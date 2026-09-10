En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
PUAM
Septiembre
Previsional

De cuánto es la PUAM en septiembre: haberes actualizados y refuerzo oficial

La prestación destinada a la cobertura de los adultos mayores sin aportes suficientes experimenta modificaciones en su escala económica tras la aplicación de la normativa previsional vigente.

Banner Seguinos en google DESK
De cuánto es la PUAM en septiembre: haberes actualizados y refuerzo oficial

De cuánto es la PUAM en septiembre: haberes actualizados y refuerzo oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó la Pensión Universal para el Adulto Mayor en un haber base actualizado de $342.872,98, al cual se le suma el bono extraordinario no remunerativo de $70.000, configurando un monto final consolidado en mano de $412.872,98 para los beneficiarios de esta cobertura.

Leé también Cuánto cobran PNC y PUAM en septiembre: la confirmación y el aumento oficial de ANSES
Cuánto cobran PNC y PUAM en septiembre: la confirmación y el aumento oficial de ANSES

¿Cuánto cobra la PUAM con aumento y bono en septiembre?

La Pensión Universal para el Adulto Mayor equivale por ley al 80% del haber jubilar mínimo. Tras el ajuste dictaminado por la fórmula de movilidad vigente sobre los datos de la inflación, su escala económica se fija en los siguientes valores netos:

  • Haber base actualizado: $342.872,98.

  • Bono extraordinario no remunerativo: $70.000.

  • Monto final consolidado en mano: $412.872,98.

El plus económico de $70.000 se acredita de forma automática junto con el pago del haber en la fecha estipulada por el calendario bancario.

¿Cuáles son los requisitos generales para percibir la PUAM?

Esta cobertura previsional está orientada a personas de 65 años o más que no reunen los 30 años de aportes regulares exigidos para una jubilación ordinaria, debiendo cumplir con condiciones de residencia legal en el territorio nacional y evaluación socioeconómica.

Los fondos correspondientes al haber base y al refuerzo de ingresos se depositan de forma conjunta y automática en la caja de ahorros habilitada en la entidad bancaria asignada, sin requerir gestiones presenciales adicionales por parte del titular.

El cronograma de cobro para las pensiones y jubilaciones se rige por la terminación del DNI del titular, operando las acreditaciones durante las primeras semanas del mes de septiembre de 2026.

Cuándo se cobra la PUAM de septiembre 2026

La acreditación y pago de la PUAM se circunscribe a la segunda y tercera semana del mes y se abonan desde el martes 8 hasta el lunes 21 de septiembre.

Las fechas de pago van del 8 al 21 de septiembre, según el último número del DNI:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre

  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

En pocas palabras

  • PUAM en septiembre: El haber base actualizado es de $342.872,98, más un bono de $70.000.
  • Monto total: Los beneficiarios recibirán $412.872,98 en mano.
  • Cronograma de pago: El cobro se realizará entre el 8 y 21 de septiembre según el DNI.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
PUAM Septiembre ANSES
Notas relacionadas
ANSES determinó los montos y fechas de uno de sus beneficios más importantes
Asignación por Embarazo: cobro de septiembre y extras de ANSES
ANSES: cuánto cobran los beneficiarios de la PUAM en septiembre y quiénes reciben un bono adicional

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar