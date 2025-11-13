Durante esas fechas, cada beneficiario recibirá en un solo depósito el haber mensual, el medio aguinaldo y el bono previsional, que se acreditarán automáticamente en las cuentas donde cobran habitualmente.

Cuánto cobran los jubilados en diciembre con aguinaldo y bono

Con el último aumento de noviembre, el haber mínimo jubilatorio se ubicó en $429.579,05, al que se suma el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.

De acuerdo a estimaciones privadas, si el Gobierno aplica un ajuste del 2,1% por inflación, el haber mínimo alcanzará los $340.085, y con el bono más el aguinaldo, el ingreso total rondará los $580.000.

En tanto, la PUAM se ubicará cerca de $272.000, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez llegarán a $238.000, sin incluir refuerzos adicionales. El aguinaldo, equivalente al 50% de la mejor remuneración del semestre, se liquidará automáticamente sin gestión previa.

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

El pago anticipado alcanza a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) .

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) .

Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

También algunos trabajadores activos del sector público y privado recibirán su medio aguinaldo en diciembre, aunque el cronograma oficial difundido por ANSES aplica únicamente al sector previsional.

Calendario completo de pago del aguinaldo y haberes de diciembre

calendario .jpg ANSES confirmó el pago anticipado del aguinaldo 2025 para JUBILADOS y pensionados

Jubilados y pensionados con haberes mínimos:

DNI terminados en 0 → 9 de diciembre

DNI terminados en 1 → 10 de diciembre

DNI terminados en 2 → 11 de diciembre

DNI terminados en 3 → 12 de diciembre

DNI terminados en 4 → 13 de diciembre

DNI terminados en 5 → 16 de diciembre

DNI terminados en 6 → 17 de diciembre

DNI terminados en 7 → 18 de diciembre

DNI terminados en 8 → 19 de diciembre

DNI terminados en 9 → 20 de diciembre

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:

DNI terminados en 0 y 1 → 16 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 → 17 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 → 18 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 → 19 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 → 23 de diciembre

En todas las fechas, ANSES abonará el haber mensual, el medio aguinaldo y el bono en un único pago, sin necesidad de trámites adicionales.

Cómo calcular el aguinaldo de jubilados y pensionados

El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mejor remuneración percibida durante el último semestre.

En el caso de los jubilados, ANSES lo calcula automáticamente sobre la base del haber mensual más alto entre julio y diciembre de 2025.

Por ejemplo, un jubilado con un haber máximo de $429.579,05 recibirá un medio aguinaldo de aproximadamente $214.789,52, aunque el monto puede variar según la liquidación final y los redondeos aplicados por el organismo.