En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Febrero
Previsional

ANSES mueve el calendario en febrero: quiénes cobran antes y cuánto aumenta cada prestación

ANSES confirmó un aumento del 2,8% para jubilaciones, pensiones y asignaciones en febrero y modificó el calendario de pagos por los feriados de Carnaval. Qué prestaciones cobran antes, cómo quedan los montos actualizados y a quiénes alcanza el refuerzo.

ANSES mueve el calendario en febrero: quiénes cobran antes y cuánto aumenta cada prestación

ANSES mueve el calendario en febrero: quiénes cobran antes y cuánto aumenta cada prestación

Con febrero ya en marcha, ANSES activó un nuevo esquema de pagos que combina aumento por movilidad, continuidad de bonos para haberes bajos y modificaciones en el calendario debido a los feriados de Carnaval. El resultado es un mes con fechas corridas y montos que generan dudas entre jubilados, beneficiarios de la AUH y titulares de asignaciones.

Leé también Tarjeta Alimentar ANSES: cómo cobrar $100.000 en febrero 2026
Tarjeta Alimentar ANSES: cómo cobrar $100.000 en febrero 2026

El organismo previsional difundió el detalle completo para que los beneficiarios puedan anticipar cuánto van a cobrar y qué día se acredita el dinero en cada caso.

Aumento del 2,8% para jubilados y pensionados

En febrero, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre de 2025 informada por el INDEC. El ajuste responde al esquema de movilidad mensual vigente.

Con esta suba, la jubilación mínima pasa de $349.299 en enero a $359.079 en febrero. A ese monto se suma el bono de $70.000, que se mantiene sin cambios, por lo que el haber total mínimo asciende a $429.079.

Quienes cobran más que la mínima pero menos que ese monto total reciben un bono proporcional, hasta alcanzar el mismo piso. Los haberes más altos no acceden al refuerzo.

PUAM y Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra en febrero

Otras prestaciones también se actualizan con el 2,8%:

  • PUAM: haber base de $287.263, que con el bono llega a $357.263

  • PNC por Invalidez y Vejez: haber base de $251.355, con un total de $321.355 con refuerzo

Estos montos son netos de descuentos, como el aporte a PAMI, que se calcula únicamente sobre el haber base y no sobre el bono.

cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1)
ANSES fija calendario de pagos de AUH diciembre con montos actualizados

ANSES fija calendario de pagos de AUH diciembre con montos actualizados

AUH y asignaciones familiares: montos actualizados

El aumento de febrero también impacta en las asignaciones:

  • AUH: $129.032 por hijo

  • AUH por hijo con discapacidad: $420.148

ANSES recordó además que se actualizan los topes de ingresos para acceder a las asignaciones familiares, un punto clave para que trabajadores registrados o jubilados no queden excluidos del sistema tras las subas.

Cambios en el cronograma por los feriados de Carnaval

El calendario de pagos de febrero fue modificado debido a los feriados de Carnaval. La medida no cambia los montos, pero sí adelanta algunas fechas, especialmente para quienes cobran haberes mínimos.

En este contexto, los jubilados con DNI terminados en 8 y 9 cobrarán el 20 de febrero, cuando en enero lo habían hecho los días 21 y 22.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

  • DNI 0: 9/2

  • DNI 1: 10/2

  • DNI 2: 11/2

  • DNI 3: 12/2

  • DNI 4: 13/2

  • DNI 5: 18/2

  • DNI 6 y 7: 19/2

  • DNI 8 y 9: 20/2

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI 0 y 1: 23/2

  • DNI 2 y 3: 24/2

  • DNI 4 y 5: 25/2

  • DNI 6 y 7: 26/2

  • DNI 8 y 9: 27/2

AUH y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 9/2

  • DNI 1: 10/2

  • DNI 2: 11/2

  • DNI 3: 12/2

  • DNI 4: 13/2

  • DNI 5: 18/2

  • DNI 6: 19/2

  • DNI 7: 20/2

  • DNI 8: 23/2

  • DNI 9: 24/2

Asignación por Embarazo

  • DNI 0: 10/2

  • DNI 1: 11/2

  • DNI 2: 12/2

  • DNI 3: 13/2

  • DNI 4: 18/2

  • DNI 5: 19/2

  • DNI 6: 20/2

  • DNI 7: 23/2

  • DNI 8: 24/2

  • DNI 9: 25/2

Prenatal y Maternidad

  • DNI 0 y 1: 11/2

  • DNI 2 y 3: 12/2

  • DNI 4 y 5: 13/2

  • DNI 6 y 7: 18/2

  • DNI 8 y 9: 19/2

Asignaciones de Pago Único

  • Todas las terminaciones: del 10 de febrero al 12 de marzo

Pensiones No Contributivas

  • DNI 0 y 1: 9/2

  • DNI 2 y 3: 10/2

  • DNI 4 y 5: 11/2

  • DNI 6 y 7: 12/2

  • DNI 8 y 9: 13/2

Prestación por Desempleo

  • DNI 0 y 1: 24/2

  • DNI 2 y 3: 25/2

  • DNI 4 y 5: 26/2

  • DNI 6 y 7: 27/2

  • DNI 8 y 9: 2/3

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Febrero AUH
Notas relacionadas
ANSES activó aumentos y bonos en febrero: cómo cambian los ingresos de AUH y jubilados
Febrero con sorpresa en ANSES: aumenta la AUH y qué pasa con la Tarjeta Alimentar
Sandra Pettovello y una confirmación esperada para los trabajadores: bono de $ 345.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar