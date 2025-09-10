ANSES septiembre 2025: así se tramita el beneficio de $67.000 paso a paso

Un requisito clave es que el niño o niña tenga entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite.

Cuánto paga ANSES por la Asignación por Nacimiento

Con el aumento del 1,9% de septiembre, la APU por Nacimiento quedó en $67.062. Este monto se paga en una sola oportunidad, directamente en la cuenta bancaria declarada del beneficiario.

El objetivo es brindar un alivio económico en los primeros meses de vida del nuevo integrante de la familia, en un contexto en el que los gastos suelen incrementarse por la compra de insumos básicos como pañales, leche maternizada, ropa y controles médicos.

APU ANSES 3.jpg

Documentación obligatoria para cobrar la APU

Para acceder a la Asignación por Nacimiento, es fundamental acreditar el vínculo familiar y presentar la siguiente documentación:

DNI de la madre y/o padre.

DNI del bebé.

Partida de nacimiento o sentencia de adopción, según corresponda.

ANSES verifica que la información esté cargada correctamente en su sistema. En caso de que falte algún dato, será necesario actualizarlo en la oficina correspondiente antes de iniciar el trámite.

Cómo tramitar la Asignación por Nacimiento

El trámite puede realizarse de dos maneras:

Modalidad virtual

Ingresando a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, hay que seleccionar la opción “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción” en la sección Atención Virtual y cargar la documentación solicitada.

Modalidad presencial

Otra alternativa es solicitar un turno previo en una oficina de ANSES y presentar allí la documentación original junto con las copias requeridas.

En ambos casos, una vez aprobado el trámite, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada en un plazo que suele variar entre 30 y 60 días hábiles.

Por qué es importante la Asignación por Nacimiento

La llegada de un hijo implica no solo un cambio emocional y familiar, sino también un fuerte impacto en el presupuesto mensual. Gastos en salud, alimentación y productos básicos se suman en una etapa clave de la vida de los padres.

En ese sentido, la APU por Nacimiento se convierte en un apoyo directo que ayuda a cubrir parte de esos costos iniciales, en un contexto de inflación que golpea con fuerza el bolsillo de las familias.

Otras Asignaciones de Pago Único

Además de la Asignación por Nacimiento, ANSES contempla otros dos tipos de APU:

Por matrimonio: se paga a quienes contraen enlace civil y cumplen con los requisitos, y es de $100.441

Por adopción: se otorga a las familias que incorporan un hijo mediante este proceso legal, y es de $401.075.

En todos los casos, se trata de pagos extraordinarios que se realizan una sola vez, y cuyo monto también se actualiza trimestralmente por la Ley de Movilidad.