La ANSES definió el calendario oficial de pagos de diciembre 2025, que incluye el adelanto del aguinaldo para jubilados, pensionados y beneficiarios de la PUAM. Todos cobrarán antes de las Fiestas, junto con el bono previsional y los haberes actualizados.
ANSES confirmó el pago anticipado del aguinaldo 2025 para JUBILADOS y pensionados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el aguinaldo de diciembre 2025 se abonará de manera anticipada para todos los jubilados y pensionados. La medida garantiza que el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) se realice junto con los haberes mensuales, sin necesidad de trámite previo.
El organismo previsional informó que los pagos se realizarán de forma escalonada del 9 al 23 de diciembre, y que los beneficiarios de la jubilación mínima recibirán, además, el bono extraordinario de $70.000, asegurando que todos los titulares cobren antes de la Navidad.
¿Cuándo paga ANSES el aguinaldo de jubilados y pensionados?
Según el calendario oficial de ANSES, los pagos comenzarán el 9 de diciembre y se extenderán hasta el 23 de diciembre de 2025, según la terminación del DNI.
Los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán entre el 9 y el 20, mientras que los titulares con haberes superiores lo harán entre el 16 y el 23.
Durante esas fechas, cada beneficiario recibirá en un solo depósito el haber mensual, el medio aguinaldo y el bono previsional, que se acreditarán automáticamente en las cuentas donde cobran habitualmente.
Cuánto cobran los jubilados en diciembre con aguinaldo y bono
Con el último aumento de noviembre, el haber mínimo jubilatorio se ubicó en $429.579,05, al que se suma el bono de $70.000 y el medio aguinaldo.
De acuerdo a estimaciones privadas, si el Gobierno aplica un ajuste del 2,1% por inflación, el haber mínimo alcanzará los $340.085, y con el bono más el aguinaldo, el ingreso total rondará los $580.000.
En tanto, la PUAM se ubicará cerca de $272.000, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez o invalidez llegarán a $238.000, sin incluir refuerzos adicionales. El aguinaldo, equivalente al 50% de la mejor remuneración del semestre, se liquidará automáticamente sin gestión previa.
Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025
El pago anticipado alcanza a:
Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
También algunos trabajadores activos del sector público y privado recibirán su medio aguinaldo en diciembre, aunque el cronograma oficial difundido por ANSES aplica únicamente al sector previsional.
Calendario completo de pago del aguinaldo y haberes de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes mínimos:
DNI terminados en 0 → 9 de diciembre
DNI terminados en 1 → 10 de diciembre
DNI terminados en 2 → 11 de diciembre
DNI terminados en 3 → 12 de diciembre
DNI terminados en 4 → 13 de diciembre
DNI terminados en 5 → 16 de diciembre
DNI terminados en 6 → 17 de diciembre
DNI terminados en 7 → 18 de diciembre
DNI terminados en 8 → 19 de diciembre
DNI terminados en 9 → 20 de diciembre
Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima:
DNI terminados en 0 y 1 → 16 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3 → 17 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5 → 18 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7 → 19 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9 → 23 de diciembre
En todas las fechas, ANSES abonará el haber mensual, el medio aguinaldo y el bono en un único pago, sin necesidad de trámites adicionales.
Cómo calcular el aguinaldo de jubilados y pensionados
El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mejor remuneración percibida durante el último semestre.
En el caso de los jubilados, ANSES lo calcula automáticamente sobre la base del haber mensual más alto entre julio y diciembre de 2025.
Por ejemplo, un jubilado con un haber máximo de $429.579,05 recibirá un medio aguinaldo de aproximadamente $214.789,52, aunque el monto puede variar según la liquidación final y los redondeos aplicados por el organismo.