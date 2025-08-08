En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
AUH
Crédito
Previsional

ANSES: el crédito de $2.000.000 para AUH que se aprueba en minutos y se cobra en el acto

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) ya pueden acceder a un crédito de hasta $2.000.000 que se aprueba en minutos y se acredita al instante en su cuenta. Te contamos cómo solicitarlo paso a paso, cuáles son los requisitos y cómo simular la cuota.

AUH: el crédito de $2.000.000 que se aprueba en minutos y se cobra en el acto

AUH: el crédito de $2.000.000 que se aprueba en minutos y se cobra en el acto

La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los beneficios sociales más importantes para millones de familias argentinas. Sin embargo, muchas veces los titulares necesitan un apoyo financiero extra para afrontar gastos imprevistos, inversiones en el hogar o proyectos personales. En ese contexto, surgen nuevas opciones de créditos rápidos para AUH, con montos que pueden ser de $2.000.000, incluso más, que se aprueban en minutos y se acreditan en la cuenta al instante.

Leé también HOY se acredita el bono a jubilados de ANSES: cómo saber si lo cobrás y cuánto es
hoy se acredita el bono a jubilados de anses: como saber si lo cobras y cuanto es

En esta nota te contamos todo lo que tenés que saber para acceder a estos préstamos especiales: cuáles son los bancos y plataformas que los ofrecen, qué requisitos necesitás cumplir, cómo simular las cuotas y cuáles son los pasos para solicitarlo sin perder tiempo ni caer en deudas difíciles de pagar.

¿Qué créditos pueden pedir los titulares de AUH?

Tradicionalmente, los préstamos bancarios para titulares de AUH eran limitados o inexistentes debido a la falta de recibo de sueldo formal. Sin embargo, en los últimos meses varios bancos y billeteras virtuales incorporaron líneas especiales de créditos sociales para este segmento.

Entre las opciones más destacadas aparecen:

  • Crédito de Cuenta DNI para AUH, con montos de $2.000.000, o más según perfil, aprobado en minutos y sin necesidad de garantía ni recibo de sueldo.

  • Préstamos del Banco Nación, con montos que varían entre $100.000 y $1.500.000, con plazos de hasta 36 meses y tasa preferencial para beneficiarios de AUH.

  • Billeteras virtuales y fintechs, que ofrecen créditos personales rápidos para titulares de AUH, con requisitos mínimos y acreditación inmediata.

Estas opciones permiten a quienes perciben la AUH acceder a un préstamo ágil, pensado para cubrir necesidades urgentes o mejorar la economía familiar.

¿Cuáles son los requisitos para pedir el crédito de $2.000.000 para AUH?

Aunque los préstamos sociales para AUH tienen menos requisitos que un crédito tradicional, existen condiciones básicas para ser aprobados:

  • Ser titular activo de la AUH, con la documentación y cuenta bancaria actualizada.

  • Tener una cuenta bancaria o billetera virtual compatible, como Cuenta DNI o una cuenta en Banco Nación.

  • No registrar antecedentes negativos en el Veraz ni en otros registros de morosidad.

  • Contar con DNI vigente y no estar en proceso judicial por deudas.

  • En algunos casos, se puede pedir que el titular tenga un mínimo de antigüedad en la percepción de la AUH, por ejemplo 6 meses.

Estos requisitos facilitan que el proceso sea sencillo y rápido, sin la necesidad de presentar recibos de sueldo o garantías hipotecarias, que suelen ser un impedimento para muchos.

¿Cómo se aprueba el crédito en minutos y se cobra en el acto?

Uno de los grandes avances para titulares de AUH es la digitalización del trámite. Plataformas como Cuenta DNI permiten solicitar el préstamo desde el celular, sin moverse de casa. El proceso se resume en:

  • Ingresar a la app de Cuenta DNI o la plataforma oficial del banco.

  • Completar un formulario con datos personales y monto solicitado.

  • La plataforma analiza automáticamente el perfil crediticio en cuestión de minutos.

  • Si el crédito es aprobado, el dinero se acredita en la cuenta de inmediato.

Esta rapidez se debe a la tecnología y al uso de bases de datos actualizadas que validan la información en tiempo real. Además, no es necesario esperar días para la evaluación ni presentar papeles en sucursal.

¿Cuáles son los montos, plazos y tasas del crédito para AUH?

Los montos para el crédito rápido de AUH pueden llegar hasta $2.000.000, aunque generalmente el monto inicial puede ser menor y luego aumentar con buen comportamiento crediticio.

  • Plazos de devolución: suelen ser entre 12 y 36 meses, dependiendo del monto y la entidad financiera.

  • Tasas de interés: varían entre el 80% y 120% anual nominal, algo más altas que los créditos con recibo de sueldo, pero competitivas para este segmento.

  • Cuotas: pueden ser fijas o ajustables, con la posibilidad de adelantar pagos sin penalidad.

¿Qué tener en cuenta antes de pedir un crédito para AUH?

Aunque estos créditos son accesibles, hay algunas recomendaciones para evitar problemas:

  • Evaluá bien tu capacidad de pago: no pidas un monto que no puedas devolver cómodamente.

  • Leé bien las condiciones: revisá las tasas, plazos y comisiones.

  • No te endeudes con más de un crédito a la vez: puede ser peligroso para tus finanzas.

  • Consultá siempre fuentes oficiales: evitá ofertas de terceros no regulados.

  • Presentá la Libreta AUH al día: esto ayuda a mantener tus beneficios y facilitar futuros créditos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
AUH Crédito ANSES Banco Provincia Banco Nación
Notas relacionadas
TARJETA ALIMENTAR de ANSES: cómo acceder a los $140.000 en agosto
ANSES confirma cuánto se cobra por hijo en agosto 2025 con AUH y Tarjeta Alimentar
Créditos para AUH y SUAF de ANSES: los requisitos para obtener hasta $2 MILLONES

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar