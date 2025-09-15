ANSES septiembre 2025: el crédito de $1 millón para AUH ya se puede gestionar

Los préstamos para AUH disponibles en bancos públicos permiten elegir montos de hasta $1 millón con plazos que van de 12 a 72 meses, siempre con cuotas fijas.
El simulador habilitado por las entidades brinda información detallada sobre:
-
Cuota inicial estimada a pagar.
-
Ingreso mínimo exigido para calificar.
-
Plazo de devolución elegido.
-
Tasa de interés y CFTEA, que indican el costo total del préstamo.
¿Cuánto se debe pagar por mes por un crédito de $1 millón?
El cálculo más solicitado es el de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses. En este caso, la cuota mensual es de $66.508,24.
El monto se mantiene fijo durante todo el plazo, aunque la cifra final puede ajustarse de acuerdo al perfil del beneficiario y a las condiciones vigentes al momento de aprobación. Esta previsibilidad resulta clave para quienes reciben la AUH y buscan organizar sus gastos.
¿Qué ventajas tiene el simulador antes de pedir el préstamo?
El simulador de crédito AUH es una herramienta práctica que evita riesgos financieros. Entre sus beneficios:
-
Permite conocer la cuota exacta antes de solicitar el crédito.
-
Compara diferentes plazos de devolución.
-
Indica el ingreso mínimo requerido.
-
Brinda total transparencia en cuanto a tasa de interés y CFTEA.
De esta manera, los beneficiarios pueden decidir con información clara si el préstamo se adapta a su economía.
¿Cómo solicitar el crédito AUH en Banco Nación?
El Banco Nación también otorga créditos de hasta $1 millón a titulares de AUH, con gestión 100% online:
-
Acceder al home banking o a la app de la entidad.
-
Seleccionar “Préstamos personales”.
-
Ingresar monto y plazo deseado.
-
Confirmar la operación.
En caso de aprobación, el dinero se acredita en la cuenta bancaria en un plazo de 24 a 48 horas hábiles, y puede usarse con tarjeta de débito o retirarse en cajeros automáticos.