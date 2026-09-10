De cuánto es la PUAM en septiembre: haberes actualizados y refuerzo oficial

Los fondos correspondientes al haber base y al refuerzo de ingresos se depositan de forma conjunta y automática en la caja de ahorros habilitada en la entidad bancaria asignada, sin requerir gestiones presenciales adicionales por parte del titular.

El cronograma de cobro para las pensiones y jubilaciones se rige por la terminación del DNI del titular, operando las acreditaciones durante las primeras semanas del mes de septiembre de 2026.

Cuándo se cobra la PUAM de septiembre 2026

La acreditación y pago de la PUAM se circunscribe a la segunda y tercera semana del mes y se abonan desde el martes 8 hasta el lunes 21 de septiembre.

Las fechas de pago van del 8 al 21 de septiembre, según el último número del DNI: