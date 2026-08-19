Jubilados en agosto 2026: cuánto acredita ANSES hoy miércoles 19

¿Cuánto se percibe en mano entre el haber mínimo y el plus de $70.000?

Con la actualización por movilidad mensual del 1,89%, el haber básico de la jubilación mínima asciende a $419.775,93 netos. Al sumarse el refuerzo de asistencia económica de $70.000 otorgado por el Estado, el ingreso final garantizado de bolsillo alcanza los $489.775,93 netos en la cuenta.

En aquellos casos donde el jubilado percibe un haber superior a la mínima pero por debajo de los $489.775,93, el sistema liquida un bono proporcional hasta alcanzar dicho tope de ingresos.

¿Cómo sigue el cronograma de pagos para la jubilación mínima en agosto?

El calendario oficial de liquidación continuará desplegándose en los próximos días hábiles de la siguiente manera:

DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026 (hoy).

DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

¿Cómo verificar el recibo de sueldo digital en Mi ANSES?

Los titulares pueden corroborar los detalles de su liquidación mensual ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

En la sección "Mis Cobros" o "Recibo de Sueldo", el sistema muestra el desglose del haber básico mensual ajustado, el adicional de emergencia y los descuentos de ley correspondientes a la obra social.