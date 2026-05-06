En medio de los pagos habituales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), comenzó a circular un dato que genera expectativa: la posibilidad de cobrar hasta $500.000 en mayo en un solo pago.
Algunos beneficiarios pueden cobrar cifras muy altas en mayo sin esperarlo. La clave está en pagos acumulados que ANSES liquida en un solo depósito.
ANSES puede pagar hasta $500.000 en mayo: quiénes pueden acceder a este monto y por qué
En medio de los pagos habituales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), comenzó a circular un dato que genera expectativa: la posibilidad de cobrar hasta $500.000 en mayo en un solo pago.
Sin embargo, no se trata de un bono universal ni de un beneficio nuevo para todos los titulares. Este monto aparece en situaciones puntuales donde el organismo liquida pagos acumulados o retroactivos.
En determinados casos, ANSES no paga de forma mensual, sino que acumula montos que luego se acreditan juntos. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando:
En esos escenarios, el beneficiario puede recibir una suma importante en un solo depósito, que en algunos casos supera los $500.000.
Este tipo de pagos no es automático ni generalizado. Está dirigido a personas que:
Por eso, no todos los beneficiarios de ANSES van a cobrar ese monto, sino solo quienes tengan una situación particular dentro del sistema.
Muchas veces, estos montos se interpretan como “bonos nuevos”, cuando en realidad corresponden a: dinero que ya le pertenecía al beneficiario, pero que se paga junto.
Por eso, el impacto es alto, pero no implica un cambio general en las prestaciones.
Para verificar si corresponde un pago acumulado, ANSES permite consultar:
Todo esto se puede revisar desde la plataforma oficial del organismo, ingresando con CUIL y clave personal.