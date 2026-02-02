ANSES mueve el calendario en febrero: quiénes cobran antes y cuánto aumenta cada prestación
ANSES confirmó un aumento del 2,8% para jubilaciones, pensiones y asignaciones en febrero y modificó el calendario de pagos por los feriados de Carnaval. Qué prestaciones cobran antes, cómo quedan los montos actualizados y a quiénes alcanza el refuerzo.
ANSES mueve el calendario en febrero: quiénes cobran antes y cuánto aumenta cada prestación
Con febrero ya en marcha, ANSES activó un nuevo esquema de pagos que combina aumento por movilidad, continuidad de bonos para haberes bajos y modificaciones en el calendario debido a los feriados de Carnaval. El resultado es un mes con fechas corridas y montos que generan dudas entre jubilados, beneficiarios de la AUH y titulares de asignaciones.
El organismo previsional difundió el detalle completo para que los beneficiarios puedan anticipar cuánto van a cobrar y qué día se acredita el dinero en cada caso.
Aumento del 2,8% para jubilados y pensionados
En febrero, las jubilaciones y pensiones reciben un aumento del 2,8%, en línea con la inflación de diciembre de 2025 informada por el INDEC. El ajuste responde al esquema de movilidad mensual vigente.
Con esta suba, la jubilación mínima pasa de $349.299 en enero a $359.079 en febrero. A ese monto se suma el bono de $70.000, que se mantiene sin cambios, por lo que el haber total mínimo asciende a $429.079.
Quienes cobran más que la mínima pero menos que ese monto total reciben un bono proporcional, hasta alcanzar el mismo piso. Los haberes más altos no acceden al refuerzo.
PUAM y Pensiones No Contributivas: cuánto se cobra en febrero
Otras prestaciones también se actualizan con el 2,8%:
PUAM: haber base de $287.263, que con el bono llega a $357.263
PNC por Invalidez y Vejez: haber base de $251.355, con un total de $321.355 con refuerzo
Estos montos son netos de descuentos, como el aporte a PAMI, que se calcula únicamente sobre el haber base y no sobre el bono.
AUH y asignaciones familiares: montos actualizados
El aumento de febrero también impacta en las asignaciones:
AUH: $129.032 por hijo
AUH por hijo con discapacidad: $420.148
ANSES recordó además que se actualizan los topes de ingresos para acceder a las asignaciones familiares, un punto clave para que trabajadores registrados o jubilados no queden excluidos del sistema tras las subas.
Cambios en el cronograma por los feriados de Carnaval
El calendario de pagos de febrero fue modificado debido a los feriados de Carnaval. La medida no cambia los montos, pero sí adelanta algunas fechas, especialmente para quienes cobran haberes mínimos.
En este contexto, los jubilados con DNI terminados en 8 y 9 cobrarán el 20 de febrero, cuando en enero lo habían hecho los días 21 y 22.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
DNI 0: 9/2
DNI 1: 10/2
DNI 2: 11/2
DNI 3: 12/2
DNI 4: 13/2
DNI 5: 18/2
DNI 6 y 7: 19/2
DNI 8 y 9: 20/2
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
DNI 0 y 1: 23/2
DNI 2 y 3: 24/2
DNI 4 y 5: 25/2
DNI 6 y 7: 26/2
DNI 8 y 9: 27/2
AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI 0: 9/2
DNI 1: 10/2
DNI 2: 11/2
DNI 3: 12/2
DNI 4: 13/2
DNI 5: 18/2
DNI 6: 19/2
DNI 7: 20/2
DNI 8: 23/2
DNI 9: 24/2
Asignación por Embarazo
DNI 0: 10/2
DNI 1: 11/2
DNI 2: 12/2
DNI 3: 13/2
DNI 4: 18/2
DNI 5: 19/2
DNI 6: 20/2
DNI 7: 23/2
DNI 8: 24/2
DNI 9: 25/2
Prenatal y Maternidad
DNI 0 y 1: 11/2
DNI 2 y 3: 12/2
DNI 4 y 5: 13/2
DNI 6 y 7: 18/2
DNI 8 y 9: 19/2
Asignaciones de Pago Único
Todas las terminaciones: del 10 de febrero al 12 de marzo