ANSES: quiénes cobran $78.000 en septiembre y cómo saber si están en el padrón

A diferencia de otras prestaciones de ANSES, el beneficio cuenta con un padrón de titulares que ya fueron incorporados. Por ese motivo, quienes no forman parte actualmente del listado no pueden realizar una nueva inscripción para comenzar a cobrar los $78.000.

Para conservar la prestación, los titulares deben cumplir determinadas condiciones vinculadas con la situación personal y familiar.

Entre ellas se encuentran:

Mantener actualizados los datos personales .

. Presentar la documentación correspondiente a los controles de salud de mujeres embarazadas .

. Acreditar el cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación de los menores a cargo.

de los menores a cargo. Demostrar la asistencia regular a la escuela de niños y adolescentes menores de 18 años.

de niños y adolescentes menores de 18 años. Completar las capacitaciones o cursos asignados.

El cumplimiento de estas condiciones resulta clave para mantener vigente el beneficio dentro del padrón.

Cuánto paga el PAS en septiembre 2026

Durante septiembre, el monto del Programa de Acompañamiento Social permanece en $78.000 mensuales.

La cifra corresponde al importe vigente de la prestación y no representa un pago extra, bono ni refuerzo extraordinario. La información oficial del programa establece que el beneficio continuará siendo de $78.000.

Por lo tanto, quienes ya son titulares deben tomar ese valor como referencia para la liquidación correspondiente a septiembre.

También es importante diferenciar el PAS de Volver al Trabajo, el otro programa creado luego de la transformación del ex Potenciar Trabajo.

Haber sido beneficiario anteriormente de una prestación vinculada al Potenciar Trabajo no significa que corresponda automáticamente cobrar los $78.000 del PAS. Se trata de programas diferentes, con padrones y condiciones de permanencia propios.

Cuándo se cobra el Programa de Acompañamiento Social en septiembre

Las acreditaciones correspondientes al PAS se ubicaron entre el viernes 4 y el lunes 7 de septiembre, aunque la fecha puede variar según cada titular.

Por eso, al 10 de septiembre, quienes todavía no hayan visto reflejado el pago no deberían utilizar únicamente el calendario general de ANSES por terminación de DNI para determinar si les corresponde cobrar.

La consulta debe realizarse de manera individual para verificar si el beneficio continúa vigente y si existe una liquidación correspondiente al mes.

El resto del calendario de septiembre de ANSES continúa de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo

DNI terminado en 0: 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: 21 de septiembre.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: 8 de septiembre.

DNI terminado en 1: 9 de septiembre.

DNI terminado en 2: 10 de septiembre.

DNI terminado en 3: 11 de septiembre.

DNI terminado en 4: 14 de septiembre.

DNI terminado en 5: 15 de septiembre.

DNI terminado en 6: 16 de septiembre.

DNI terminado en 7: 17 de septiembre.

DNI terminado en 8: 18 de septiembre.

DNI terminado en 9: 21 de septiembre.

Asignación por Embarazo

DNI terminado en 0: 10 de septiembre.

DNI terminado en 1: 11 de septiembre.

DNI terminado en 2: 14 de septiembre.

DNI terminado en 3: 15 de septiembre.

DNI terminado en 4: 16 de septiembre.

DNI terminado en 5: 17 de septiembre.

DNI terminado en 6: 18 de septiembre.

DNI terminado en 7: 21 de septiembre.

DNI terminado en 8: 22 de septiembre.

DNI terminado en 9: 23 de septiembre.

Cómo consultar si cobrás los $78.000 del PAS

Los titulares pueden consultar el estado de su beneficio y verificar si existe una liquidación correspondiente a septiembre a través de los canales oficiales.

La información específica del PAS señala que la fecha de cobro y el estado de la prestación pueden consultarse desde Mi Argentina, donde cada titular puede visualizar la información correspondiente a su beneficio.

También es posible revisar las prestaciones y pagos disponibles mediante Mi ANSES, ingresando con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

De esta manera, quienes ya forman parte del padrón pueden confirmar de forma individual si los $78.000 fueron liquidados durante septiembre y conocer el estado actual de su prestación.

Es importante recordar que no existe una nueva inscripción abierta al PAS. El beneficio está destinado a quienes ya fueron incorporados al padrón y cumplen con las condiciones establecidas para continuar recibiéndolo.