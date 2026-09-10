Septiembre ANSES: cuánto cobran los jubilados con la nueva escala y el bono

Bono entero ($70.000): Titulares de jubilaciones que cobran el haber mínimo ($428.591,22), alcanzando un haber consolidado de $498.591,22.

Bono proporcional: Para aquellos jubilados que perciben un haber mensual superior a los $428.591,22 pero inferior al techo de $498.591,22. El monto del bono será la diferencia exacta hasta alcanzar dicha suma límite.

¿A cuánto asciende el haber máximo de jubilación en septiembre?

El techo de las jubilaciones otorgadas por la ANSES también se ajustó en un 2,1% para el noveno mes del año. La escala máxima del sistema previsional argentino se ubica en $2.884.013,07, alcanzando a aquellos aportantes que cumplieron con los requisitos de la máxima categoría contributiva.

El cronograma de acreditaciones bancarias se divide según el monto de los haberes percibidos y la terminación del documento nacional de identidad de cada beneficiario titular.

El calendario ANSES completo de septiembre

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo: