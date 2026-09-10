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ANSES confirmó las fechas para el pago de hasta $383.00 en septiembre

El organismo previsional dio a conocer el cronograma de acreditaciones para los trabajadores que se encuentran inscriptos en el sistema de respaldo económico por cese de relación laboral.

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ANSES confirmó las fechas de pago de la Prestación por Desempleo en septiembre

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Con el primer tramo del incremento aplicado en septiembre de 2026, el piso mínimo de la asistencia queda en $191.900 de bolsillo (50% del salario mínimo), mientras que el tope máximo disponible asciende a $383.800 netos (100% del SMVM), complementado por el cronograma de cobro por terminación de documento establecido para el noveno mes del año.

¿Cómo se calcula el pago de la Prestación por Desempleo de ANSES?

La cuantía de la prestación se liquida tomando como referencia los ingresos declarados por el trabajador antes de la desvinculación laboral, pero manteniéndose sujeta a los límites marcados por la Secretaría de Trabajo. El cálculo oficial y sus restricciones de cobro funcionan del siguiente modo:

  • Porcentaje de liquidación: Equivale al 75% del mejor salario neto mensual, normal y habitual percibido en los últimos 6 meses trabajados.

  • Tope mínimo permitido: No puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

  • Tope máximo permitido: No puede superar el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.

¿Cuáles son los montos mínimos y máximos por mes hasta 2027?

La Resolución 4/2026 del Consejo del Salario determinó un esquema de incrementos mensuales escalonados que eleva la pauta salarial base desde los $383.800 iniciales hasta alcanzar los $437.000. El cronograma con los pisos y techos netos en mano para los beneficiarios se distribuye así:

  • Septiembre 2026 (SMVM $383.800): Cobro mínimo de $191.900 | Cobro máximo de $383.800.

  • Octubre 2026 (SMVM $391.200): Cobro mínimo de $195.600 | Cobro máximo de $391.200.

  • Noviembre 2026 (SMVM $398.800): Cobro mínimo de $199.400 | Cobro máximo de $398.800.

  • Diciembre 2026 (SMVM $406.400): Cobro mínimo de $203.200 | Cobro máximo de $406.400.

  • Enero 2027 (SMVM $414.200): Cobro mínimo de $207.100 | Cobro máximo de $414.200.

  • Febrero 2027 (SMVM $422.000): Cobro mínimo de $211.000 | Cobro máximo de $422.000.

  • Marzo 2027 (SMVM $429.600): Cobro mínimo de $214.800 | Cobro máximo de $429.600.

  • Abril 2027 (SMVM $437.000): Cobro mínimo de $218.500 | Cobro máximo de $437.000.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio por desempleo de ANSES?

La cobertura está dirigida a los trabajadores en relación salarial formal que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas de fuerza mayor, siempre que cuenten con los aportes mínimos computables previstos en la normativa legal.

¿Cómo se organiza el calendario de pagos de septiembre para desempleados?

El cronograma oficial dispuesto por la ANSES para el cobro de la Prestación por Desempleo en septiembre de 2026 se divide en cinco fechas consecutivas según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

En pocas palabras

  • ANSES confirmó: Pagos de Prestación por Desempleo en septiembre según terminación de DNI.
  • Fechas clave: Desde el 22 de septiembre para DNI terminados en 0 y 1, hasta el 28 para 8 y 9.
  • Acceso al beneficio: Dirigido a trabajadores formales despedidos sin justa causa.
Resumen generado por Thinkindot AI
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