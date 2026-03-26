En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
Jubilados
INFORMACIÓN CLAVE

ANSES y jubilados: cuánto se cobra en abril con aumento y bono en la mínima

ANSES actualiza los haberes en abril con un nuevo esquema atado a la inflación. La jubilación mínima incorpora cambios que modifican el ingreso final. Qué tener en cuenta sobre montos, bono y calendario.

ANSES y jubilados: cuánto se cobra en abril con aumento y bono en la mínima

ANSES y jubilados: cuánto se cobra en abril con aumento y bono en la mínima

ANSES y jubilados vuelven a quedar en el centro de la escena en abril de 2026 por una actualización que impacta de lleno en quienes cobran la mínima. El aumento responde al índice de inflación y se combina con un refuerzo que define el ingreso total.

Leé también ANSES aplica un aumento a las PNC y fija las fechas de pago
ANSES aplica un aumento a las PNC y fija las fechas de pago

En este contexto, la jubilación mínima se ajusta con un incremento del 2,9%, mientras se mantiene el bono vigente. La suma de ambos componentes determina cuánto perciben finalmente los beneficiarios en el cuarto mes del año.

El esquema de movilidad actual establece aumentos mensuales según el IPC, lo que genera ajustes más frecuentes pero también dependientes de la evolución de los precios.

Cuánto cobra un jubilado de la mínima en abril de 2026

jubilados-ansesjpg
ANSES y jubilados: cu&aacute;nto se cobra en abril con aumento y bono en la m&iacute;nima

ANSES y jubilados: cuánto se cobra en abril con aumento y bono en la mínima

Con la actualización de ANSES, el haber mínimo se ubica en $380.319 sin adicionales. Este valor corresponde al monto base tras aplicar el aumento del 2,9% definido por la inflación de febrero.

A ese ingreso se suma un bono de $70.000, que se mantiene sin cambios. De esta manera, el total a cobrar para quienes perciben la mínima asciende a aproximadamente $450.319 en abril.

Este refuerzo se aplica completo solo en los haberes más bajos, lo que marca una diferencia respecto de otras escalas del sistema previsional.

Cómo influye el bono en el ingreso mensual

El bono funciona como un complemento clave para los jubilados de la mínima. En abril, continúa con el mismo valor nominal, sin actualización adicional.

En los casos donde el haber supera el mínimo, el refuerzo se reduce de manera progresiva hasta desaparecer en los niveles más altos. Por eso, el impacto real del aumento varía según cada situación.

Para quienes cobran la mínima, la combinación entre haber actualizado y bono define el ingreso total del mes.

Cuándo cobran los jubilados de la mínima en abril

El calendario de pagos de ANSES se organiza por terminación de DNI y comienza el 10 de abril de 2026.

Las fechas para jubilaciones que no superan la mínima son:

  • DNI terminado en 0: 10 de abril
  • DNI terminado en 1: 13 de abril
  • DNI terminado en 2: 14 de abril
  • DNI terminado en 3: 15 de abril
  • DNI terminado en 4: 16 de abril
  • DNI terminado en 5: 17 de abril
  • DNI terminado en 6: 20 de abril
  • DNI terminado en 7: 21 de abril
  • DNI terminado en 8: 22 de abril
  • DNI terminado en 9: 23 de abril

Respetar el cronograma es clave para evitar demoras y asegurar el cobro sin inconvenientes.

Cómo se calcula el aumento de ANSES mes a mes

El mecanismo vigente establece que los haberes se actualizan según la inflación informada por el INDEC, con un desfase de dos meses.

Esto significa que el incremento de abril toma como referencia el IPC de febrero, que fue del 2,9%. Este sistema reemplaza las fórmulas anteriores y aplica tanto a jubilaciones como a otras prestaciones.

El objetivo es sostener el poder adquisitivo mediante ajustes periódicos, aunque el resultado final depende de la evolución de los precios.

Qué tener en cuenta para seguir cobrando sin problemas

Para evitar inconvenientes, ANSES recomienda:

  • Verificar datos personales en Mi ANSES
  • Mantener actualizada la información laboral
  • Consultar el calendario oficial antes de asistir al banco
  • Utilizar medios electrónicos para el cobro cuando sea posible

Estas medidas permiten reducir errores en la liquidación y asegurar la continuidad del beneficio.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES Jubilados
Notas relacionadas
Créditos de ANSES 2026: ¿Vuelven los préstamos de hasta $1.500.000?
ANSES actualiza la AUH y con un ingreso extra sumando hasta casi $150.000
La novedad más importante para Becas Progresar que ya confirmó Javier Milei

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar