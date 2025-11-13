Una diputada libertaria "celebró" la caída de granizo y luego tuvo que salir a disculparse

villaverde

Pedido de disculpas y la reacción del gobernador

“A veces la pasión y la espontaneidad con la que vivo me juegan una muy mala pasada. Mi intención era celebrar la fuerza de la naturaleza, no el daño que pudiera ocasionar”, expresó Villaverde en un nuevo video.

Además, pidió “realizar un relevamiento inmediato para detectar la magnitud de las pérdidas que ocasionó el fenómeno en toda la zona del Alto Valle y buscar medidas concretas de asistencia a todos los productores”.

En un texto que acompañó su publicación, agregó: “A veces uno se deja llevar por el momento y no mide cómo puede interpretarse. Menos sin tener el conocimiento del alcance de la tormenta”.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que el temporal “afectó a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales”, y remarcó que los daños fueron significativos. Legisladores provinciales y nacionales ya habían solicitado declarar la emergencia frutícola por la gravedad de la situación y las pérdidas registradas en los campos.