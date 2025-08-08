En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Tarjeta Alimentar
ANSES
Previsional

TARJETA ALIMENTAR de ANSES: cómo acceder a los $140.000 en agosto

En agosto 2025, la Tarjeta Alimentar combinadas con otros beneficios de ANSES, pueden sumar más de $140.000 mensuales. Lo que hay que saber.

TARJETA ALIMENTAR de ANSES: cómo acceder a los $140.000 en agosto

TARJETA ALIMENTAR de ANSES: cómo acceder a los $140.000 en agosto

Agosto de 2025 llega con buenas noticias para millones de familias argentinas: la Tarjeta Alimentar, uno de los programas sociales más importantes del país para garantizar la alimentación infantil, se refuerza con montos que pueden superar los $140.000 según la cantidad de hijos. Este refuerzo está pensado para acompañar el aumento de precios y mejorar el acceso a una canasta básica saludable para los niños y niñas.

Leé también HOY se acredita el bono a jubilados de ANSES: cómo saber si lo cobrás y cuánto es
hoy se acredita el bono a jubilados de anses: como saber si lo cobras y cuanto es

En esta nota, te contamos quiénes pueden acceder a este beneficio, cómo hacer el trámite para obtenerlo, los montos vigentes, y qué pasos seguir para contar con el dinero en tu cuenta lo antes posible.

¿Qué es la Tarjeta Alimentar?

La Tarjeta Alimentar es un programa creado por el Ministerio de Desarrollo Social y ejecutado por ANSES, cuyo objetivo es facilitar la compra de alimentos nutritivos para familias con hijos e hijas menores de 17 años o con discapacidad.

El beneficio consiste en un saldo mensual que se acredita en una tarjeta prepaga, destinada exclusivamente a la compra de alimentos en supermercados, almacenes y comercios adheridos.

Desde su lanzamiento, la Tarjeta Alimentar se ha convertido en un aliado clave para mejorar la nutrición infantil y combatir la inseguridad alimentaria en Argentina.

¿Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar?

El beneficio está destinado principalmente a:

  • Titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH).

  • Titulares de Asignación por Embarazo (AUE).

  • Familias que reciben Pensión No Contributiva por discapacidad con hijos o hijas a cargo.

Es fundamental que los beneficiarios hayan presentado la Libreta de Salud y Educación (o Libreta AUH 2024, su versión actualizada), para mantener la continuidad del programa.

Montos y refuerzos de agosto 2025

En agosto 2025, la Tarjeta Alimentar cuenta con un refuerzo que eleva los montos a:

  • $52.250 para familias con 1 hijo o hija.

  • $81.936 para familias con 2 hijos o hijas.

  • $108.062 para familias con 3 o más hijos o hijas.

Estos importes representan un aumento respecto a meses anteriores, adaptándose a la suba constante de precios y al contexto económico del país.

Así se activa el crédito de $800.000 para AUH sin recibo de sueldo ni historial bancario

Requisitos para acceder a la Tarjeta Alimentar

Para poder acceder al beneficio, es necesario cumplir con estos requisitos:

  • Ser titular de AUH o AUE.

  • Tener hijos o hijas menores de 17 años o con discapacidad a cargo.

  • Haber presentado la Libreta AUH 2024 o el certificado correspondiente de salud y educación.

  • No superar ciertos ingresos familiares establecidos por ANSES.

El cumplimiento de estos requisitos es verificado automáticamente por ANSES, por lo que no suele requerirse un trámite adicional para los titulares actuales.

Más de $140.000 con el extra por leche: el complemento que pocos conocen

Otro ingreso clave para muchas familias con AUH y niños pequeños es el Complemento Leche del Plan de los 1000 Días, una política pública destinada a garantizar una adecuada nutrición durante los primeros años de vida. Este beneficio se paga automáticamente junto con la AUH y está destinado a hijos de hasta 3 años.

En agosto 2025, el monto del Complemento Leche es de $42.162 por hijo, lo que lo convierte en uno de los extras más importantes del paquete AUH, aunque muchas familias no lo identifican como un ingreso separado, ya que llega junto con la asignación mensual.

No hace falta inscribirse para cobrarlo: si el hijo tiene menos de 3 años y está registrado correctamente en ANSES, el beneficio se activa de forma automática.

En caso de que una familia tenga tres menores, uno de ellos de 3 años o menos, cobrará más de ciento cuarenta mil pesos.

Cómo tramitar la Tarjeta Alimentar

Para quienes aún no cuentan con la tarjeta o desean solicitarla, los pasos son:

  • Verificar si está asignada automáticamente:

    ANSES suele asignar la Tarjeta Alimentar automáticamente a los titulares que cumplen con los requisitos y tienen la Libreta presentada.

  • Consultar estado y cobro:

    Ingresar a www.anses.gob.ar, acceder a Mi ANSES con CUIL y clave, y verificar el estado del beneficio en la sección correspondiente.

  • Solicitar la tarjeta (si no está asignada):

    En caso de no haber recibido la tarjeta, se puede gestionar la solicitud a través de ANSES, ya sea online o en oficinas, presentando DNI y constancia de Libreta.

  • Actualizar datos:

    Mantener actualizados los datos personales y familiares en ANSES para evitar inconvenientes.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Tarjeta Alimentar ANSES AUH
Notas relacionadas
Créditos para AUH y SUAF de ANSES: los requisitos para obtener hasta $2 MILLONES
ANSES confirma cuánto se cobra por hijo en agosto 2025 con AUH y Tarjeta Alimentar
AUH cobra más de $220.000 por hijo si activa estos 3 beneficios: cómo hacerlo sin salir de casa

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar