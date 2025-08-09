ANSES: qué grupo dejará de percibir el bono de $70.000 en agosto

image.png ANSES en agosto: hay aumento y bono para jubilados, conocé cuándo se cobra

Quiénes cobran el bono de $70.000

La ayuda económica adicional de $70.000 tiene como objetivo llegar solamente a aquellos jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo, y no cuenten con ningún tipo de ingreso extra que los haga superar ese tope.

Como este mes la jubilación mínima se fijó en $314.305,37, sumando el bono quedaría en $384.305,37. Esta cifra representa el piso al que se pretende llegar con el bono. Los que cobren un monto mayor al anterior, quedan descartados automáticamente para recibir este adicional.

En el caso de aquellos que perciban más que la mínima pero no lleguen a ese piso, se pagará un proporcional para que se alcance esa cifra.

Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025: cuándo cobro la jubilación

Las fechas establecidas para cobrar las jubilaciones en agosto son:

Jubilados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: 8 de agosto

DNI terminados en 1: 11 de agosto

DNI terminados en 2: 12 de agosto

DNI terminados en 3: 13 de agosto

DNI terminados en 4: 14 de agosto

DNI terminados en 5: 14 de agosto

DNI terminados en 6: 18 de agosto

DNI terminados en 7: 19 de agosto

DNI terminados en 8: 20 de agosto

DNI terminados en 9: 21 de agosto

Jubilados que superan la mínima