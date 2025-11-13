AUH, SUAF y jubilaciones más bonos: uno por uno, cuánto pagará ANSES en diciembre

Con esta actualización, ANSES cumple con la nueva fórmula de movilidad basada en la inflación mensual, vigente desde abril de 2024, que reemplazó al esquema trimestral previo. La medida busca mantener el poder adquisitivo de los haberes frente a los aumentos de precios.

Jubilados y pensionados: cuánto cobrarán en diciembre

El incremento del 2,3% eleva todos los haberes del sistema previsional nacional.

Según los cálculos oficiales, la jubilación mínima pasa de $333.085,39 a $340.746,35, y a ese monto se le sumarán el bono de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente a la segunda parte del año.

En total, quienes cobran la mínima recibirán $581.119,53 en diciembre.

Haber mínimo: $340.746,35

Bono ANSES: $70.000

Medio aguinaldo: $170.373,18

Total final: $581.119,53

En tanto, la jubilación máxima pasará de $2.241.349,35 a $2.292.900,39, lo que representa un incremento de $51.551,04. Con el medio aguinaldo de $1.146.450,19, el total bruto será de $3.439.350,58.

ANSES_pago

PUAM y Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también verán reflejado el aumento. En diciembre, el haber sube a $272.597,08, más el bono de $70.000 y $136.298,54 de aguinaldo, lo que totaliza $478.895,62.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) —por invalidez o vejez— alcanzarán los $238.522,44, más el bono y el medio aguinaldo, con un total de $427.783,67.

En el caso de la PNC para madres de siete hijos, el haber se equipara al de la jubilación mínima. Así, las titulares recibirán $581.119,53 en diciembre, y en los casos donde corresponda, se sumará la Tarjeta Alimentar, que otorga el Ministerio de Capital Humano a familias con hijos menores o con discapacidad.

AUH: nuevo monto y cuánto se cobra en mano

El aumento del 2,3% también impactará sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH), que pasará de $119.691 a $122.444 por cada menor de 18 años.

Sin embargo, como ocurre cada mes, ANSES retiene el 20% hasta la presentación de la Libreta AUH, por lo que el pago directo será de $97.955,20.

Esa retención se acumula y se cobra una vez al año tras certificar escolaridad y controles médicos.

AUH total: $122.444

Monto en mano (80%): $97.955,20

Monto retenido (20%): $24.488,80

Para los casos de hijos con discapacidad, el valor total asciende a $398.697, y el monto cobrado directamente será de $318.957,60.

Zona Austral: montos diferenciados

En las provincias comprendidas en la Zona Austral (como Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa y parte de Chubut y Neuquén), los montos son más elevados debido al plus geográfico.

AUH por menor: $159.178

AUH por hijo con discapacidad: $414.644,80

Monto en mano tras retención: $127.342,40 y $331.715,84 respectivamente.

‍‍‍ Asignaciones familiares del SUAF: cuánto se cobra en diciembre

Los trabajadores registrados que perciben asignaciones familiares del SUAF también recibirán el aumento del 2,3%.

En el primer rango de ingresos familiares, la asignación por hijo subirá de $59.851 a $61.228, mientras que la asignación por hijo con discapacidad aumentará de $194.873 a $199.355.

Otros beneficios del sistema también se actualizan:

Asignación por nacimiento: $71.368

Asignación por adopción: $426.710

Asignación por matrimonio: $106.950

Además, ANSES incrementará los topes de ingresos familiares para poder cobrar el SUAF.

El tope individual será de $2.510.042 y el familiar de $5.020.084, lo que permitirá que más trabajadores accedan al beneficio.

Cuándo se paga el aumento, el bono y el aguinaldo

ANSES confirmó que el pago conjunto del aumento, el bono y el aguinaldo se realizará a partir del 9 de diciembre, de acuerdo con el calendario habitual por terminación de documento.

Los jubilados y pensionados que cobran la mínima serán los primeros en cobrar, seguidos por los titulares de PUAM y PNC.

Por su parte, la AUH y el SUAF se abonarán en las mismas fechas que el resto de las asignaciones familiares.

El calendario de pagos se publicará oficialmente en los primeros días de diciembre y estará disponible en Mi ANSES y en el sitio web del organismo (www.anses.gob.ar).

Cómo consultar el monto exacto a cobrar

Los beneficiarios pueden verificar el monto actualizado y las fechas de cobro en:

Mi ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

App Mi ANSES: disponible para Android y iOS.

Línea gratuita 130: opción 1 “consultas de pagos”.

Oficinas de ANSES: con turno previo.

Además, el sitio permite descargar el recibo digital y confirmar si corresponde el bono o la Tarjeta Alimentar.