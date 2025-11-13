ANSES actualizó el cronograma para AUH y SUAF y confirmó FECHAS DE COBRO

AUH por hijo: $119.691

AUH por hijo con discapacidad: $389.733

Asignación por hijo (SUAF): $61.647

Prenatal: $61.647

Nacimiento: $71.856

Adopción: $429.629

Matrimonio: $107.593

Qué topes de ingresos rigen para las asignaciones?

Los nuevos topes de ingresos quedaron establecidos en $2.527.217 por persona y $5.054.435 por grupo familiar, según la última actualización del organismo.

Estos valores determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares del SUAF.

¿Dónde se pueden consultar los pagos y próximos aumentos?

Los beneficiarios pueden consultar sus fechas de cobro y montos actualizados desde el sitio oficial de ANSES.

El 12 de noviembre, con la publicación del IPC de octubre, se confirmarán los aumentos de diciembre, incluyendo aguinaldo y refuerzos de fin de año.