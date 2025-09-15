ANSES septiembre 2025: el crédito de $1 millón para AUH ya se puede gestionar

Los préstamos para AUH disponibles en bancos públicos permiten elegir montos de hasta $1 millón con plazos que van de 12 a 72 meses, siempre con cuotas fijas.

El simulador habilitado por las entidades brinda información detallada sobre:

Cuota inicial estimada a pagar.

Ingreso mínimo exigido para calificar.

Plazo de devolución elegido .

Tasa de interés y CFTEA, que indican el costo total del préstamo.

¿Cuánto se debe pagar por mes por un crédito de $1 millón?

El cálculo más solicitado es el de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses. En este caso, la cuota mensual es de $66.508,24.

El monto se mantiene fijo durante todo el plazo, aunque la cifra final puede ajustarse de acuerdo al perfil del beneficiario y a las condiciones vigentes al momento de aprobación. Esta previsibilidad resulta clave para quienes reciben la AUH y buscan organizar sus gastos.

¿Qué ventajas tiene el simulador antes de pedir el préstamo?

El simulador de crédito AUH es una herramienta práctica que evita riesgos financieros. Entre sus beneficios:

Permite conocer la cuota exacta antes de solicitar el crédito .

Compara diferentes plazos de devolución.

Indica el ingreso mínimo requerido .

Brinda total transparencia en cuanto a tasa de interés y CFTEA.

De esta manera, los beneficiarios pueden decidir con información clara si el préstamo se adapta a su economía.

¿Cómo solicitar el crédito AUH en Banco Nación?

El Banco Nación también otorga créditos de hasta $1 millón a titulares de AUH, con gestión 100% online:

Acceder al home banking o a la app de la entidad.

Seleccionar “Préstamos personales” .

Ingresar monto y plazo deseado.

Confirmar la operación.

En caso de aprobación, el dinero se acredita en la cuenta bancaria en un plazo de 24 a 48 horas hábiles, y puede usarse con tarjeta de débito o retirarse en cajeros automáticos.