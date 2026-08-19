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Jubilados en agosto 2026: cuánto acredita ANSES hoy miércoles 19

El organismo previsional continúa con la acreditación de haberes mensuales para el sector pasivo en todo el país. La liquidación unifica el aumento del 1,89% por movilidad y el refuerzo extraordinario de $70.000.

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Jubilados en agosto 2026: cuánto acredita ANSES hoy miércoles 19. Imagen ilustrativa hecha con IA.

Jubilados en agosto 2026: cuánto acredita ANSES hoy miércoles 19. Imagen ilustrativa hecha con IA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) avanza este miércoles con el cronograma de pagos correspondiente al octavo mes del año. Tras confirmarse el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las cuentas bancarias de los adultos mayores reciben las transferencias con los nuevos importes de bolsillo fijados por ley.

Leé también Jubilados de ANSES: quiénes cobran HOY 14 de agosto los $489.775
Jubilados en agosto 2026: cuánto acredita ANSES hoy miércoles 19. Imagen ilustrativa hecha con IA.

El procedimiento operativo permite a los beneficiarios disponer de sus fondos de forma directa a través de las sucursales bancarias y la red nacional de terminales de cobro electrónicas.

¿Quiénes cobran la jubilación mínima con el bono este miércoles 19 de agosto?

Jubilados en agosto 2026: cu&aacute;nto acredita ANSES hoy mi&eacute;rcoles 19

Jubilados en agosto 2026: cuánto acredita ANSES hoy miércoles 19

Durante la jornada de este miércoles 19 de agosto, perciben sus haberes los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima y tienen el Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 6.

El dinero queda depositado de forma automática en sus respectivas cajas de ahorro para ser retirado por ventanilla bancaria, cajero automático o utilizado mediante compras directas con tarjeta de débito.

¿Cuánto se percibe en mano entre el haber mínimo y el plus de $70.000?

Con la actualización por movilidad mensual del 1,89%, el haber básico de la jubilación mínima asciende a $419.775,93 netos. Al sumarse el refuerzo de asistencia económica de $70.000 otorgado por el Estado, el ingreso final garantizado de bolsillo alcanza los $489.775,93 netos en la cuenta.

En aquellos casos donde el jubilado percibe un haber superior a la mínima pero por debajo de los $489.775,93, el sistema liquida un bono proporcional hasta alcanzar dicho tope de ingresos.

¿Cómo sigue el cronograma de pagos para la jubilación mínima en agosto?

El calendario oficial de liquidación continuará desplegándose en los próximos días hábiles de la siguiente manera:

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026 (hoy).

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

¿Cómo verificar el recibo de sueldo digital en Mi ANSES?

Los titulares pueden corroborar los detalles de su liquidación mensual ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la sección "Mis Cobros" o "Recibo de Sueldo", el sistema muestra el desglose del haber básico mensual ajustado, el adicional de emergencia y los descuentos de ley correspondientes a la obra social.

En pocas palabras

  • ANSES: Continúa el pago de haberes a jubilados con aumento y refuerzo de $70.000.
  • Hoy cobran: Jubilados con DNI terminado en 6, con un haber mínimo de $489.775,93.
  • Cronograma: Los pagos siguen según la terminación del DNI hasta el 24 de agosto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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