Previsional
ANSES
AUH
Previsional

CONFIRMADO por ANSES: compensación económica de $100.000 en septiembre para AUH

ANSES confirmó novedades en septiembre 2025: aumentos en AUH, y una compensación económica que supera los $100.000. ¿A quiénes les toca?

ANSES paga un BONO de refuerzo en septiembre: quiénes cobran los $390.000
ANSES paga un BONO de refuerzo en septiembre: quiénes cobran los $390.000

Además del incremento, el organismo informó que este mes los pagos se acreditarán antes que en agosto, gracias a un adelanto en el calendario de cobros. A esto se suma la importancia de la Libreta AUH 2024, un trámite obligatorio que permite liberar la retención del 20% acumulado durante todo el año pasado, lo que en algunos casos significa hasta $165.000 extra por hijo.

De esta manera, septiembre llega con un combo de beneficios que incluye aumento en la AUH, acreditación más ágil de haberes y pagos adicionales que refuerzan el ingreso familiar en un contexto de inflación.

AUH y Tarjeta Alimentar: montos confirmados en septiembre 2025

Tras el aumento del 1,9%, la AUH quedó en $115.066 por hijo, aunque el pago efectivo que reciben las familias es del 80%, es decir, $92.052, ya que el 20% restante se acumula hasta la presentación de la Libreta.

En el caso de la AUH por discapacidad, el monto asciende a $374.744, con un pago mensual en mano de $299.795.

Por otro lado, la Tarjeta Alimentar mantiene los valores fijados en el último aumento y se acredita de forma automática junto con la asignación:

  • Con un hijo: $55.250

  • Con dos hijos: $86.936

  • Con tres o más hijos: $114.062

Esto significa que una familia con dos hijos recibe en total $271.039 entre AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre, sin contar extras como la Libreta AUH o el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

AUH y Tarjeta Alimentar el combo de julio que pocos saben cómo activar

ANSES septiembre 2025: quiénes cobran la AUH y cuáles son los requisitos

La Asignación Universal por Hijo está dirigida a los grupos familiares con menores ingresos y exige el cumplimiento de determinadas condiciones:

  • Hijos menores de 18 años, sin límite de edad en caso de discapacidad.

  • No superar un ingreso familiar equivalente a dos salarios mínimos.

  • Ser desocupado, trabajador informal, personal de casas particulares o monotributista social.

  • Presentar cada año la Libreta AUH con los controles médicos y escolares del niño.

Quienes no presenten la libreta en tiempo y forma corren el riesgo de suspensión del beneficio o retención de haberes, además de perder la posibilidad de cobrar el 20% acumulado.

Calendario de pagos AUH y AUE septiembre 2025

La ANSES organizó un calendario más ágil que en agosto, con fechas que van del 8 al 19 de septiembre según la terminación del DNI.

  • DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

  • DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

  • DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

  • DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

  • DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

  • DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

  • DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

  • DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

  • DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

  • DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

En tanto, la Asignación por Embarazo (AUE) se pagará entre el 10 y el 23 de septiembre, también según la terminación del documento.

El plus de la Libreta AUH: hasta $165.000 por hijo

Uno de los beneficios más importantes de este mes es la posibilidad de presentar la Libreta AUH 2024 para cobrar la retención del 20% acumulada durante todo el año pasado.

Este extra puede llegar a $165.000 por hijo y se acredita en la cuenta bancaria del titular en un solo pago, luego de realizar el trámite en la plataforma Mi ANSES o en una oficina del organismo con turno previo.

De esta manera, una familia con tres hijos podría sumar cerca de $495.000 adicionales solo por completar este requisito.

Se habló de
ANSES AUH Tarjeta Alimentar
