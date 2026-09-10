La contundente actitud de la mamá de Tini al enfrentar las preguntas más difíciles sobre su hija: el video

En el programa Intrusos (América Tv) dieron con la mamá de Tini en el momento de mayor revuelo mediático que enfrenta la familia y sorprendió con su actitud.

Recién llegada a la Argentina, la mamá de la cantante evitó responder a las consultas del cronista Alejandro Guatti en el aeropuerto y optó por seguir su camino en el más absoluto silencio sin entrar en los detalles de la interna familiar.

Así Mariana Muzlera se retiró rápidamente del lugar y evitó hablar del conflicto con Tini Stoessel optando por preservar la intimidad de la familia.

La indirecta de Tini Stoessel a su papá Alejandro desde el escenario

La cantante Tini Stoessel habló a corazón abierto a sus fanáticos en medio de show en Monterrey remarcando el momento que atraviesa y agradeciendo el apoyo de sus fans.

"Sentirme muy afortunada de estar lejos de casa y que me reciban así, que me estén acompañando, espero que hayan disfrutado mucho este show", comenzó Tini Stoessel al dirigirse a sus fans.

“Amo hacer Futttura, ¿saben por qué? Porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío y cada show que hago dejo mi corazón y mi alma acá”, continuó analizando.

Y destacó a su grupo de trabajo que la acompaña: "No solamente yo sino todo mi equipo que me ayudó a hacer todo esto: mis bailarines, músicos, el equipo técnico que no se ve".

“Futttura es un proceso para mí muy sanador y lo sigue siendo, significa mucho para mí. Y entiendo que para ustedes también, entonces quiero agradecerles nuevamente, este paso por México fue hermoso y ojalá pueda volver pronto. Gracias por acompañarme, me hacen emocionar mucho”, dijo la ovación del público mexicano.

"Me gusta que acá se sientan en libertad, de ser como quieran ser, con quién quieran estar y por sobre todo no tener miedo, no sentir que están encerrados, creo que lo más lindo de la vida es cuando de verdad aprendés a ser libre”, cerró profunda la cantante.