La furia de Úrsula Corberó con un vecino tras la aparición de un video suyo en su edificio: "Pidió la cabeza"

"La famosa que estaba en el restaurante del edifico y la grabaron y cuando subieron ese video estalló y pidió la cabeza del vecino es la actriz internacional Úrsula Corberó, que está indignada porque estaba comiendo tranquila en el restaurante de donde vive y alguien la grabó y lo subió a las redes", precisó el periodista.

Y detalló sobre la furia de la actriz ante esas imágenes que circularon: "Además uno de los portales más importantes de este país subió el video que encontró en las redes con total inocencia como un ‘Úrsula Corberó disfrutando en un restaurante con amigos’ y no, estaba en un restaurante cualquiera con amigos, estaba en un restaurante privado de su edificio".

La tierna foto de Úrsula Corberó embarazada

Úrsula Corberó espera su primer hijo junto al actor el Chino Darín y mostró desde las redes sociales cómo creció su pancita de embarazada.

En medio de la felicidad por este especial y único momento en su vida, la actriz publicó una imagen en sus historias de Instagram donde se puede ver en detalle su pancita.

"HUHUHU", escribió junto a la tierna foto donde se la ve recostada en el sillón del living y con su jean sin el botón colocado, dejando apreciar su entusiasmo por esta nueva etapa.

Úrsula Corberó anunció su embarazo el pasado 9 de septiembre al publicar en sus redes sociales una foto en la que posa con un vestido blanco y la mano sobre el vientre. “Esto no es IA”, escribió con humor confirmando la linda noticia.

Con casi una década de relación, la pareja de actores optó por anunciar la llegada del bebé de forma espontánea y natural, sin comunicados ni declaraciones oficiales.

El Chino Darín, por su parte, replicó la emotiva imagen de su pareja desde sus historias de Instagram y le agregó emojis de corazones y caritas felices en medio de la profunda alegría que viven al esperar su primer hijo juntos.