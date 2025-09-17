ANSES septiembre 2025: cómo acceder al refuerzo de $400.000 para AUH

En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Septiembre
PREVISIONAL

En septiembre 2025, ANSES acreditará un refuerzo especial superior a $400.000 destinado a beneficiarios de AUH y otros grupos. Conocé los requisitos, plazos y el paso a paso para gestionarlo.

En ANSES septiembre 2025, un sector de beneficiarios accederá a un refuerzo de $401.004,96, correspondiente a la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción. Se trata de un beneficio extraordinario, que no se otorga todos los meses y que busca acompañar a las familias que completan un proceso de adopción.

Este pago único, que equivale a seis veces el monto de la APU por nacimiento y matrimonio, se actualizó en septiembre por la movilidad del 1,9%. El objetivo es cubrir parte de los gastos iniciales que implica la llegada de un hijo adoptado, desde cuestiones de integración familiar hasta necesidades básicas de vivienda, vestimenta o documentación.

Además de la AUH y la Tarjeta Alimentar, que se acreditan cada mes, la APU representa un ingreso adicional significativo para quienes cumplen con las condiciones exigidas por ANSES. A continuación, los detalles clave sobre requisitos, plazos y trámite.

¿Quiénes pueden cobrar el refuerzo de ANSES por adopción en septiembre 2025?

El refuerzo de $401.004,96 está dirigido a distintos grupos de beneficiarios:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia.

  • Monotributistas de categorías habilitadas.

  • Trabajadores rurales o de temporada.

  • Personas que perciban haberes por ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).

También pueden solicitarlo:

  • Jubilados y pensionados del SIPA.

  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

  • Beneficiarios de la AUH, con hijos con o sin discapacidad.

  • Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

En todos los casos, se exige la sentencia judicial de adopción como requisito excluyente.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al pago único de $400.000 de ANSES?

Para cobrar la APU por Adopción se deben cumplir las siguientes condiciones:

  • Plazo de solicitud: entre 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia.

  • Documentación obligatoria: DNI vigente de adoptantes y menor, partida de nacimiento actualizada y sentencia judicial de adopción.

  • Límites de ingresos:

    • Ingreso individual: hasta $2.183.438.

    • Ingreso familiar: hasta $4.556.714.

Estos topes son revisados periódicamente por ANSES para garantizar que el refuerzo llegue a familias de ingresos bajos y medios.

¿Cómo tramitar el refuerzo de ANSES de $401.000 paso a paso?

El trámite puede realizarse en forma presencial u online, con CUIL y Clave de la Seguridad Social:

  • Reunir la documentación exigida (DNI, partida, sentencia).

  • Ingresar a Mi ANSES o sacar turno para atención en oficina.

  • Completar el formulario de Asignación de Pago Único.

  • Presentar la solicitud dentro del plazo.

  • Hacer el seguimiento del trámite online.

Una vez aprobado, el monto se deposita en la cuenta bancaria declarada. La acreditación suele demorar 30 días hábiles, aunque en algunos casos puede extenderse a 60.

¿Qué otros pagos realiza ANSES en septiembre 2025 además del refuerzo?

En septiembre 2025, además de la APU por adopción, ANSES abona:

  • AUH: $115.087 (80% en mano: $92.069).

  • AUH por Discapacidad: $374.745 (80%: $299.796).

  • Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3 o más).

  • Complemento Leche del Plan 1000 Días: $42.162.

De esta manera, el refuerzo extraordinario de más de $400.000 se suma a la estructura habitual de pagos y otorga un alivio económico adicional a las familias adoptantes.

