Previsional
ANSES
AUH
INFORMACIÓN IMPORTANTE

ANSES actualizó el cronograma para AUH y SUAF y confirmó FECHAS DE COBRO

La ANSES difundió el nuevo calendario de pagos para AUH, SUAF y asignaciones familiares de noviembre 2025. Los depósitos se harán de forma automática según la terminación del DNI.

El organismo previsional ANSES informó las fechas de cobro actualizadas para los titulares de AUH, SUAF y asignaciones familiares. Los pagos se efectuarán de manera escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Leé también ANSES confirmó el pago anticipado del aguinaldo 2025 para JUBILADOS y pensionados
ANSES confirmó el pago anticipado del aguinaldo 2025 para JUBILADOS y pensionados

Las acreditaciones se harán directamente en las cuentas bancarias registradas, sin necesidad de realizar trámites o presentaciones adicionales, y podrán verificarse en la plataforma oficial Mi ANSES.

¿Cómo queda el calendario de pagos de ANSES en noviembre 2025?

El calendario de pagos se desarrollará entre el 10 y el 25 de noviembre de 2025, comenzando por los DNI terminados en 0. Cada grupo de beneficiarios recibirá el monto correspondiente en su fecha asignada según el número final del documento.

¿Cuánto cobrarán los beneficiarios de AUH y SUAF?

ANSES_pago
Los montos vigentes son los siguientes:

  • AUH por hijo: $119.691

  • AUH por hijo con discapacidad: $389.733

  • Asignación por hijo (SUAF): $61.647

  • Prenatal: $61.647

  • Nacimiento: $71.856

  • Adopción: $429.629

  • Matrimonio: $107.593

Qué topes de ingresos rigen para las asignaciones?

Los nuevos topes de ingresos quedaron establecidos en $2.527.217 por persona y $5.054.435 por grupo familiar, según la última actualización del organismo.

Estos valores determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares del SUAF.

¿Dónde se pueden consultar los pagos y próximos aumentos?

Los beneficiarios pueden consultar sus fechas de cobro y montos actualizados desde el sitio oficial de ANSES.

El 12 de noviembre, con la publicación del IPC de octubre, se confirmarán los aumentos de diciembre, incluyendo aguinaldo y refuerzos de fin de año.

