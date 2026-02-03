La reacción de Wanda Nara tras ganarle en rating a la China Suárez
El programa de cocina se impuso con comodidad al debut de Hija del Fuego y Wanda Nara celebró el triunfo con un sugestivo gesto. Qué hizo la conductora.
3 feb 2026, 00:40
La reacción de Wanda Nara tras ganarle en rating a la China Suárez
En la noche del lunes volvió a encenderse la histórica rivalidad mediática entre Wanda Nara y la China Suárez, esta vez con el rating como principal escenario. El debut de Hija del Fuego (El Trece), la nueva serie protagonizada por la actriz, se enfrentó cara a cara con MasterChef Celebrity, el reality que conduce Wanda en Telefe.
Para dar pelea directa, el canal de las pelotas decidió adelantar el inicio de MasterChef Celebrity a las 21.30 horas, apenas minutos después del estreno de la ficción de El Trece, que salió al aire a las 21.15. La estrategia rindió frutos: desde el arranque, el ciclo gastronómico se impuso con claridad en los números de audiencia.
Según los datos de Kantar Ibope Media, MasterChef Celebrity duplicó cómodamente a Hija del Fuego durante gran parte de la franja, consolidándose como lo más visto del prime time. Incluso, una vez finalizada la competencia directa, el programa de Wanda logró un fuerte pico de rating.
Fiel a su estilo filoso y provocador, Wanda Nara no dejó pasar el triunfo y reaccionó en redes sociales. Horas después, publicó una historia en Instagram con un emoji de uñas pintadas sobre fondo blanco, un gesto que muchos interpretaron como una chicana directa tras la victoria televisiva. Una vez más, el rating habló y Wanda se dio el gusto de celebrarlo sin decir una sola palabra.
Cuál fue el acuerdo virtual entre la China Suárez y Mauro Icardi
La China Suárez habló sin vueltas sobre los límites que mantiene con Mauro Icardi en redes sociales durante una entrevista con Moria Casán. Ante la consulta sobre cómo reaccionaría si descubre un like del futbolista a otra mujer en Instagram, la actriz dejó en claro que existe un acuerdo implícito entre ambos y una confianza que no admite grises.
“Mauro no es ningún bol.. y sabe perfectamente que si pone un like, por más que quisiera ponerlo, no lo haría porque se armaría todo un lío atrás de eso”, aseguró la protagonista de Hija del fuego, remarcando que ambos conocen el impacto que pueden generar ciertos gestos virtuales. En esa línea, detalló el pacto que sostienen puertas adentro: “En ese sentido es: ‘cuidame, yo te cuido’, y sabemos los dos perfectamente que no tenemos que hacer”.
Consultada sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad, la China fue tajante y no dejó lugar a interpretaciones: “No, y eso está clarísimo y lo digo de entrada, porque yo no volvería a confiar entonces sé que sería un suplicio la relación después”. Y cerró con una definición contundente sobre el vínculo: “Yo confío en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente. Se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas”.