Previsional
ANSES
Septiembre
GRAN OPORTUNIDAD

ANSES septiembre 2025: el crédito de $1 millón para AUH ya se puede gestionar

Un crédito de hasta $1 millón para beneficiarios de la AUH ya se encuentra disponible en bancos. Aunque no lo otorga directamente ANSES, está habilitado para quienes cobran la prestación a través del organismo.

La AUH tiene disponible un crédito de $1 millón para septiembre 2025, que puede gestionarse en entidades bancarias como Banco Provincia y Banco Nación. Estos préstamos no son otorgados por ANSES, pero están destinados a beneficiarios que perciben la prestación a través del organismo.

Con la implementación de un simulador online gratuito, los solicitantes pueden calcular en segundos el valor de la cuota mensual, los plazos de devolución, la tasa de interés y el CFTEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual). Así, cada titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) puede conocer con precisión si reúne los requisitos para acceder al financiamiento.

Según los datos del Banco Provincia, un crédito de $1.000.000 a 72 meses implica pagar una cuota fija estimada de $66.508,24, monto que incluye capital e intereses. Aunque puede variar levemente por perfil crediticio, funciona como referencia concreta para quienes evalúan este tipo de préstamo.

¿Por cuánto tiempo se paga el crédito de $1 millón para AUH?

30, 60 y 90 días: El Banco Nación asombró con la nueva tasa de interés de cada plazo fijo
ANSES septiembre 2025: el crédito de $1 millón para AUH ya se puede gestionar

Los préstamos para AUH disponibles en bancos públicos permiten elegir montos de hasta $1 millón con plazos que van de 12 a 72 meses, siempre con cuotas fijas.

El simulador habilitado por las entidades brinda información detallada sobre:

  • Cuota inicial estimada a pagar.

  • Ingreso mínimo exigido para calificar.

  • Plazo de devolución elegido.

  • Tasa de interés y CFTEA, que indican el costo total del préstamo.

¿Cuánto se debe pagar por mes por un crédito de $1 millón?

El cálculo más solicitado es el de un préstamo de $1.000.000 a 72 meses. En este caso, la cuota mensual es de $66.508,24.

El monto se mantiene fijo durante todo el plazo, aunque la cifra final puede ajustarse de acuerdo al perfil del beneficiario y a las condiciones vigentes al momento de aprobación. Esta previsibilidad resulta clave para quienes reciben la AUH y buscan organizar sus gastos.

¿Qué ventajas tiene el simulador antes de pedir el préstamo?

El simulador de crédito AUH es una herramienta práctica que evita riesgos financieros. Entre sus beneficios:

  • Permite conocer la cuota exacta antes de solicitar el crédito.

  • Compara diferentes plazos de devolución.

  • Indica el ingreso mínimo requerido.

  • Brinda total transparencia en cuanto a tasa de interés y CFTEA.

De esta manera, los beneficiarios pueden decidir con información clara si el préstamo se adapta a su economía.

¿Cómo solicitar el crédito AUH en Banco Nación?

El Banco Nación también otorga créditos de hasta $1 millón a titulares de AUH, con gestión 100% online:

  • Acceder al home banking o a la app de la entidad.

  • Seleccionar “Préstamos personales”.

  • Ingresar monto y plazo deseado.

  • Confirmar la operación.

En caso de aprobación, el dinero se acredita en la cuenta bancaria en un plazo de 24 a 48 horas hábiles, y puede usarse con tarjeta de débito o retirarse en cajeros automáticos.

