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ANSES puede pagar hasta $500.000 en mayo: quiénes pueden acceder a este monto y por qué

Algunos beneficiarios pueden cobrar cifras muy altas en mayo sin esperarlo. La clave está en pagos acumulados que ANSES liquida en un solo depósito.

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Sin embargo, no se trata de un bono universal ni de un beneficio nuevo para todos los titulares. Este monto aparece en situaciones puntuales donde el organismo liquida pagos acumulados o retroactivos.

Por qué ANSES puede pagar montos tan altos

En determinados casos, ANSES no paga de forma mensual, sino que acumula montos que luego se acreditan juntos. Esto puede suceder, por ejemplo, cuando:

  • Se aprueba una pensión por fallecimiento con demora
  • Se regulariza un trámite atrasado
  • Se paga un retroactivo de jubilación
  • Se liberan montos retenidos durante meses

En esos escenarios, el beneficiario puede recibir una suma importante en un solo depósito, que en algunos casos supera los $500.000.

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Quiénes pueden cobrar estos montos en mayo

Este tipo de pagos no es automático ni generalizado. Está dirigido a personas que:

  • Tenían un trámite en revisión
  • Esperaban la aprobación de un beneficio
  • Acumularon pagos no liquidados

Por eso, no todos los beneficiarios de ANSES van a cobrar ese monto, sino solo quienes tengan una situación particular dentro del sistema.

El detalle que genera confusión

Muchas veces, estos montos se interpretan como “bonos nuevos”, cuando en realidad corresponden a: dinero que ya le pertenecía al beneficiario, pero que se paga junto.

Por eso, el impacto es alto, pero no implica un cambio general en las prestaciones.

Cómo saber si podés cobrar un monto así

Para verificar si corresponde un pago acumulado, ANSES permite consultar:

  • Liquidación mensual
  • Detalle de cobros
  • Estado de trámites

Todo esto se puede revisar desde la plataforma oficial del organismo, ingresando con CUIL y clave personal.

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