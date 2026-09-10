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Septiembre ANSES: cuánto cobran los jubilados con la nueva escala y el bono

El Gobierno oficializó la actualización de los haberes previsionales para el noveno mes del año en curso, aplicando la fórmula de movilidad basada en la inflación que impacta directamente en los ingresos de los adultos mayores.

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Septiembre ANSES: cuánto cobran los jubilados con la nueva escala y el refuerzo oficial

Septiembre ANSES: cuánto cobran los jubilados con la nueva escala y el refuerzo oficial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que la jubilación mínima de septiembre de 2026 se fija en un haber base de $428.591,22, monto al que se le adiciona de forma íntegra el refuerzo extraordinario de $70.000 dispuesto por el Decreto 824/2026, alcanzando un haber consolidado total en mano de $498.591,22.

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¿De cuánto es la jubilación mínima en septiembre de 2026?

La jubilación mínima de ANSES registró un incremento porcentual ajustado a la inflación de julio, siguiendo la fórmula de movilidad vigente. De esta manera, el haber base pasa a fijarse estrictamente en $428.591,22.

A este importe de la escala base se le adiciona en forma íntegra el refuerzo de ingresos dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 824/2026, lo que eleva la remuneración neta que se deposita en las cuentas bancarias de los adultos mayores de la categoría mínima hasta un total consolidado de $498.591,22.

¿Quiénes cobran el bono extraordinario de $70.000 en septiembre?

El bono de $70.000 otorgado bajo la normativa del Decreto 824/2026 está destinado a garantizar un piso de ingresos ante el costo de vida actual. La asignación del plus se realiza bajo dos modalidades de acreditación:

  • Bono entero ($70.000): Titulares de jubilaciones que cobran el haber mínimo ($428.591,22), alcanzando un haber consolidado de $498.591,22.

  • Bono proporcional: Para aquellos jubilados que perciben un haber mensual superior a los $428.591,22 pero inferior al techo de $498.591,22. El monto del bono será la diferencia exacta hasta alcanzar dicha suma límite.

¿A cuánto asciende el haber máximo de jubilación en septiembre?

El techo de las jubilaciones otorgadas por la ANSES también se ajustó en un 2,1% para el noveno mes del año. La escala máxima del sistema previsional argentino se ubica en $2.884.013,07, alcanzando a aquellos aportantes que cumplieron con los requisitos de la máxima categoría contributiva.

El cronograma de acreditaciones bancarias se divide según el monto de los haberes percibidos y la terminación del documento nacional de identidad de cada beneficiario titular.

El calendario ANSES completo de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

  • DNI terminados en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminados en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminados en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminados en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminados en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

En pocas palabras

  • Jubilación mínima: El haber base de septiembre será de $428.591,22, más un refuerzo de $70.000.
  • Haber consolidado: Los jubilados con haber mínimo recibirán un total de $498.591,22 en septiembre.
  • Calendario de pagos: ANSES detalló el cronograma de acreditación según terminación de DNI y monto del haber.
Resumen generado por Thinkindot AI
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