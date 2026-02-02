ANSES prepara un pago adicional para AUH antes del inicio de clases 2026

Pueden acceder quienes tengan hijos desde 45 días hasta 18 años y 1 mes que asistan a instituciones educativas incorporadas a la enseñanza oficial. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad, siempre que concurran a establecimientos reconocidos o reciban tratamientos habilitados.

Cuál es el monto confirmado del bono de Ayuda Escolar ANSES 2026

Para 2026, ANSES fijó el monto de la Ayuda Escolar en $85.000 por hijo. Este importe se paga por única vez y no se liquida de forma retroactiva si no se cumple con la presentación del certificado escolar dentro del plazo.

El pago se acredita automáticamente una vez que el certificado de alumno regular fue cargado y validado correctamente en el sistema. No es necesario realizar gestiones adicionales si la información fue aprobada.

Cómo hacer el trámite online para cobrar la Ayuda Escolar ANSES

El trámite se realiza de manera digital a través de Mi ANSES y requiere pocos pasos. El titular debe ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, generar el formulario escolar, hacerlo firmar en la escuela y luego subirlo al sistema.

Una vez cargado el archivo, ANSES verifica los datos y habilita el cobro del bono. Si el certificado no se presenta antes del 31 de diciembre, el beneficio no se paga.

AUH, bonos y pagos extra: qué otros montos se mantienen en febrero

Además de la Ayuda Escolar, los titulares de AUH continúan cobrando otros refuerzos que no forman parte de la movilidad mensual. Entre ellos se encuentra la Tarjeta Alimentar, cuyos valores se mantienen sin cambios en febrero.

Para este mes, los montos oficiales son $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para tres o más hijos. Este ingreso se deposita de forma automática junto con la AUH y no requiere trámite adicional.