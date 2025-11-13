ANSES y el Gobierno confirmaron cuánto cobran los JUBILADOS en DICIEMBRE 2025

¿A quiénes afecta el nuevo índice combinado?

El nuevo sistema se aplicará a quienes finalicen su actividad laboral desde el 30 de noviembre o soliciten la jubilación a partir del 1° de diciembre de 2025.

El objetivo oficial es que los nuevos jubilados perciban haberes iniciales más justos, alineados con la evolución de los salarios y la situación económica del país.

Esta medida busca evitar que la inflación deteriore el valor real de los ingresos previsionales.

Jubilaciones ANSES: cuánto aumentan en diciembre de 2025

Con el dato del IPC de octubre, que registró una inflación del 2,3%, la ANSES aplicará ese mismo porcentaje de aumento a todas las prestaciones.

El haber mínimo será de $340.746,35, y con el bono adicional de $70.000, alcanzará $410.746,35.

Los valores para diciembre quedarán así:

Jubilación máxima: $2.292.900,39

PUAM: $272.597,08

Pensiones no Contributivas (PNC): $310.132,44

Prestación Básica Universal (PBU): $155.875,91

El refuerzo de $70.000 será otorgado a quienes cobren hasta un haber mínimo y se confirmará antes del inicio del calendario de pagos.

AUH y asignaciones ANSES: los nuevos montos desde diciembre

Además del aumento a jubilaciones, la ANSES actualizará las asignaciones familiares.

Desde diciembre, los valores serán los siguientes:

AUH y AUE: $122.443,89

Asignación por hijo (SUAF): $61.227,57

Estas cifras se actualizaron conforme a la inflación de octubre, lo que también impactará en otros beneficios del sistema.