Política
Diputada
La Libertad Avanza
Repudio

Una diputada libertaria "celebró" la caída de granizo y luego tuvo que salir a disculparse

Se trata de Lorena Villaverda, actual legisladora por Río Negro y senadora electa por La Libertad Avanza, quien quedó en el centro de la polémica tras publicar un video sobre la fuerte tormenta que afectó al Alto Valle.

El polémico mensaje de una diputada libertaria tras el granizo que destruyó cultivos en su provincia (Foto: captura de video).

Lorena Villaverde, actual diputada y senadora electa por La Libertad Avanza en Río Negro, generó una fuerte polémica tras publicar un video en redes sociales donde se la ve celebrando la tormenta de granizo que afectó a gran parte de la provincia.

En las imágenes, la legisladora levanta del suelo puñados de granizo y califica el fenómeno meteorológico como “hermoso” y “alucinante”, sin hacer referencia al daño que el temporal provocó en los cultivos de la zona.

“Miren las piedras que están cayendo acá, qué hermoso. Cuidado, miren esto... alucinante”, dice Villaverde en el video grabado desde el jardín de su casa. En la parte superior del clip agregó una leyenda que decía: “El poder de la naturaleza”.

Sin embargo, la publicación rápidamente despertó el rechazo de productores y dirigentes políticos, ya que la tormenta había golpeado con fuerza a las chacras del Alto Valle, causando pérdidas millonarias en las plantaciones de peras, manzanas y otros frutales. Ante la repercusión negativa, la diputada decidió eliminar el video y publicar otro mensaje para pedir disculpas.

Pedido de disculpas y la reacción del gobernador

“A veces la pasión y la espontaneidad con la que vivo me juegan una muy mala pasada. Mi intención era celebrar la fuerza de la naturaleza, no el daño que pudiera ocasionar”, expresó Villaverde en un nuevo video.

Además, pidió “realizar un relevamiento inmediato para detectar la magnitud de las pérdidas que ocasionó el fenómeno en toda la zona del Alto Valle y buscar medidas concretas de asistencia a todos los productores”.

En un texto que acompañó su publicación, agregó: “A veces uno se deja llevar por el momento y no mide cómo puede interpretarse. Menos sin tener el conocimiento del alcance de la tormenta”.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó que el temporal “afectó a familias productoras de peras, manzanas y otros frutales”, y remarcó que los daños fueron significativos. Legisladores provinciales y nacionales ya habían solicitado declarar la emergencia frutícola por la gravedad de la situación y las pérdidas registradas en los campos.

