ANSES sorprende con un nuevo pago en mayo: quiénes cobran $366.000 y cómo se accede

El bono será automático, no remunerativo y se depositará junto al haber mensual. No requiere trámites y no genera descuentos ni se computa para futuros cálculos jubilatorios.

Quiénes reciben el bono de ANSES de $70.000

image.png Quiénes cobran el bono de ANSES de $70.000

El beneficio alcanza a:

Jubilados del régimen general.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Personas con Pensiones No Contributivas por invalidez, vejez o maternidad.

Ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación.

Regímenes especiales incluidos en el sistema previsional.

Aquellos con haberes por encima del mínimo recibirán un bono proporcional hasta completar los $366.481,74. Por ejemplo, quien cobre $320.000 de jubilación, percibirá un refuerzo de $46.481,74. En el caso de la PUAM, el ingreso final será de $307.185,39, y para pensiones no contributivas, $277.537,22.

Fechas de cobro en mayo y montos actualizados

El calendario de pagos de ANSES se mantiene sin cambios, ya que el único feriado nacional (25 de mayo) cae domingo. Las fechas de cobro están organizadas por terminación de DNI. Además, se actualizaron otros beneficios:

AUH : $106.536

AUH con discapacidad : $346.901

Asignación Familiar (primer rango) : $53.271

Haber máximo jubilatorio: $1.995.041,47 (sin bono)

En todos los casos, los recibos detallarán por separado el haber y el bono.