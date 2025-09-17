El refuerzo de $401.004,96 está dirigido a distintos grupos de beneficiarios:

Trabajadores registrados en relación de dependencia.

Monotributistas de categorías habilitadas.

Trabajadores rurales o de temporada.

Personas que perciban haberes por ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo).

También pueden solicitarlo:

Jubilados y pensionados del SIPA.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Beneficiarios de la AUH , con hijos con o sin discapacidad.

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo.

En todos los casos, se exige la sentencia judicial de adopción como requisito excluyente.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al pago único de $400.000 de ANSES?

Para cobrar la APU por Adopción se deben cumplir las siguientes condiciones:

Plazo de solicitud: entre 2 meses y 2 años posteriores a la sentencia.

Documentación obligatoria: DNI vigente de adoptantes y menor, partida de nacimiento actualizada y sentencia judicial de adopción.

Límites de ingresos: Ingreso individual: hasta $2.183.438 . Ingreso familiar: hasta $4.556.714 .



Estos topes son revisados periódicamente por ANSES para garantizar que el refuerzo llegue a familias de ingresos bajos y medios.

¿Cómo tramitar el refuerzo de ANSES de $401.000 paso a paso?

El trámite puede realizarse en forma presencial u online, con CUIL y Clave de la Seguridad Social:

Reunir la documentación exigida (DNI, partida, sentencia).

Ingresar a Mi ANSES o sacar turno para atención en oficina.

Completar el formulario de Asignación de Pago Único.

Presentar la solicitud dentro del plazo.

Hacer el seguimiento del trámite online.

Una vez aprobado, el monto se deposita en la cuenta bancaria declarada. La acreditación suele demorar 30 días hábiles, aunque en algunos casos puede extenderse a 60.

¿Qué otros pagos realiza ANSES en septiembre 2025 además del refuerzo?

calendario .jpg ANSES septiembre 2025: cómo acceder al refuerzo de $400.000 para AUH

En septiembre 2025, además de la APU por adopción, ANSES abona:

AUH: $115.087 (80% en mano: $92.069).

AUH por Discapacidad: $374.745 (80%: $299.796).

Tarjeta Alimentar: $52.250 (1 hijo), $81.936 (2 hijos), $108.062 (3 o más).

Complemento Leche del Plan 1000 Días: $42.162.

De esta manera, el refuerzo extraordinario de más de $400.000 se suma a la estructura habitual de pagos y otorga un alivio económico adicional a las familias adoptantes.