ANSES activó aumentos y bonos en febrero: cómo cambian los ingresos de AUH y jubilados

A diferencia de la AUH, la Tarjeta Alimentar no recibe aumento este mes. El beneficio continúa vigente con los mismos valores y se acredita junto con la asignación, sin necesidad de trámite. En febrero, los montos son de $52.250 para familias con un hijo, $81.936 para dos hijos y $108.062 para hogares con tres o más hijos.

ANSES_AUH

La combinación entre la AUH actualizada y la Tarjeta Alimentar explica por qué el ingreso mensual varía según la composición del grupo familiar. En muchos casos, el monto final no depende solo del aumento por inflación, sino también de la convivencia con beneficios complementarios que no se ajustan automáticamente.

Por último, ANSES modificó el calendario de pagos de febrero debido a los feriados de Carnaval. El reordenamiento no altera los montos a cobrar, pero sí las fechas de acreditación para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. Las fechas exactas pueden consultarse a través de Mi ANSES, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

ANSES prepara un pago adicional para AUH antes del inicio de clases 2026

ANSES comenzó a organizar el pago de un ingreso extra para AUH que no se deposita todos los meses, pero que resulta clave para miles de familias a la hora de organizar los gastos familiares.

La medida está vinculada a la Ayuda Escolar Anual, un beneficio que se liquida por hijo y que acompaña a quienes cobran AUH, asignaciones familiares y otras prestaciones compatibles. El refuerzo busca aliviar gastos habituales de la escolaridad, como útiles, ropa y materiales educativos.

Si bien no se trata de un bono mensual ni automático en todos los casos, el pago puede superar expectativas si se cumplen los requisitos formales. Por eso, desde ANSES remarcan la importancia de realizar el trámite dentro de los plazos establecidos.

Para 2026, ANSES fijó el monto de la Ayuda Escolar en $85.000 por hijo. Este importe se paga por única vez y no se liquida de forma retroactiva si no se cumple con la presentación del certificado escolar dentro del plazo.

El pago se acredita automáticamente una vez que el certificado de alumno regular fue cargado y validado correctamente en el sistema. No es necesario realizar gestiones adicionales si la información fue aprobada.