ANSES y el Gobierno confirmaron cuánto cobran los JUBILADOS en DICIEMBRE 2025
La ANSES aplicará desde diciembre un nuevo cálculo para definir las jubilaciones. La medida introduce un índice combinado que ajustará los haberes según la evolución de los salarios y la movilidad previsional.
ANSES y el Gobierno confirmaron cuánto cobran los JUBILADOS en DICIEMBRE 2025
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un cambio estructural en el sistema jubilatorio. Desde diciembre de 2025, comenzará a regir un nuevo índice combinado que modificará el cálculo de los haberes iniciales de los trabajadores que se jubilen.
El mecanismo fue oficializado a través de la Disposición 29/2025 de la Subsecretaría de Seguridad Social, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y reemplaza al sistema vigente hasta noviembre. Con esta modificación, los haberes se actualizarán de forma trimestral, tomando en cuenta la evolución de los salarios y los ajustes previsionales.
¿Cómo se calcularán las nuevas jubilaciones de ANSES?
El nuevo índice estará basado en dos componentes principales: el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables), que mide los aumentos salariales de los trabajadores registrados, y el índice de movilidad previsional, previsto en la Ley 27.260.
Ambos factores se combinarán en una fórmula única, elaborada y publicada cada trimestre por la Dirección Nacional de Políticas de la Seguridad Social, para garantizar que los haberes reflejen de manera más precisa los cambios reales en los ingresos laborales.
¿A quiénes afecta el nuevo índice combinado?
El nuevo sistema se aplicará a quienes finalicen su actividad laboral desde el 30 de noviembre o soliciten la jubilación a partir del 1° de diciembre de 2025.
El objetivo oficial es que los nuevos jubilados perciban haberes iniciales más justos, alineados con la evolución de los salarios y la situación económica del país.
Esta medida busca evitar que la inflación deteriore el valor real de los ingresos previsionales.
Jubilaciones ANSES: cuánto aumentan en diciembre de 2025
Con el dato del IPC de octubre, que registró una inflación del 2,3%, la ANSES aplicará ese mismo porcentaje de aumento a todas las prestaciones.
El haber mínimo será de $340.746,35, y con el bono adicional de $70.000, alcanzará $410.746,35.
Los valores para diciembre quedarán así:
Jubilación máxima: $2.292.900,39
PUAM: $272.597,08
Pensiones no Contributivas (PNC): $310.132,44
Prestación Básica Universal (PBU): $155.875,91
El refuerzo de $70.000 será otorgado a quienes cobren hasta un haber mínimo y se confirmará antes del inicio del calendario de pagos.
AUH y asignaciones ANSES: los nuevos montos desde diciembre
Además del aumento a jubilaciones, la ANSES actualizará las asignaciones familiares.
Desde diciembre, los valores serán los siguientes:
AUH y AUE: $122.443,89
Asignación por hijo (SUAF): $61.227,57
Estas cifras se actualizaron conforme a la inflación de octubre, lo que también impactará en otros beneficios del sistema.