AUH, SUAF y jubilaciones más bonos: uno por uno, cuánto pagará ANSES en diciembre
Diciembre llega con alivio para millones de familias: la ANSES confirmó un nuevo aumento, el bono de fin de año y el aguinaldo.
Aumento diciembre ANSES para jubilaciones, AUH, SUAF y bonos
Con el último aumento del año, el bono extraordinario y el medio aguinaldo, millones de beneficiarios de ANSES cerrarán 2025 con ingresos récord. El organismo aplicará una suba del 2,3% en jubilaciones, pensiones, AUH y SUAF, que se calcula sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, según informó el INDEC.
La medida impactará directamente sobre más de 7 millones de jubilados y pensionados, además de casi 5 millones de familias que cobran asignaciones sociales y familiares. Junto con la actualización, ANSES abonará el bono de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo, lo que eleva notablemente los ingresos de diciembre.
Aumento del 2,3% confirmado por ANSES
El aumento de diciembre de 2025 será del 2,3%, de acuerdo con la variación del IPC oficial publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Este ajuste supera el 2,2% informado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, aunque queda levemente por debajo de las proyecciones que había difundido el Banco Central.
Con esta actualización, ANSES cumple con la nueva fórmula de movilidad basada en la inflación mensual, vigente desde abril de 2024, que reemplazó al esquema trimestral previo. La medida busca mantener el poder adquisitivo de los haberes frente a los aumentos de precios.
Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre
El incremento del 2,3% eleva todos los haberes del sistema previsional nacional.
Según los cálculos oficiales, la jubilación mínima pasa de $333.085,39 a $340.746,35, y a ese monto se le sumarán el bono de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente a la segunda parte del año.
En total, quienes cobran la mínima recibirán $581.119,53 en diciembre.
Haber mínimo: $340.746,35
Bono ANSES: $70.000
Medio aguinaldo: $170.373,18
Total final:$581.119,53
En tanto, la jubilación máxima pasará de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, lo que representa un incremento de $51.551,04. Con el medio aguinaldo de $1.146.450,19, el total bruto será de $3.439.350,58.
PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC)
Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también verán reflejado el aumento. En diciembre, el haber sube a $272.597,08, más el bono de $70.000 y $136.298,54 de aguinaldo, lo que totaliza $478.895,62.
Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) —por invalidez o vejez— alcanzarán los $238.522,44, más el bono y el medio aguinaldo, con un total de $427.783,67.
En el caso de la PNC para madres de siete hijos, el haber se equipara al de la jubilación mínima. Así, las titulares recibirán $581.119,53 en diciembre, y en los casos donde corresponda, se sumará la Tarjeta Alimentar, que otorga el Ministerio de Capital Humano a familias con hijos menores o con discapacidad.
AUH: nuevo monto y cuánto se cobra en mano
El aumento del 2,3% también impactará sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasará de $119.691 a $122.444 por cada menor de 18 años.
Sin embargo, como ocurre cada mes, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago directo será de $97.955,20.
Esa retención se acumula y se cobra una vez al año tras certificar escolaridad y controles médicos.
AUH total: $122.444
Monto en mano (80%): $97.955,20
Monto retenido (20%): $24.488,80
Para los casos de hijos con discapacidad, el valor total asciende a $398.697, y el monto cobrado directamente será de $318.957,60.
Zona Austral: montos diferenciados
En las provincias comprendidas en la Zona Austral (como Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y parte de Chubut y Neuquén), los montos son más elevados debido al plus geográfico.
AUH por menor: $159.178
AUH por hijo con discapacidad: $414.644,80
Monto en mano tras retención: $127.342,40 y $331.715,84 respectivamente.
Asignaciones familiares del SUAF: cuánto se cobra en diciembre
Los trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares del SUAF también recibirán el aumento del 2,3%.
En el primer rango de ingresos familiares, la asignación por hijo subirá de $59.851 a $61.228, mientras que la asignación por hijo con discapacidad aumentará de $194.873 a $199.355.
Otros beneficios del sistema también se actualizan:
Asignación por nacimiento: $71.368
Asignación por adopción: $426.710
Asignación por matrimonio: $106.950
Además, ANSES incrementará los topes de ingresos familiares para poder cobrar el SUAF.
El tope individual será de $2.510.042 y el familiar de $5.020.084, lo que permitirá que más trabajadores accedan al beneficio.
Cuándo se paga el aumento, el bono y el aguinaldo
ANSES confirmó que el pago conjunto del aumento, el bono y el aguinaldo se realizará a partir del 9 de diciembre, de acuerdo con el calendario habitual por terminación de documento.
Los jubilados y pensionados que cobran la mínima serán los primeros en cobrar, seguidos por los titulares de PUAM y PNC.
Por su parte, la AUH y el SUAF se abonarán en las mismas fechas que el resto de las asignaciones familiares.
El calendario de pagos se publicará oficialmente en los primeros días de diciembre y estará disponible en Mi ANSES y en el sitio web del organismo (www.anses.gob.ar).
Cómo consultar el monto exacto a cobrar
Los beneficiarios pueden verificar el monto actualizado y las fechas de cobro en:
Mi ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
App Mi ANSES: disponible para Android y iOS.
Línea gratuita 130: opción 1 “consultas de pagos”.
Oficinas de ANSES: con turno previo.
Además, el sitio permite descargar el recibo digital y confirmar si corresponde el bono o la Tarjeta Alimentar.