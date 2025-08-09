En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
Beneficios

ANSES: qué grupo dejará de percibir el bono de $70.000 en agosto

El organismo previsional brindó detalles de este beneficio y confirmó que seguirá pagando el suplemento extra, aunque un sector deje de percibirlo.

Jubilaciones y pensiones seguirán recibiendo el bono de 70.000 pesos.  

El bono para jubilados y pensionados de 70.000 pesos fue confirmado por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Este beneficio será depositado con los haberes de agosto de 2025, aunque un grupo se quedará sin percibir esta ayuda extra ya que sus ingresos superan el tope que estableció el gobierno.

TARJETA ALIMENTAR de ANSES: cómo acceder a los $140.000 en agosto

Por otro lado, tanto las jubilaciones como las pensiones recibieron un aumento del 1,6% en agosto de 2025. Esto es debido al Decreto 274/24 que acuerda ajustes mensuales en las prestaciones tomando como referencia el dato de inflación informado dos meses antes.

Monto de las jubilaciones en agosto

Teniendo en cuenta el aumento del 1,6% acordado para agosto, los valores de los haberes jubilatorios quedarían así (sin incluir el bono):

  • Jubilación mínima: $314.305,37
  • Jubilación máxima: $2.114.977,59
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $251.444,30
  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $220.013,76
image.png
ANSES en agosto: hay aumento y bono para jubilados, conocé cuándo se cobra

Quiénes cobran el bono de $70.000

La ayuda económica adicional de $70.000 tiene como objetivo llegar solamente a aquellos jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, y no cuenten con ningún tipo de ingreso extra que los haga superar ese tope.

Como este mes la jubilación mínima se fijó en $314.305,37, sumando el bono quedaría en $384.305,37. Esta cifra representa el piso al que se pretende llegar con el bono. Los que cobren un monto mayor al anterior, quedan descartados automáticamente para recibir este adicional.

En el caso de aquellos que perciban más que la mínima pero no lleguen a ese piso, se pagará un proporcional para que se alcance esa cifra.

Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025: cuándo cobro la jubilación

Las fechas establecidas para cobrar las jubilaciones en agosto son:

Jubilados que cobran la mínima

  • DNI terminados en 0: 8 de agosto
  • DNI terminados en 1: 11 de agosto
  • DNI terminados en 2: 12 de agosto
  • DNI terminados en 3: 13 de agosto
  • DNI terminados en 4: 14 de agosto
  • DNI terminados en 5: 14 de agosto
  • DNI terminados en 6: 18 de agosto
  • DNI terminados en 7: 19 de agosto
  • DNI terminados en 8: 20 de agosto
  • DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados que superan la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de agosto
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de agosto
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de agosto
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de agosto
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de agosto
