El préstamo de $1.000.000 para AUH y jubilados de ANSES: mirá cuánto se paga de cuota

Es importante aclarar que el monto puede variar levemente según el perfil crediticio del solicitante, el historial de pagos y las condiciones vigentes al momento de la aprobación. Aun así, la cifra sirve como referencia concreta para quienes buscan saber si este tipo de financiación entra o no en su presupuesto mensual.

Qué información muestra el simulador de Banco Provincia

Al ingresar al sistema, el beneficiario puede elegir el monto a solicitar (desde cifras bajas hasta $1.000.000) y el plazo de devolución (12, 24, 36, 48, 60 o 72 meses). Una vez completados esos datos, el simulador brinda:

La cuota inicial estimada , que incluye capital e intereses.

El ingreso mínimo requerido para ser considerado elegible.

El plazo elegido , con detalle de meses y condiciones.

La tasa de interés aplicada y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual), un dato central para conocer el costo real del préstamo.

En definitiva, es una herramienta de transparencia financiera que evita sorpresas y permite comparar entre diferentes opciones antes de tomar un crédito.

Por qué conviene usar el simulador antes de pedir un préstamo

Pedir un crédito sin calcular previamente la cuota puede transformarse en un problema para la economía familiar. Por eso, el Banco Provincia recomienda usar el simulador online como primer paso.

Los beneficios principales son:

Previsión de la cuota mensual: el solicitante sabe exactamente cuánto pagará desde el inicio.

Comparación de plazos: permite ver cómo cambia la cuota si se elige pagar en 36, 48 o 72 meses.

Evaluación de la capacidad de pago: el simulador indica el ingreso mínimo requerido, un dato clave para saber si la persona califica.

Transparencia y claridad: muestra la tasa de interés y el CFTEA de forma anticipada.

De este modo, el beneficiario puede planificar mejor y evitar comprometerse con un crédito que después no podrá afrontar.

Banco Nación: otra opción para acceder a los créditos ANSES

Además del Banco Provincia, el Banco Nación ofrece préstamos personales a beneficiarios de ANSES. La gestión también se realiza de manera 100% digital, a través del home banking o la app de la entidad, sin necesidad de ir a una sucursal.

El proceso es sencillo:

Ingresar al home banking o aplicación móvil.

Seleccionar la opción “Préstamos personales”.

Indicar el monto y el plazo deseado (entre 12 y 72 meses).

Confirmar la solicitud.

Una vez hecho el trámite, el banco analiza la solicitud y, en caso de ser aprobada, acredita el dinero directamente en la cuenta bancaria del titular en un plazo de hasta 48 horas hábiles.

El beneficiario puede luego retirar el dinero por cajero automático, usarlo para compras con tarjeta de débito o transferirlo a otra cuenta.