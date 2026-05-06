ANSES puede pagar hasta $500.000 en mayo: quiénes pueden acceder a este monto y por qué

anses plata .jpg

Quiénes pueden cobrar estos montos en mayo

Este tipo de pagos no es automático ni generalizado. Está dirigido a personas que:

Tenían un trámite en revisión

Esperaban la aprobación de un beneficio

Acumularon pagos no liquidados

Por eso, no todos los beneficiarios de ANSES van a cobrar ese monto, sino solo quienes tengan una situación particular dentro del sistema.

El detalle que genera confusión

Muchas veces, estos montos se interpretan como “bonos nuevos”, cuando en realidad corresponden a: dinero que ya le pertenecía al beneficiario, pero que se paga junto.

Por eso, el impacto es alto, pero no implica un cambio general en las prestaciones.

Cómo saber si podés cobrar un monto así

Para verificar si corresponde un pago acumulado, ANSES permite consultar:

Liquidación mensual

Detalle de cobros

Estado de trámites

Todo esto se puede revisar desde la plataforma oficial del organismo, ingresando con CUIL y clave personal.