Previsional
Jubilados
ANSES
Previsional

Diciembre recargado para jubilados: ANSES paga aumento, bono y aguinaldo, ¿cuánto van a cobrar?

Con el último aumento del año y la continuidad del bono extraordinario, los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en diciembre un ingreso récord.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cerrará el año con una noticia clave para millones de jubilados y pensionados: en diciembre 2025 se aplicará un nuevo aumento del 2,3%, se mantendrá el bono extraordinario de $70.000 y se sumará el medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre.

Con estos tres componentes, el mes final del año se convertirá en uno de los más esperados por los beneficiarios, que recibirán hasta $581.000 en total, según el tipo de prestación.

Aumento confirmado para diciembre 2025

El nuevo incremento se desprende del dato de inflación de octubre, que el INDEC informó este miércoles y que arrojó una variación del 2,3% mensual.

De esta forma, ANSES aplicará ese mismo porcentaje de aumento sobre todos los haberes jubilatorios y pensiones, en línea con el esquema de actualización mensual que rige desde abril bajo el Decreto 274/2024, que reemplazó la fórmula de movilidad anterior.

Con este ajuste, el haber mínimo jubilatorio pasará de $333.085,39 a $340.413, mientras que las prestaciones que se calculan en proporción a la mínima también recibirán su incremento automático.

Este aumento impactará de manera directa en:

  • Jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En todos los casos, el aumento del 2,3% regirá a partir de los haberes de diciembre y se verá reflejado en el recibo de cobro habitual de cada beneficiario.

ANSES_diciembre

Bono de $70.000 confirmado por ANSES

Junto con el aumento, ANSES confirmó oficialmente la continuidad del bono de $70.000, destinado a los jubilados y pensionados que perciben la mínima o un monto inferior al umbral establecido por el organismo.

Este refuerzo extraordinario busca compensar la pérdida del poder adquisitivo y se mantendrá por lo menos hasta fin de año.

El bono se pagará junto con el haber de diciembre, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Aquellos jubilados que cobran más de la mínima, pero menos de $410.746, recibirán un monto proporcional para que la suma total alcance ese valor.

Es decir:

  • Quienes cobran la mínima de $340.746 recibirán el bono completo de $70.000.

  • Quienes tienen un haber superior, recibirán un bono menor, hasta completar el total establecido por ANSES.

El bono también se extenderá a los titulares de la PUAM y de las PNC (invalidez, vejez o madres de siete hijos), siempre que estén dentro del rango de ingresos correspondiente.

Aguinaldo: cuánto se cobra en diciembre

Diciembre es, tradicionalmente, el mes del medio aguinaldo, una de las fechas más esperadas del año por los jubilados.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% del haber mensual más alto percibido en el semestre y se abona automáticamente junto al haber jubilatorio.

Con el nuevo aumento, el aguinaldo para quienes cobran la mínima será de aproximadamente $170.373, lo que eleva el ingreso total de diciembre a cifras récord.

El cálculo completo quedará así:

  • Haber mínimo: $340.746

  • Aguinaldo (SAC): $170.373

  • Bono extraordinario: $70.000

  • Total a cobrar en diciembre: $581.119

Para la mayoría de los jubilados que cobran la mínima, este monto representa el ingreso más alto del año, justo antes de las fiestas y del receso estival.

Cuánto cobrarán cada uno de los grupos de jubilados y pensionados

Los nuevos valores que ANSES pagará en diciembre 2025, con aumento y bono incluidos, quedarán de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $340.746, con bono, $410.746

  • PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $278.594, con bono, $348.594

  • PNC por invalidez o vejez: $243.770, con bono, $313.770

  • PNC madres de siete hijos: $340.746, con bono, $410.746

  • Jubilación máxima: aproximadamente $2.343.802 (sin bono)

Cabe recordar que la PUAM equivale al 80% del haber mínimo, mientras que las PNC se calculan en torno al 70% del haber base, según el tipo de prestación.

Todas estas categorías reciben automáticamente los aumentos mensuales que dispone ANSES.

