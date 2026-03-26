ANSES y jubilados: cuánto se cobra en abril con aumento y bono en la mínima

A ese ingreso se suma un bono de $70.000, que se mantiene sin cambios. De esta manera, el total a cobrar para quienes perciben la mínima asciende a aproximadamente $450.319 en abril.

Este refuerzo se aplica completo solo en los haberes más bajos, lo que marca una diferencia respecto de otras escalas del sistema previsional.

Cómo influye el bono en el ingreso mensual

El bono funciona como un complemento clave para los jubilados de la mínima. En abril, continúa con el mismo valor nominal, sin actualización adicional.

En los casos donde el haber supera el mínimo, el refuerzo se reduce de manera progresiva hasta desaparecer en los niveles más altos. Por eso, el impacto real del aumento varía según cada situación.

Para quienes cobran la mínima, la combinación entre haber actualizado y bono define el ingreso total del mes.

Cuándo cobran los jubilados de la mínima en abril

El calendario de pagos de ANSES se organiza por terminación de DNI y comienza el 10 de abril de 2026.

Las fechas para jubilaciones que no superan la mínima son:

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Respetar el cronograma es clave para evitar demoras y asegurar el cobro sin inconvenientes.

Cómo se calcula el aumento de ANSES mes a mes

El mecanismo vigente establece que los haberes se actualizan según la inflación informada por el INDEC, con un desfase de dos meses.

Esto significa que el incremento de abril toma como referencia el IPC de febrero, que fue del 2,9%. Este sistema reemplaza las fórmulas anteriores y aplica tanto a jubilaciones como a otras prestaciones.

El objetivo es sostener el poder adquisitivo mediante ajustes periódicos, aunque el resultado final depende de la evolución de los precios.

Qué tener en cuenta para seguir cobrando sin problemas

Para evitar inconvenientes, ANSES recomienda:

Verificar datos personales en Mi ANSES

Mantener actualizada la información laboral

Consultar el calendario oficial antes de asistir al banco

Utilizar medios electrónicos para el cobro cuando sea posible

Estas medidas permiten reducir errores en la liquidación y asegurar la continuidad del beneficio.