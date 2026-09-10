ANSES permite sumar años de aportes: el requisito clave y cuánto cuesta cada mes

ANSES: quiénes pueden comprar años de aportes

El Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad está dirigido a mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que consideren que no llegarán a reunir los 30 años de aportes requeridos al momento de jubilarse.

La herramienta permite comenzar a regularizar la deuda previsional antes de cumplir la edad jubilatoria. De esta manera, los trabajadores pueden incorporar períodos que actualmente no figuran como aportados y anticiparse a una eventual falta de años de servicio.

Los períodos que pueden regularizarse corresponden a meses sin aportes registrados desde los 18 años y hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive.

Una de las particularidades del esquema es que no exige una evaluación socioeconómica. El trabajador puede seleccionar los períodos que necesita cancelar de acuerdo con su situación previsional.

Antes de iniciar el trámite, sin embargo, es fundamental revisar la historia laboral. Si existen años trabajados que todavía no aparecen registrados, puede ser más conveniente solicitar primero el reconocimiento de esos servicios en lugar de pagar por períodos que ya fueron efectivamente trabajados.

Cuánto cuesta comprar un año de aportes en septiembre

El valor de los períodos que se pueden regularizar se determina mediante la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP).

Cada UCAP equivale a un mes de servicio y su valor representa el 29% de la base mínima imponible utilizada para los aportes previsionales.

Para septiembre de 2026, la base mínima imponible es de $144.363,55. Al aplicar el 29% establecido para la UCAP, el costo de cada mes asciende a $41.865,43.

Por lo tanto, el monto final que deberá pagar cada persona depende de la cantidad de meses que necesite incorporar.

A modo de referencia:

1 mes: $41.865,43.

$41.865,43. 12 meses: aproximadamente $502.385.

aproximadamente $502.385. 24 meses: aproximadamente $1.004.770.

aproximadamente $1.004.770. 36 meses: aproximadamente $1.507.155.

Estos valores surgen de multiplicar el costo vigente de una UCAP por la cantidad de meses seleccionados.

El importe de la unidad corresponde al mes en que se realiza el pago y se actualiza de acuerdo con la movilidad previsional. Por eso, el costo puede variar en futuras liquidaciones.

Cómo hacer el trámite para comprar aportes en ANSES

El trámite puede iniciarse de manera online a través de Mi ANSES. Para hacerlo, el trabajador debe ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la opción correspondiente al Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores en actividad.

Una vez dentro del sistema, se pueden consultar los períodos disponibles y seleccionar aquellos que se desean regularizar.

Luego se genera el Volante Electrónico de Pago (VEP) correspondiente. El período seleccionado queda acreditado una vez que se realiza el pago.

También existe la posibilidad de realizar la gestión de manera presencial, para lo cual se debe solicitar un turno ante ANSES.

La incorporación de estos meses permite computarlos como períodos de servicio para alcanzar el mínimo necesario para acceder a la Prestación Básica Universal (PBU), siempre que se cumplan además los restantes requisitos previsionales.

Cómo consultar los aportes antes de pagar

Antes de comprar meses de aportes, ANSES recomienda revisar la Historia Laboral para determinar exactamente cuántos años de servicio están registrados.

La consulta puede realizarse desde Mi ANSES, ingresando a:

Trabajo > Consultar Historia Laboral.

Allí aparecen las declaraciones juradas presentadas por los empleadores y los períodos registrados. En el caso de trabajadores autónomos y monotributistas, también pueden visualizarse los períodos correspondientes junto con las remuneraciones registradas.

La consulta también puede hacerse desde la aplicación Mi ANSES y permite descargar o imprimir la constancia.

Este paso es especialmente importante porque puede ocurrir que una persona haya trabajado durante determinados períodos pero esos aportes todavía no figuren correctamente en el sistema.

En esos casos, antes de pagar por esos meses, se puede solicitar un Reconocimiento de Servicios para acreditar los aportes que efectivamente fueron realizados.

Tareas de cuidado: otra alternativa para sumar años

En el caso de las mujeres que ya alcanzaron la edad jubilatoria y tienen hijos, existe además el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que permite computar determinados períodos sin necesidad de comprarlos.

El mecanismo contempla un año de aportes por cada hijo y dos años por cada hijo adoptado menor de edad. También puede sumar períodos adicionales en determinados casos, como hijos con discapacidad o hijos que hayan sido titulares de la AUH durante al menos 12 meses.

Además, pueden contemplarse los períodos correspondientes a la licencia por maternidad y excedencia utilizados al momento del nacimiento.

Esta alternativa está dirigida a mujeres de 60 años o más que no cuentan con los 30 años de servicios necesarios para jubilarse.

Por eso, antes de pagar períodos mediante el Plan de Pago de Deuda Previsional, resulta clave conocer la situación particular de cada trabajador y verificar cuántos años de aportes ya tiene reconocidos y qué otras herramientas previsionales puede utilizar.