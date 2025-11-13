El organismo previsional ANSES informó las fechas de cobro actualizadas para los titulares de AUH, SUAF y asignaciones familiares. Los pagos se efectuarán de manera escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
La ANSES difundió el nuevo calendario de pagos para AUH, SUAF y asignaciones familiares de noviembre 2025. Los depósitos se harán de forma automática según la terminación del DNI.
ANSES actualizó el cronograma para AUH y SUAF y confirmó FECHAS DE COBRO
El organismo previsional ANSES informó las fechas de cobro actualizadas para los titulares de AUH, SUAF y asignaciones familiares. Los pagos se efectuarán de manera escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Las acreditaciones se harán directamente en las cuentas bancarias registradas, sin necesidad de realizar trámites o presentaciones adicionales, y podrán verificarse en la plataforma oficial Mi ANSES.
El calendario de pagos se desarrollará entre el 10 y el 25 de noviembre de 2025, comenzando por los DNI terminados en 0. Cada grupo de beneficiarios recibirá el monto correspondiente en su fecha asignada según el número final del documento.
Los montos vigentes son los siguientes:
AUH por hijo: $119.691
AUH por hijo con discapacidad: $389.733
Asignación por hijo (SUAF): $61.647
Prenatal: $61.647
Nacimiento: $71.856
Adopción: $429.629
Matrimonio: $107.593
Los nuevos topes de ingresos quedaron establecidos en $2.527.217 por persona y $5.054.435 por grupo familiar, según la última actualización del organismo.
Estos valores determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares del SUAF.
Los beneficiarios pueden consultar sus fechas de cobro y montos actualizados desde el sitio oficial de ANSES.
El 12 de noviembre, con la publicación del IPC de octubre, se confirmarán los aumentos de diciembre, incluyendo aguinaldo y refuerzos de fin de año.