noviembre

El adelanto apunta a garantizar que todos los haberes se acrediten a tiempo antes del Día de la Soberanía Nacional (lunes 24 de noviembre) y del puente turístico del viernes 21, evitando retrasos por los días no laborables.

Calendario de pagos de jubilados: quiénes cobran antes en noviembre 2025

Según la Resolución 1091/2024 de ANSES, los jubilados con DNI terminado en 9 recibirán su pago el mismo día que los documentos terminados en 8, adelantando su acreditación habitual.

Fechas de pago para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: 10 de noviembre

  • DNI terminado en 1: 11 de noviembre

  • DNI terminado en 2: 12 de noviembre

  • DNI terminado en 3: 13 de noviembre

  • DNI terminado en 4: 14 de noviembre

  • DNI terminado en 5: 17 de noviembre

  • DNI terminado en 6: 18 de noviembre

  • DNI terminado en 7: 19 de noviembre

  • DNI terminado en 8: 20 de noviembre

  • DNI terminado en 9: 20 de noviembre

Fechas de pago para jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 21 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Fechas de pago para Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Montos de jubilaciones y pensiones en noviembre 2025

Los haberes tendrán un aumento del 2,1 %, según la Ley de Movilidad, tomando como referencia la inflación registrada en septiembre. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima y ciertos beneficios especiales. Los montos aproximados quedan así:

  • Jubilación mínima: $403.150,65 ($333.150,65 de haber + $70.000 de bono)

  • PUAM: $336.520,52 ($266.520,52 de haber + $70.000 de bono)

  • PNC por invalidez o vejez: $303.205,46 ($233.205,46 de haber + $70.000 de bono)

  • PNC madre de siete hijos: $403.150,65 ($333.150,65 de haber + $70.000 de bono)

  • Jubilación máxima: $2.241.788,48

Aguinaldo 2025: cuánto y cuándo cobran los jubilados y pensionados

En diciembre de 2025, los jubilados y pensionados recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo, que se suma al haber mensual y al bono extraordinario vigente. Este ingreso representa un alivio económico importante para millones de personas.

El aguinaldo se calcula como el 50 % del haber mensual más alto percibido entre julio y diciembre, según lo establece ANSES. Es importante destacar que el bono extraordinario no forma parte del haber previsional, por lo tanto no se incluye en el cálculo del aguinaldo, ya que se paga por separado y en concepto de "no remunerativo".

Según la normativa vigente, el aguinaldo deberá abonarse antes del 18 de diciembre, junto con el haber mensual correspondiente.

Cómo consultar tu fecha exacta de cobro y organizar los pagos

ANSES recomienda a los jubilados:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Consultar la sección “Calendario de pagos” para verificar la fecha exacta según la terminación del DNI.

  • Revisar que la cuenta bancaria esté activa y habilitada para recibir los depósitos.

De esta manera, los beneficiarios pueden planificar sus gastos de fin de año y aprovechar al máximo los beneficios de noviembre, incluyendo aumento, bono y aguinaldo.

