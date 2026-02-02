ANSES mueve el calendario en febrero: quiénes cobran antes y cuánto aumenta cada prestación

Quienes cobran más que la mínima pero menos que ese monto total reciben un bono proporcional, hasta alcanzar el mismo piso. Los haberes más altos no acceden al refuerzo.

PUAM y Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra en febrero

Otras prestaciones también se actualizan con el 2,8%:

PUAM : haber base de $287.263 , que con el bono llega a $357.263

PNC por Invalidez y Vejez: haber base de $251.355, con un total de $321.355 con refuerzo

Estos montos son netos de descuentos, como el aporte a PAMI, que se calcula únicamente sobre el haber base y no sobre el bono.

cambia-el-calendario-de-anses-confirmaron-quienes-cobran-el-aguinaldo-en-diciembre-2025-6PHWZQKSGBFKXJFI5GESYILIJE (1) ANSES fija calendario de pagos de AUH diciembre con montos actualizados

AUH y asignaciones familiares: montos actualizados

El aumento de febrero también impacta en las asignaciones:

AUH : $129.032 por hijo

AUH por hijo con discapacidad: $420.148

ANSES recordó además que se actualizan los topes de ingresos para acceder a las asignaciones familiares, un punto clave para que trabajadores registrados o jubilados no queden excluidos del sistema tras las subas.

Cambios en el cronograma por los feriados de Carnaval

El calendario de pagos de febrero fue modificado debido a los feriados de Carnaval. La medida no cambia los montos, pero sí adelanta algunas fechas, especialmente para quienes cobran haberes mínimos.

En este contexto, los jubilados con DNI terminados en 8 y 9 cobrarán el 20 de febrero, cuando en enero lo habían hecho los días 21 y 22.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI 0: 9/2

DNI 1: 10/2

DNI 2: 11/2

DNI 3: 12/2

DNI 4: 13/2

DNI 5: 18/2

DNI 6 y 7: 19/2

DNI 8 y 9: 20/2

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI 0 y 1: 23/2

DNI 2 y 3: 24/2

DNI 4 y 5: 25/2

DNI 6 y 7: 26/2

DNI 8 y 9: 27/2

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9/2

DNI 1: 10/2

DNI 2: 11/2

DNI 3: 12/2

DNI 4: 13/2

DNI 5: 18/2

DNI 6: 19/2

DNI 7: 20/2

DNI 8: 23/2

DNI 9: 24/2

Asignación por Embarazo

DNI 0: 10/2

DNI 1: 11/2

DNI 2: 12/2

DNI 3: 13/2

DNI 4: 18/2

DNI 5: 19/2

DNI 6: 20/2

DNI 7: 23/2

DNI 8: 24/2

DNI 9: 25/2

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 11/2

DNI 2 y 3: 12/2

DNI 4 y 5: 13/2

DNI 6 y 7: 18/2

DNI 8 y 9: 19/2

Asignaciones de Pago Único

Todas las terminaciones: del 10 de febrero al 12 de marzo

Pensiones No Contributivas

DNI 0 y 1: 9/2

DNI 2 y 3: 10/2

DNI 4 y 5: 11/2

DNI 6 y 7: 12/2

DNI 8 y 9: 13/2

Prestación por Desempleo