ANSES confirmó las fechas para el pago de hasta $383.00 en septiembre

Septiembre 2026 (SMVM $383.800): Cobro mínimo de $191.900 | Cobro máximo de $383.800.

Octubre 2026 (SMVM $391.200): Cobro mínimo de $195.600 | Cobro máximo de $391.200.

Noviembre 2026 (SMVM $398.800): Cobro mínimo de $199.400 | Cobro máximo de $398.800.

Diciembre 2026 (SMVM $406.400): Cobro mínimo de $203.200 | Cobro máximo de $406.400.

Enero 2027 (SMVM $414.200): Cobro mínimo de $207.100 | Cobro máximo de $414.200.

Febrero 2027 (SMVM $422.000): Cobro mínimo de $211.000 | Cobro máximo de $422.000.

Marzo 2027 (SMVM $429.600): Cobro mínimo de $214.800 | Cobro máximo de $429.600.

Abril 2027 (SMVM $437.000): Cobro mínimo de $218.500 | Cobro máximo de $437.000.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio por desempleo de ANSES?

La cobertura está dirigida a los trabajadores en relación salarial formal que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas de fuerza mayor, siempre que cuenten con los aportes mínimos computables previstos en la normativa legal.

¿Cómo se organiza el calendario de pagos de septiembre para desempleados?

El cronograma oficial dispuesto por la ANSES para el cobro de la Prestación por Desempleo en septiembre de 2026 se divide en cinco fechas consecutivas según la terminación del DNI: