Refuerzo ANSES de $67.000: requisitos, plazos y paso a paso para cobrarlo

En septiembre 2025, ANSES paga $67.000 a través de la Asignación de Pago Único (APU). El beneficio se cobra una sola vez y está destinado a trabajadores registrados, titulares de AUH, SUAF, Prestación por Desempleo y otros grupos.

Refuerzo ANSES de $67000: requisitos

Refuerzo ANSES de $67000: requisitos, plazos y paso a paso para cobrarlo

En septiembre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo refuerzo económico destinado a las familias argentinas que registraron el nacimiento de un hijo o hija en los últimos meses. Se trata de la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, un beneficio especial que se cobra una sola vez y que este mes asciende a $67.062, luego de la actualización del 1,9% que aplica la fórmula de movilidad previsional.

A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las Asignaciones Familiares (SUAF), que se abonan todos los meses, la APU es un respaldo extraordinario que ANSES entrega en momentos específicos de la vida familiar, como el nacimiento de un hijo, el matrimonio o la adopción.

Qué es la APU por Nacimiento

La Asignación de Pago Único por Nacimiento es una ayuda económica que el Estado otorga para acompañar a las familias en los primeros meses de vida del bebé, una etapa en la que los gastos suelen multiplicarse.

Este beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia, personas desempleadas que perciben la prestación por desempleo, titulares de pensiones específicas y beneficiarios de asignaciones sociales, siempre que los ingresos del grupo familiar no superen los topes vigentes establecidos por ANSES.

Un requisito clave es que el niño o niña tenga entre 2 meses y 2 años de edad al momento de iniciar el trámite.

ANSES_pension

Quiénes pueden cobrar la Asignación por Nacimiento

El beneficio está dirigido a distintos grupos de beneficiarios de ANSES. Entre los principales alcanzados se encuentran:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia.

  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.

  • Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.

  • Personas que perciban o hayan percibido la AUH, la Asignación por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo (AUE).

En todos los casos, la condición es que los ingresos familiares no superen el tope que fija la normativa de ANSES.

Cuánto paga ANSES por la APU de septiembre 2025

Con el aumento del 1,9% de septiembre, la Asignación de Pago Único por Nacimiento quedó en $67.062.

Este monto se abona en una sola oportunidad, directamente en la cuenta bancaria declarada por el beneficiario al momento de iniciar el trámite.

La finalidad de la prestación es brindar un alivio económico en los primeros meses, etapa en la que se multiplican los gastos en pañales, leche maternizada, ropa, accesorios básicos y controles médicos.

Documentación obligatoria para cobrar la APU

Para acceder a la Asignación por Nacimiento, es necesario acreditar el vínculo familiar mediante la presentación de la siguiente documentación:

  • DNI de la madre y/o padre.

  • DNI del bebé.

  • Partida de nacimiento o sentencia de adopción, según corresponda.

ANSES verificará que toda la información esté correctamente cargada en su sistema. En caso de que falte algún dato, será necesario actualizarlo en la oficina correspondiente antes de iniciar el trámite.

Cómo tramitar la Asignación por Nacimiento

El trámite se puede realizar de dos maneras:

Modalidad virtual

Ingresando a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro del menú, se debe seleccionar la opción “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción” en la sección Atención Virtual, y luego cargar la documentación solicitada.

Modalidad presencial

Otra alternativa es solicitar un turno previo en una oficina de ANSES y presentar allí la documentación original junto con las copias requeridas.

En ambos casos, una vez aprobado el trámite, el pago se acredita en la cuenta bancaria declarada en un plazo de entre 30 y 60 días hábiles.

emabrazo prenatal maternidad anses calendario

Por qué es importante la Asignación por Nacimiento

La llegada de un hijo implica no solo un cambio emocional y familiar, sino también un fuerte impacto en la economía del hogar.

Los gastos en salud, alimentación y productos básicos generan una presión adicional sobre el presupuesto de las familias, especialmente en un contexto de inflación elevada que golpea con fuerza al bolsillo.

En ese escenario, la APU por Nacimiento se convierte en un apoyo directo y concreto que ayuda a cubrir parte de esos costos iniciales.

Otras Asignaciones de Pago Único vigentes

Además de la APU por Nacimiento, ANSES contempla otros dos beneficios bajo esta modalidad:

  • Por matrimonio: se paga a quienes contraen enlace civil y cumplen con los requisitos. El monto vigente en septiembre 2025 es de $100.441.

  • Por adopción: se otorga a las familias que incorporan un hijo mediante este proceso legal. El monto actualizado es de $401.075.

En todos los casos, se trata de pagos extraordinarios que se realizan una sola vez, y cuyo valor se actualiza trimestralmente por la Ley de Movilidad Previsional.

