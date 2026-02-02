ANSE comenzó a organizar el pago de un ingreso extra para AUH que no se deposita todos los meses, pero que resulta clave para miles de familias a la hora de organizar los gastos familiares.
ANSES se prepara para un pago extra vinculado a AUH y asignaciones familiares en 2026. El bono, que se cobra una vez al año, genera expectativa por su impacto directo en los ingresos familiares antes del inicio del ciclo lectivo.
ANSES prepara un pago adicional para AUH antes del inicio de clases 2026
ANSE comenzó a organizar el pago de un ingreso extra para AUH que no se deposita todos los meses, pero que resulta clave para miles de familias a la hora de organizar los gastos familiares.
La medida está vinculada a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que se liquida por hijo y que acompaña a quienes cobran AUH, asignaciones familiares y otras prestaciones compatibles. El refuerzo busca aliviar gastos habituales de la escolaridad, como útiles, ropa y materiales educativos.
Si bien no se trata de un bono mensual ni automático en todos los casos, el pago puede superar expectativas si se cumplen los requisitos formales. Por eso, desde ANSES remarcan la importancia de realizar el trámite dentro de los plazos establecidos.
La Ayuda Escolar Anual de ANSES es un pago extra que se otorga una vez por año por cada hijo en edad escolar. Está dirigida a titulares de AUH, asignaciones familiares y otros beneficios compatibles.
Pueden acceder quienes tengan hijos desde 45 días hasta 18 años y 1 mes que asistan a instituciones educativas incorporadas a la enseñanza oficial. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que concurran a establecimientos reconocidos o reciban tratamientos habilitados.
Para 2026, ANSES fijó el monto de la Ayuda Escolar en $85.000 por hijo. Este importe se paga por única vez y no se liquida de forma retroactiva si no se cumple con la presentación del certificado escolar dentro del plazo.
El pago se acredita automáticamente una vez que el certificado de alumno regular fue cargado y validado correctamente en el sistema. No es necesario realizar gestiones adicionales si la información fue aprobada.
El trámite se realiza de manera digital a través de Mi ANSES y requiere pocos pasos. El titular debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, generar el formulario escolar, hacerlo firmar en la escuela y luego subirlo al sistema.
Una vez cargado el archivo, ANSES verifica los datos y habilita el cobro del bono. Si el certificado no se presenta antes del 31 de diciembre, el beneficio no se paga.
Además de la Ayuda Escolar, los titulares de AUH continúan cobrando otros refuerzos que no forman parte de la movilidad mensual. Entre ellos se encuentra la Tarjeta Alimentar, cuyos valores se mantienen sin cambios en febrero.
Para este mes, los montos oficiales son $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos. Este ingreso se deposita de forma automática junto con la AUH y no requiere trámite adicional.