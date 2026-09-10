ANSES confirmó las fechas para el pago de hasta $383.00 en septiembre

El Gobierno confirmó las nuevas escalas de la Prestación por Desempleo otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tras fijar la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) hasta abril de 2027.
El organismo previsional dio a conocer el cronograma de acreditaciones para los trabajadores que se encuentran inscriptos en el sistema de respaldo económico por cese de relación laboral.
ANSES confirmó las fechas de pago de la Prestación por Desempleo en septiembre
El Gobierno confirmó las nuevas escalas de la Prestación por Desempleo otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), tras fijar la actualización del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) hasta abril de 2027.
Con el primer tramo del incremento aplicado en septiembre de 2026, el piso mínimo de la asistencia queda en $191.900 de bolsillo (50% del salario mínimo), mientras que el tope máximo disponible asciende a $383.800 netos (100% del SMVM), complementado por el cronograma de cobro por terminación de documento establecido para el noveno mes del año.
La cuantía de la prestación se liquida tomando como referencia los ingresos declarados por el trabajador antes de la desvinculación laboral, pero manteniéndose sujeta a los límites marcados por la Secretaría de Trabajo. El cálculo oficial y sus restricciones de cobro funcionan del siguiente modo:
Porcentaje de liquidación: Equivale al 75% del mejor salario neto mensual, normal y habitual percibido en los últimos 6 meses trabajados.
Tope mínimo permitido: No puede ser inferior al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.
Tope máximo permitido: No puede superar el 100% del Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente.
La Resolución 4/2026 del Consejo del Salario determinó un esquema de incrementos mensuales escalonados que eleva la pauta salarial base desde los $383.800 iniciales hasta alcanzar los $437.000. El cronograma con los pisos y techos netos en mano para los beneficiarios se distribuye así:
Septiembre 2026 (SMVM $383.800): Cobro mínimo de $191.900 | Cobro máximo de $383.800.
Octubre 2026 (SMVM $391.200): Cobro mínimo de $195.600 | Cobro máximo de $391.200.
Noviembre 2026 (SMVM $398.800): Cobro mínimo de $199.400 | Cobro máximo de $398.800.
Diciembre 2026 (SMVM $406.400): Cobro mínimo de $203.200 | Cobro máximo de $406.400.
Enero 2027 (SMVM $414.200): Cobro mínimo de $207.100 | Cobro máximo de $414.200.
Febrero 2027 (SMVM $422.000): Cobro mínimo de $211.000 | Cobro máximo de $422.000.
Marzo 2027 (SMVM $429.600): Cobro mínimo de $214.800 | Cobro máximo de $429.600.
Abril 2027 (SMVM $437.000): Cobro mínimo de $218.500 | Cobro máximo de $437.000.
La cobertura está dirigida a los trabajadores en relación salarial formal que hayan sido despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas de fuerza mayor, siempre que cuenten con los aportes mínimos computables previstos en la normativa legal.
El cronograma oficial dispuesto por la ANSES para el cobro de la Prestación por Desempleo en septiembre de 2026 se divide en cinco fechas consecutivas según la terminación del DNI:
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre