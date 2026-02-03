La reacción de Wanda Nara tras ganarle en rating a la China Suárez

El gesto de Wanda Nara tras ganarle el rating a la China Suárez

Cuál fue el acuerdo virtual entre la China Suárez y Mauro Icardi

La China Suárez habló sin vueltas sobre los límites que mantiene con Mauro Icardi en redes sociales durante una entrevista con Moria Casán. Ante la consulta sobre cómo reaccionaría si descubre un like del futbolista a otra mujer en Instagram, la actriz dejó en claro que existe un acuerdo implícito entre ambos y una confianza que no admite grises.

“Mauro no es ningún bol.. y sabe perfectamente que si pone un like, por más que quisiera ponerlo, no lo haría porque se armaría todo un lío atrás de eso”, aseguró la protagonista de Hija del fuego, remarcando que ambos conocen el impacto que pueden generar ciertos gestos virtuales. En esa línea, detalló el pacto que sostienen puertas adentro: “En ese sentido es: ‘cuidame, yo te cuido’, y sabemos los dos perfectamente que no tenemos que hacer”.

Consultada sobre la posibilidad de perdonar una infidelidad, la China fue tajante y no dejó lugar a interpretaciones: “No, y eso está clarísimo y lo digo de entrada, porque yo no volvería a confiar entonces sé que sería un suplicio la relación después”. Y cerró con una definición contundente sobre el vínculo: “Yo confío en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente. Se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia con esas cosas”.